21 vrouwelijke kunstenaars reflecteren op de selfiecultuur

Of je er nu blij van wordt of niet: de selfie gaat waarschijnlijk de boeken in als het belangrijkste fotografische ding van de vroege 21e eeuw. De kunstfotowereld beseft dit, en viert de selfiecultuur in exposities als K+ Instgrm Exhibition in Singapore. Andere kunstgalerieën gaan juist met gestrekt been tegen deze nieuwe hype in, zoals The Untitled Space in New York met de nieuwe expositie Self-Reflection.

Sinds afgelopen week hangt de galerie vol met werk van 21 vrouwelijke fotografen die stuk voor stuk de authenticiteit in de kern van het zelfportret verkennen. “Het is belangrijk om naar de oorsprong van de zelfportretkunst te kijken, helemaal met het oog op de huidige selfie-verslaving,” vertelt Indira Cesarine, een van de twee curatoren van de expositie, aan The Creators Project. “In Self-Reflection creëren kunstenaars werk dat niet zozeer over zichzelf gaat, maar eerder onderwerpen belichten die belangrijk zijn voor alle vrouwen van nu.”

Leah Schrager, Selfie Examination

In de tentoonstelling vind je onder andere de levende schilderijen van Alexa Meade, zelfportretten van de alterego’s van Andrea Mary Marshall en de sensuele selfiekleedjes van Erin M. Riley. Voor veel van deze kunstenaars is het zelfportret vooral ook een instrument voor reflectie, in plaats van simpelweg een manier om de selfiecultuur te bekritiseren. In het bijzonder vraagt de expositie aandacht voor het klassieke concept van de kunstenaar-als-kunst, maar dan met een hedendaagse en feministische twist. Hieronder zie je enkele werken uit Self-Reflection:

Indira Cesarine, Private is Political, 2016

Alexa Meade, Portrait 1

Marie Tomanova, “Self-portrait #24.”

