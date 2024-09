3FM schrapt het enige programma dat dance de verdiende plek gaf

Verdrietig nieuws: 3FM presenteerde vandaag de plannen waarmee het radiostation weer een “jongerenmerk” wil worden, en daarmee verdwijnt Dansen met Delsing van de VPRO. In dat programma – samengesteld door Sander Kerkhof – besprak Tomas Delsing elke zaterdagnacht de meest relevante en spannende dance-releases en nodigde hij dj’s uit voor interviews en dj/live-sets. Eerder maakten Job de Wit en Dave Clarke vergelijkbare programma’s voor 3FM. Nu Tomas Delsing verdwijnt, stopt die traditie. Lex Uiting zal vanaf volgende 24 november op dezelfde plek “een meer horizontaal programma” presenteren. Lees: een programma waar house, techno, gabber, dubstep en whatever niet op waarde worden geschat.

Met het verdwijnen van Dansen met Delsing, verdwijnt het enige programma op de publieke omroep dat elektronische muziek de plek geeft die het verdient. Want besef je: we leven in een tijd waarin geen festivals zo goed lopen als dancefestivals. Dekmantel, Awakenings, DGTL, Voltt en Mysteryland trekken tienduizenden mensen. Ik hoef je niet te vertellen dat dance een miljoenenindustrie is in Nederland. Geen muziekgenre loopt zo goed als elektronische muziek, en in geen muzikale stroming heeft ons land zo gepionierd als in deze.

Geen 3FM-dj wist zo goed en toegankelijk te duiden als Tomas Delsing. Hij liet niet de platte EDM-kant zien, maar toonde een caleidoscopische blik op dance die past bij Nederland, van underground tot pop. Hij zond sets uit van iedereen van Seth Troxler en Four Tet tot Antal & Hunee, Underworld en Roisin Murphy en ontving regelmatig gasten als Tom Trago, Weval, Serge, Darko Esser, Jameszoo, The Love Triangle in de studio.

Natuurlijk, programma’s als 3voor12 Radio geven nog altijd een podium aan veel van deze acts, en de 3FM Megahits worden met de week elektronischer. Maar of ze dat nou zo bedoelen of niet, door Dansen met Delsing te schrappen geeft 3FM eigenlijk de boodschap af dat dance niet relevant genoeg is voor haar publiek. Hoe kun je dat als jongerenzender toch doen?