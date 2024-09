50PLUS probeert samen met Ben Cramer hiphop kapot te maken

Het mag geen verrassing heten dat een partij waarvan de lijsttrekker tweemaal een overleden persoon feliciteerde op Facebook wat technische mankementen ondervond tijdens de laatste bijeenkomst. Voor een congres dit weekend hadden ze Ben Cramer uitgenodigd om het 50PLUS-strijdlied te zingen, maar telkens werd ‘de verkeerde band gestart’.

Deze beelden zijn an sich al komisch: Henk Krol en z’n vriend Martin van Rooijen zitten op de eerste rij lekker te gaan, en het publiek zingt massaal mee dat ze niet seniel zijn. Mocht je hier geen genoeg van krijgen, dan verwijs ik je graag door naar de uitgebreide analyse van VICE.

Maar waar dat stuk aan voorbij gaat, en wat ook veel mensen niet weten, is dat 50PLUS verschillende krachten bundelt om hiphop kapot te maken. Oude mensen snappen hiphop niet, en wat je niet snapt, is eng. Daarom moet het met man en macht verdreven worden. En met man en macht bedoel ik eigenlijk Ben Cramer. Kijk even naar het onderstaande fragment:

De setting is bekend: voor het programma Ali B. Op Volle Toeren is Ben Cramer gelinkt aan Fresku – met zijn petje en Fakkelbrigade T-shirt de vleesgeworden vijf elementen der hiphop. Voor meneer Cramer zijn versie van het nummer Twijfel ten gehore brengt, ziet hij de jongens op de bank al in elkaar krimpen. Als hij opent met ‘hey man, hey man!’, schieten ze allebei in de lach. Ali kijkt het hele nummer met zijn mond open van verbazing, en brengt zelfs een keer zijn hand naar zijn hoofd uit puur ongeloof dat dit fossiel uit een geheel andere tijdzone zijn cultuur kapot probeert te maken.

Op Volle Toeren is natuurlijk een AVROTROS-programma, de omroep met als credo ‘laten we het gezellig houden’, en daarom zijn Fresku en Ali in de tussenstukjes nog positief over de versie van Cramer. Als laatstgenoemde na afloop de songtekst in Fresku’s handen drukt (‘dan kun je het nog even nalezen’) hoor je, als je goed luistert, mijn oud-Hollandse klomp in duizend stukken breken.

Dit is op zichzelf al erg genoeg, maar er is meer. Als we teruggaan naar het NOS-fragment horen we dat het 50PLUS strijdlied wordt gezongen op de melodie van Peter Koelewijns hit Kom Van Dat Dak Af. Bestaat er een fragment waarin Peter Koelewijn zich afzet tegen hiphop als muziekstroom en rappers degradeert tot tweederangs artiesten? Kijk en huiver:

Zelfde programma, andere artiesten. Hier noemt Koelewijn de rijmpjes van Typhoon ‘afschuwelijk’. Ik worstel en wortel kunnen volgens hem helemaal niet samen, want wat niet klinkt als een sinterklaasgedicht is blijkbaar geen muziek. ‘Zo krom als een hoepel’, noemt hij het, terwijl hij een gezicht trekt alsof hij in z’n broek poept. Ik hoop dat er hartbewaking aanwezig is, mocht hij ooit horen hoe Frenna ‘Lamborghini en wat cash’ laat rijmen met ‘vervolgens maak ik al die haters mad’.

Dat de kracht van deze twee zure mannen wordt gebundeld als campagnekanon mogen we niet aan ons voorbij laten gaan. Godzijdank werkte de technologie de partij tegen op dit congres, anders hadden de gevolgen erg groot kunnen zijn voor de toekomst van hiphop in Nederland. Ik wil hierbij Ben Cramer, Peter Koelewijn, AVROTROS en de gehele 50PLUS-partij op de zwarte lijst zetten. Trap er niet in, mensen.

