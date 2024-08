Ik ging op date met 808milli

Het is woensdagmiddag en volgens de weervoorspellingen zou het nu moeten gaan regenen. De knalblauwe lucht boven Thuishaven bewijst echter dat Google niet te vertrouwen is. Ik loop door de zon over het festivalterrein waar vandaag Happyland plaatsvindt – het feest van Jacin Trill waar hij en zijn vrienden gaan optreden om de release van de mixtape Happyland 2.0 te vieren. Er staat een springkussen, er zijn veel tieners aanwezig en er is gratis Capri Sun voor iedereen.

Ik ben hier omdat ik een date heb met 808milli, de man achter de producties van Jacin. Ik loop de backstage binnen en zoek de roodharige jongen die toch wel een opvallende verschijning is. Ik kan Emile – dat is zijn echte naam – nergens vinden. Wel zie ik Jacin, die met een groep maten uitgebreid op een paar banken aan het chillen is. Hoewel ik ze niet lastig wil vallen met moeilijke vragen, moet ik toch ter zake komen.

“Hoi, ik ben hier om Emile te interviewen! Of nou ja, het is eigenlijk een date,” zeg ik, terwijl ik mijn hand uitsteek naar Jacin. “Wat?!” antwoordt hij. Hij is duidelijk in de war. Ik leg hem uit wat de bedoeling is en hij lijkt enthousiast. Hij vist z’n telefoon uit z’n zak om Emile te bellen. “Zeg maar dat zijn date staat te wachten,” zeg ik.

“Hé Milli, Je date staat hier te wachten,” zegt Jacin aan de telefoon. Even stilte. “Ja, er is hier zo’n chick backstage en ze zegt dat ze een date met je heeft.” Nog een keer stilte. “Ja, echt!” Jacin en ik hebben moeite met onze lach inhouden. Wanneer Emile aan komt lopen lijkt hij eindelijk door te hebben wat er aan de hand is.



Noisey: Wist je dat het een date zou zijn?

Emile: Ja, maar ik was het eigenlijk alweer vergeten.

Dus, wat wil je gaan doen?

Ik weet het niet. Wat heb ik te willen?

Nou, wat zou je hier willen doen op een date?

Gewoon wat drinken en kijken waar het heen gaat. Ik kan je alleen geen drankje aanbieden want er is nog geen alcohol.

Dat is oké. Heb je ooit eerder een blind date gehad?

Ik ben eerlijk gezegd niet zo van het daten.

Ben je niet zo bezig met de vrouwen?

Dat niet per se. Ik zie wat ik normaal doe gewoon niet als een date. Een date is voor mij echt iets wat een ingeplande structuur heeft. We gaan hier wat drinken, dan daar eten en dan nog naar de film. Ik houd er gewoon van om te chillen en te kijken wat er gebeurt. Anders voelt het zo geforceerd.

Wat als het meisje met een hele geplande date komt?

Dat zou ik wel leuk vinden. Dat is anders.

Dus eigenlijk had ik voor deze date met een heel plan moeten komen.

Eigenlijk wel. Eigenlijk had jij dit hele festival moeten organiseren en dan mij meenemen op deze date.

Daar gaan we al de mist in. Ben ik wel een beetje je type?

Dat zou ik nog niet weten. Een meisje moet een soort x-factor hebben. Iets dat me aanspreekt en laat zien dat ze anders is dan de rest. We zouden eerst nog wat langer moeten praten voor ik daar achterkom.

Spannend. Ben je eigenlijk toe aan een relatie?

Ik mis het wel. Ik ben nu een maandje weer single.

Is je hart gebroken?

Nee, ik ben alleen boos. Het zit me niet meer dwars, maar als ik door iets aan haar moet denken, ben ik wel van: fuck jou.

Maar de leuke dingen mis je dus wel?

Een vriendin is degene bij wie ik echt thuis kan komen en mijn ei kwijt kan. Ik ben niet zo goed in over mijn gevoelens praten. Ik doe dat niet met mijn ouders, vrienden, niemand. Als ik een leuk meisje vind, dan doe ik dat alleen met haar. Zij is degene die me het gevoel geeft dat ik me los kan laten. En zeker op dit soort momenten is dat wel chill. Als je in de schijnwerpers staat dan wil je af en toe eruit. Geen stress. Geen zorgen. Er wordt voor je gezorgd. Dat mis ik wel, zeker weten.

Hoe doe je dat, een relatie combineren met in de schijnwerpers staan?

Dat heb ik nog niet echt gedaan, maar ik zou wel stunten met haar. Ik zou haar niet geheim houden of zo. Ken je Trippie Redd? Zo zou ik het ook gewoon doen, haar overal mee naartoe nemen. Het is je wederhelft op dat moment. Het is een package deal. Als je mij wil hebben, komt zij er ook bij. Als ze dat wil natuurlijk, als ze geen zin heeft is dat ook prima. Maar als ze mee wil, graag zelfs. Ik moet wel oppassen denk ik.

Waarvoor?

Al die verhaaltjes dat mensen het doen voor je geld, dat gaat wel aan je knagen. Je gaat wel met twee ogen naar iemand kijken. Ik weet niet of dat de juiste uitspraak is.

Volgens mij is dat überhaupt geen uitspraak, maar ik snap wat je bedoelt.

Jawel, met het tweede oog ergens naar kijken toch? Volgens mij is dat wel een uitspraak.

Emile pakt zijn telefoon om het te googlen.

Kan je het vinden?

Ik krijg allemaal oog-uitspraken, maar niet deze.

Omdat het niet bestaat.

Hij legt enigszins bedroefd zijn telefoon weg.

Nou, in ieder geval: je gaat toch anders denken. Vindt ze me echt leuk of doet ze het omdat ik beroemd ben?

Heb je dat met vrienden ook al?

Ja, er zijn mensen die ik jaren niet heb gesproken die nu ineens naar me komen en willen chillen. Ik heb binnenkort een optreden in het dorp naast mij. Daar zitten mensen die vroeger met me gingen tennissen en voetballen. Mijn sportvrienden. Maar toen we veertien waren gingen zij ineens stoer tegen me doen, niet meer vriendelijk. Ze vonden me niet meer cool of zo. Ik was helemaal niet stoer toen. Ik ben benieuwd of zij me ineens wel tof vinden nu.

Wat ga je doen als dat inderdaad zo is?

Ik ga lachen, zwaaien en precies de andere kant op lopen.

Gaat het je nog wel lukken om meisjes te vertrouwen nu je hier zo mee bezig bent?

Ja, want als het ze allemaal niet boeit dan trekt dat me juist aan. Zo van: ik weet dat je bekend bent en ik ken je muziek, maar het interesseert me niet. Je gaat nog steeds net zo hard je best moeten doen.

Dus je houdt er wel van als een chick hard to get speelt?

Daar heb ik een zwak voor. Er zit iets mysterieus omheen. Iets dat je niet kan hebben wil je juist hebben.

Ben je ooit verliefd geweest?

Ja, man.

Hoe voelt dat? Het is mij nooit overkomen.

Het is trippy, man. Je zit eerst helemaal in die angstige vibe. Vindt ze mij ook leuk? Je let op alles en bent overal mee bezig. Als ze jou ook leuk vindt dan is het wel heel leuk. Dan gaat er gelijk zo’n rush over je heen. Zo van:



Emile gooit zijn handen in de lucht en doet engelenzang na. Op dat moment zie ik een collega lopen en zwaai ik naar hem.

Hé, dat is mijn…

Wie is dat? Je andere date, hè? Ja, ja. Ik heb je door!

O jeetje. Ben je snel jaloers?

Weet ik niet. Met sommige dingen ben ik jaloers, maar met andere dingen ook niet. Ik zou geen voorbeeld kunnen geven. Ik ben soms van: even rustig Emile, je draait een beetje door. Maar ik houd het bij mezelf. Ik zou het niet tegen m’n vriendin zeggen.

Denk je niet dat het beter is om uit te spreken?

Ja. Dat is het ook, maar ik doe dat niet.

Je zei net dat je juist met je meisje zo open bent.

Ah, ik hoopte dat je dat niet zou zeggen. Dat klopt, maar dit soort dingen zou ik alsnog niet uitspreken. Ik heb altijd het gevoel dat ik mensen lastig val met mijn problemen. Dus houd ik het voor mezelf. Ik ben een lastig geval, hè?

Iedereen is ergens wel een beetje lastig in toch?

Zeker. Gelukkig maar.



