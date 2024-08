8chan verhuist nu naar een obscure dienst op het dark web

Het anonieme forum 8chan, dat is uitgegroeid tot een broeinest voor racisten en een plek waar jongens vlak voordat ze met een machinegeweer een bloedbad aanrichten een manifest posten, heeft een back-up van alle berichten gemaakt op een obscuur, gedecentraliseerd platform. De achterliggende reden is dat meerdere bedrijven, waaronder Cloudflare, hun samenwerking met de site of diens providers hebben stopgezet.

Dat platform draait niet op traditionele webservers die in beslag kunnen worden genomen of bepaalde personen kunnen weigeren. In plaats daarvan verspreidt het de inhoud van de site via de computers van de mensen die de bijbehorende applicatie hebben geïnstalleerd. Het is vergelijkbaar met de manier waarop BitTorrent en andere peer-to-peer-systemen werken.

Motherboard heeft bevestigd gekregen dat de gedecentraliseerde versie van 8chan op het moment van schrijven toegankelijk is. We weten niet of deze versie is gemaakt door de beheerders of de gebruikers van 8chan. Het aantal peers – mensen die de software gebruiken zodat anderen op 8chan kunnen – leek laag te zijn: toen we het testten waren het er net iets meer dan dertig.

Afgelopen weekend plaatste een terrorist een bericht op 8chan, waarna hij 22 mensen doodschoot in een Walmart in El Paso. Vervolgens kreeg Cloudflare, het bedrijf dat ervoor zorgde dat 8chan beter beschermd was tegen DDoS-aanvallen, veel kritiek te verduren. Volgens critici beschermde het bedrijf de websites van witte suprematisten. Uiteindelijk besloot Matthew Prince, de CEO van Cloudflare, de samenwerking met 8chan te verbreken. Dat zorgde ervoor dat allerlei andere bedrijven dat ook deden, waaronder de domeinregistreerder Tucows. Ook Voxility, dat infrastructuur leverde aan Epik, een internetbedrijf dat graag gebruikt werd door extreemrechts, wilde niets meer met 8chan te maken hebben. De beslissing van Voxility zorgde er ook voor dat mensen tijdelijk niet meer terechtkonden op The Daily Stormer, een andere website voor witte suprematisten.

Nu 8chan een versie van het forum op het gedecentraliseerde platform heeft, is het niet langer afhankelijk van bedrijven als Voxility of bedrijven die webhosting aanbieden. Maar het is wel veel moeilijker om een site als deze te bezoeken, in vergelijking met een website op het normale internet. Het is onduidelijk hoeveel mensen die 8chan gebruikten er moeite in zullen steken om dat weer voor elkaar te krijgen.

Een ander ding: ook aanhangers van de Islamitische Staat hebben in het verleden gebruikgemaakt van de dienst.

“Ze probeerden om deze tactiek te gebruiken om propaganda en cybersecurity-advies te verspreiden, maar dat hebben ze snel opgegeven, omdat het programma niet voldeed aan hun behoeften,” vertelt cyberexpert Jade Parker aan Motherboard. Dat kwam doordat IS vaak zeer grote videobestanden wilde verspreiden.

“8chan heeft daarentegen andere behoeften,” legt Parker uit. “Hun content zal, afgezien van gifs en jpegs, waarschijnlijk veel sneller geüpload en gedownload kunnen worden dan terroristische propaganda. Als dat zo gebeurt, zullen ze veel gemakkelijker door kunnen gaan met hun forum. Of het ook zal aanslaan bij 8chan-gebruikers? De tijd zal het leren.”

Volgens een tweet van een 8chan-admin probeert de site ook zijn Tor-service te verbeteren, een andere dienst die extremisten soms gebruiken als ze van traditionele webbedrijven worden getrapt.