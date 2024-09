Deze Emoji-app helpt mensen met een beroerte weer praten

Toen Judy Crane’s tienerdochter haar om een absentiebriefje vroeg, lukte het haar niet om er een te schrijven. Ze zag de woorden voor zich, maar kreeg ze met geen mogelijkheid op papier.

Crane was aan het revalideren van een afasie, een communicatiestoornis die ontstaan door schade in het taalcentrum van de hersenen. Mensen met een afasie hebben vaak moeite met spreken, lezen, schrijven, en het begrijpen van taal. Haar afasie was het gevolg van een beroerte die ontstond door complicaties tijdens een hartoperatie in 2005. Ze was toen 47 en in de bloei van haar carrière als salesmedewerker in de medische industrie. Van de ene op de andere dag kon niet meer praten, waardoor ze moest stoppen met werken.

The National Aphasia Association schat dat ongeveer twee miljoen mensen in de VS lijden aan afasie. Er zijn maar een paar apps speciaal voor afasiepatiënten op de markt. Crane gebruikte daarom tijdens haar herstel programma’s zoals de Dragon Dictation en de dicteerfunctie van haar telefoon.

Samsung Italia lanceerde onlangs op 28 april Wemogee, een emoji-naar-tekst-vertaalapp

Die werkt als volgt: de ene persoon typt een reeks emoji’s of vooraf ingestelde ‘zinnen’, zoals een smiley gevolgd door een duimpje en een vraagteken en de ander krijgt de betekenis in tekstvorm: “Hoe gaat het met je?” De app is nu al beschikbaar in de Google Play Store en komt binnenkort naar iOS. De Android-versie is volgens de eerste reviews nog wel een beetje glitchy.

De app heeft een bibliotheek van meer dan 140 zinnen en is ontwikkeld in samenwerking met spraaktherapeuten en neurowetenschappers, volgens de website van Wemogee.

Voor Crane was het het meest frustrerend dat zij niet meer kon schrijven, terwijl haar gedachten nog wel alle kanten op raceten. “Het allerliefste wilde ik mijn verhaal vertellen, wat er allemaal met me was gebeurd”, vertelde ze me aan de telefoon. “Je raakt heel erg in een isolement, en elke mogelijkheid die iemand ontwikkeld om een andere weer te laten praten is fantastisch.”

Crane is inmiddels 12 jaar bezig met het herstellen van haar afasie en helpt tegenwoordig bij een steungroep voor lotgenoten. Ik vroeg haar wat ze van de app vindt. Is het de zoveelste gimmick met emoji’s of beginnen emoj’s echt een eigen taal te worden?

“Om eerlijk te zijn heb ik nooit veel aandacht besteed aan al die kleine symbolen. Ik gebruikte ze eigenlijk alleen als iemand jarig was of zoiets,” zei ze. Maar volgens Crane kunnen haar vrienden van de steungroep hier heel veel aan hebben. Mensen die zich anders totaal in een isolement raken communicatie zo moeilijk is geworden. Het is van levensbelang dat zij blijven praten met anderen.

“Als mensen deze symbolen kunnen gebruiken om niet alleen te zijn, om niet in een isolement te zitten. Dan vind ik dat we het moeten gebruiken,” zegt Crane. Twaalf jaar na haar beroerte, kan ze e-mails verzenden, lezen en kan ze een bevredigend gesprek voeren. Ze kan zelfs ook een te-laatbriefje maken voor haar kinderen. Technologie heeft daar een beetje bij geholpen, maar ontwikkelaars kunnen het nog veel beter doen. “We moeten mensen kosten wat het kost zien te helpen. Zodat ze maar niet stoppen met praten.”