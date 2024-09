Een superfan van Twin Peaks schreef een heel kookboek gebaseerd op de serie

Ongeveer anderhalf week geleden zagen we de terugkeer van David Lynchs cultserie Twin Peaks, een kwart eeuw nadat de serie voor het laatst op tv was. Mocht je niet bekend zijn met de serie – of misschien juist wel, maar heb je nog steeds geen flauw idee waar het over gaat: het plot draait om de inwoners van een klein, geïsoleerd Amerikaans stadje tijdens de nasleep van de moord op middelbare scholier Laura Palmer. Het is een typische trippy drama zoals we ze van Lynch kennen, maar naast de excentrieke personages, surrealistisch beeld en bovennatuurlijke wezens, spelen eten en drinken ook een prominente rol. Zo is Special Agent Dale Cooper geobsedeerd door ‘verdomd goede koffie,’ serveert Double R Diner de beruchte kersentaart en staat er op ieder moment van de dag een wolkenkrabber van donuts op het bureau van de sheriff.

Ben je een obsessieve Twin Peaks-fanaat, dan weet je ongetwijfeld al hoe je je koffie drinkt zoals Cooper – maar een superfan heeft de voedselverwijzingen uit de serie tot een heerlijk hoog niveau getild.

Videos by VICE

Damn Fine Cherry Pie is het (officieuze) Twin Peaks-kookboek, geschreven door Lindsey Bowden, een producer, schrijver, en oprichter van het jaarlijkse Twin Peaks Festival in het Verenigd Koninkrijk. Het boek, gepubliceerd in november, geeft ons een hele rits gerechten gebaseerd op de serie, zoals Coopers hampannenkoeken met esdoornsiroop of One-Eye Jacks cocktails, maar ook tips over hoe je een White of Black Lodge diner geeft.

Vanwege het nieuwe seizoen van Twin Peaks zochten we Bowden op, en ondervroegen we haar over de rol van eten in de serie, het geheim van goede kersentaarten en waarom de hele wereld moet weten hoe je de chocolade ‘boomstammetjes’ van de Log Lady maakt.

MUNCHIES: Hey Lindsey, hoe heeft Twin Peaks jouw interesse zo weten te grijpen?

Lindsey Bowden: Het was zo’n groot onderdeel van mijn jeugd. Ik begon het te kijken toen ik ongeveer veertien jaar was en het raakte een gevoelige snaar. Als tiener had ik last van angstaanvallen, en de serie gaf me een gevoel van veiligheid. Ik denk dat dat gevoel altijd bij me is gebleven. Bovendien was ik vanaf een jonge leeftijd al een creatief persoon en sprak het surrealisme van het programma me ook erg aan.

Sheriff Truman’s donuts uit het kookboek, gepubliceerd door Mitchel Beazly. Alle foto’s door Addie Chinn.

Welke rol spelen eten en drinken in de serie?

Je kunt bijna stellen dat eten en drinken zelf een personage zijn in Twin Peaks. Er zijn plaatsen waar eten een prominente rol speelt, zoals de Double R Diner en de Great Northern Hotel. Donuts zie je eigenlijk alleen in het kantoor van de sheriff, en als je ze wel eens ergens anders ziet dan is dat omdat ze worden gegeten door iemand uit het team van de sheriff of Agent Cooper.

Het voelde meer dan logisch om een kookboek te baseren op al dat heerlijke eten.

Welk eten of drinken is echt typisch symbolisch?

Kersentaarten en donuts zijn natuurlijk de sterren van de serie, maar als je goed oplet dan zie je ook symboliek terug in de manieren waarop Agent Cooper over zijn hampannenkoeken met esdoornsiroop praat of over hoe hij zijn ontbijt het liefst heeft.

Hampannenkoeken met esdoornsiroop.

Drank speelt ook een grote rol in de serie. Je hebt cocktails en de bar bij One-Eyed Jack’s. Een van mijn grootste ergernissen uit Twin Peaks is dat Maddy Fergusson een kersencola bestelt wanneer hij met James en Donna in de diner zit en er werkelijk geen enkele slok van neemt.

Je hebt al het Twin Peaks- festival opgericht. Waarom ook een kookboek?

In 2010 richtte ik het festival op, en ik produceer het nog steeds. Het is een enorm succesvol festival en dit jaar vieren we de achtste editie. Het wordt weer een groots weekend, waaraan ook Sherilyn Fenn, die Audrey Horne speelt, en Kenneth Welsh, die Windom Earle speelt, een bezoekje zullen brengen. Het is echt een meeslepend geheel, we maken de sets na, en er zijn screenings en optredens.

Lindsey Bowdens kookboek.

Maar ik maakte dit boek vooral als herinnering voor de fans. Ik werd eigenlijk zelfs gevraagd om het boek te maken – ik had totaal niet verwacht deze kans te krijgen dus ik heb er echt bloed, zweet en tranen in gestopt. Het moest niet een gewoon kookboek worden. Ik wilde dat het een soort referentieboek werd voor de fans, waarin je ook kunt lezen hoe je je kunt kleden als je favoriete Twin Peaks-personage, hoe je een dinerfeestje organiseert geïnspireerd op Twin Peaks, en hoe je een origami-uil vouwt.

Hoe koos je de eet- en drinkelementen uit de serie en toverde je ze om tot recepten?

De kersentaart, donuts, hampannenkoeken met esdoornsiroop en de restaurants liggen natuurlijk voor de hand, die zijn zo hecht verbonden aan de serie. Vervolgens dook ik opnieuw in de oude afleveringen (dit was een geweldige reden om alles nog eens te kijken), om wat gerichter te letten op verschillende personages en wat er in de achtergrond gebeurde.

De kersencolaham van Maddy Ferguson.

Ik noteerde bekende zinnetjes uit de serie, zoals toen Leland Palmer zei, ‘Het is weer bijna tijd om richting Buffalo te schuifelen.” Dus vind je een grote buffel-eettent in het boek. Een van Agent Coopers beroemde uitspraken is wanneer hij voor het eerst in Twin Peaks komt, wat eenden ziet zwemmen en “Eenden op een meer!” roept, omdat hij zo gewend is aan het leven in een grote stad. Dus vind je ook een recept voor ‘eenden op een meer’ [gemarineerde eend op geroosterde aardappelpartjes en perensalade]. Ook liet ik me voor de hoofdstukken inspireren door verschillende locatie. Ik wou dat het boek een soort ontdekkingsreis zou worden, langs al het eten in Twin Peaks. Je begint in The Great Northern Hotel voor het ontbijt, vervolgt je weg langs donuts en pasteitjes, en voor de lunch vind je het klassieke menu uit de diner.

Het hoofdstuk gewijd aan de familiediners in de White Lodge staat vol heerlijk en huiselijk eten en daar tegenover staat de Black Lodge supperclub, met meer verleidelijk en decadent eten. Het boek eindigt met desserts en cocktails.

Hoe verliep het ontwikkelen van de recepten?

Ik heb geen koksachtergrond, behalve dat ik altijd al veel van eten heb gehouden en het leuk vind om ermee te experimenteren. Ik nam verschillende smaakcombinaties waarvan ik wist dat ze goed zouden werken, combineerde dit met de personages en locaties. Ook werkte ik samen met een team om ervoor te zorgen dat ik niemand per ongeluk zou vergiftigen!

Windom Earle’s varkensbuik gemarineerd in bier.

Heb je ook ‘officiële’ Twin Peaks- recepten gevonden waarmee het eten op de set werd bereid?

Het boek bevat geen recepten die direct vanuit de show komen. Onze kersentaart bevat bijvoorbeeld bourbon, wat het een pittiger randje geeft. Veel mensen vonden dat ik het ‘Audrey Hornes kersentaart had moeten noemen, maar ik ik koos specifiek voor Shelly Johnson omdat de taart in de serie inde Double R Diner werd gemaakt. Bovendien gaf Mädchen Amick, die Shelly speelt, een quote voor het boek. Kimmy Robertson, die Lucy Moran speelt, schreef ook een stukje voor het boek, en Al Strobel, die MIKE speelt, gaf ook een lekker recept.

Wat zou jouw ideale Twin Peaks -dinerfeestje zijn?

Het zijn de kleine dingen die het speciaal maken. Je moet ervoor zorgen dat het decor klopt: de placemats zijn in zwart-witte chevron, er is een mooi rood tafelkleed, wat rode gordijnen, overal boomstammen en een lichte koffiegeur in de lucht.

Kokosnoot-cheesecake met chocolade chevrons.

Het boek bevat zoveel eten dat ik zelf ook vaak maak. Ik ben echt dol op ‘Windom Earle’s varkensbuik gemarineerd met bier’ en de ‘James Hurley Mountain Harley burger’ met blauwe kaas is mijn persoonlijke favoriet. De knoflookfrietjes zijn ook geweldig. En niet te vergeten natuurlijk de kokosnoot-cheesecake met chocolade chevrons.

Maak je het eten ook terwijl je de serie kijkt?

Twin Peaks maakt nu zo’n groot deel uit van mijn leven. Als ik aan het werk ben, speelt het altijd aan op de achtergrond. Ik heb de nieuwe afleveringen al drie keer gekeken! Ik maak veel van het eten omdat ik het leuk vind, omdat het goed eten is en omdat ik wil dat de Peakies kunnen zien dat ik het doe. Het is niet zomaar een boek, het is wie ik ben. Mijn naam staat niet zomaar op de kaft, het is echt het product van liefde.

Bedankt dat we even met je mochten kletsen, Lindsey.