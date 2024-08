Er is eindelijk een queer-feestje in Groningen met goeie muziek

Als je aan een bruisend homonachtleven denkt, dan kom je al snel uit bij plekken als Barcelona, Tel Aviv, Berlijn en Amsterdam. Niet geheel verrassend wonen ook buiten deze grote steden lhbtq’ers, dus ook in Limburg, Friesland en Drenthe. Helaas is daar vaak weinig te doen voor jongeren die niet heteroseksueel zijn.



In Nederland wordt nog geregeld de suggestie gewekt dat alleen moslims en migranten de oorzaak zijn van homohaat en homofobie. Maar ook buiten de Randstad wordt homoseksualiteit nog lang niet geaccepteerd. Uit eigen ervaring weet ik dat het moeilijk is om in Venlo, waar ik opgroeide, openlijk gay te zijn. In mijn tijd daar ontbrak er een veilige plek waar lhbtq-jongeren zichzelf konden zijn. Naar de enige gaybar in Venlo durfde ik destijds niet. Ik was bang dat ik meteen bestempeld zou worden als ‘die homo’, omdat er een grote sociale controle heerste. De enige keer dat ik toch wel ben gegaan, kwam ik een bar vol oudere homomannen terecht en dat vond ik toen vrij intimiderend





