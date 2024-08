Laat je verwonderen en ontroeren op onze VICE Night

Het kan op onverwachte momenten toeslaan: ontroering. Ineens voel je iets prikken achterin je neus, de haartjes op je armen gaan overeind staan, je ogen vullen zich met tranen. Soms is dat gênant, omdat je nooit helemaal in de hand hebt waarvan je precies ontroert raakt – de dichter Rutger Kopland vergeleek het met het losspringen van een slot waarvan je niet eens wist dat je het bij je droeg. Maar het is ook een prachtige herinnering aan het feit dat je leeft en geraakt kan worden door de dingen om je heen.

Binnenkort begint het Nederlandse Filmfestival weer. Speciaal voor jullie zochten we drie prachtige korte films uit, die je 24 september kunt komen bekijken tijdens onze VICE Night. Ook de makers zijn aanwezig, die we na elke film kunnen bestoken met vragen. Het wordt een avond vol variatie, close-ups van bijzondere gezichten, veelbetekenende stiltes en ja, ook de nodige ontroering.

Dit zijn de films die we jullie dolgraag laten zien:

Paul (links) en Paultje. Still uit Paul en Paul.

Paul en Paul



Paul en Paul is een verbazingwekkend vertederende documentaire over twee broers die allebei Paul heten. De jongste Paul (Paultje) wordt met twee versleten nieren vrijgelaten uit de gevangenis, en hoopt tussen de dialyses door te kunnen verblijven bij zijn grote broer. Voor de oudere Paul, die met zijn vrouw Jannie in Amsterdam-Noord woont en de kunst verstaat vanuit zijn scootmobiel fietsen te stelen, ligt dat moeilijk. Niet alleen heeft Paultje in het verleden tegen hem gelogen, ook hun verwrongen

familiegeschiedenis werpt een schaduw over hun relatie. Hun vader (een “teringlijer” die in de oorlog bij de SS gezeten heeft) kreeg een kind met zijn eigen dochter: de moeder van Paultje is de zus van Paul. Tegelijkertijd kan Paul nauwelijks verbergen dat-ie dol op Paultje is. “Emotioneel,” zegt Jannie als ze aan tafel zit en de broers hun gevoelens naar elkaar uitspreken, en daarmee vat ze deze film prachtig samen.



Jamal, Nino, Arjan en David. Still uit I Want To Go Higher.





I Want To Go Higher



Waar de wereld in Paul en Paul zwart-wit en scherp omlijnd is, ziet alles er in I Want To Go Higher kleurrijk en zwoel uit. Filmmaker Amanda van Hesteren filmde haar eigen broertje, die werkt als model, terwijl hij met zijn modellenvrienden in een Thais resort verblijft. De jongens boksen, doen push-ups in de supermarkt, zetten flessen drank aan hun lippen, rijden naakt op een scooter over het strand en bekennen aan de rand van de infinity pool dat ze tijdens seks wel eens naar hun eigen buikspieren kijken. Ondertussen kijken we mee met de blik van een grote zus: kritisch, soms mild bezorgd, maar tegelijkertijd vol liefde.

Lara. Still uit Ik ben geen robot.



Ik ben geen robot



Ken je dat, de existentiële twijfel die je overvalt als een CAPTCHA zich voor de derde keer herlaadt, maar je eigenlijk nog steeds geen idee hebt welke vakjes met lantaarnpalen je moet aanklikken? In Ik ben geen robot wordt dat gegeven tot in het uiterste onderzocht. Als het Lara niet lukt om een update uit te voeren op haar werkcomputer, blijkt uit een online zelftest (“Wordt u door anderen wel eens omschreven als koud?”, “Heeft u een vermogende partner?”) dat ze met 87 procent zekerheid een robot is. Wat volgt is een absurde sci-fi-nachtmerrie over macht, liefde, rouw en identiteit.