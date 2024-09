Aanschouw de hoogtepunten van ’s werelds eerste Olympische Spelen voor cyborgs

Kijk deze video’s als je inspiratie zoekt. Zelfs verlamd zijn heeft deze mensen niet tegen kunnen houden om te racen. Videobeelden die IEEE Spectrum deze week op YouTube postte, tonen de hoogtepunten van de Cybathlon 2016 in Zurich. De Cybathlon is een wedstrijd voor atleten met handicaps, die verschillende robotische technieken en cybernetische interfaces gebruiken om mee te dingen.

Professor Robert Riener van ETH Zurich, een technische universiteit, en NCCR (National Centre of Competence in Research) Robotics verzonnen het idee van de Cybathlon en in oktober 2016 werd de eerste internationale wedstrijd gehouden. Het doel was om een gesprek op gang te brengen tussen academici, ontwikkelaars in de techindustrie en mensen met handicaps, over praktisch inzetbare robotische hulpmiddelen voor degenen die het nodig hebben.

Er wordt bij de Cybathlon gestreden in verschillende disciplines: een brain-computer interface (BCI) race, een functionele elektrische stimulatie (FES)-fietsrace, een aangedreven armprotheserace, een aangedreven beenprotheserace, een aangedreven exoskeletrace en een aangedreven rolstoelrace. De meeste van deze disciplines spreken voor zich, maar sommige zijn iets moeilijker om meteen te begrijpen. Bij de BCI-race gebruiken bestuurders brein-computerinterfaces op hun hoofd om avatars in een computergame te besturen.

In de FES-fietsrace ’trappen’ verlamde deelnemers kunstmatig door stimulatie van hun bewegingszenuwen om spierbeweging te induceren.

De Cybathlon wordt ook wel de “Bionische Olympische Spelen” of “Cyborg Olympische Spelen” genoemd. Mensen met handicaps leren hiervoor door moeilijke parcours te navigeren, wat uiteindelijk ook helpt bij het navigeren in het echte leven. Door hun spieren te trainen en kunstmatige stimulatie te gebruiken voor gebieden waar ze beweging niet zelf kunnen aansturen, staan deelnemers aan de Cybathlon op het kruispunt van atletiek, technologisch onderzoek en biotechnologie.