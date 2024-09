Aanschouw zeldzame beelden van een wilde draakvis

De diepzee is berucht om haar gemêleerde gezelschap van bizarre wezens. Een van de raarste is de ongrijpbare draakvis.

De vis is familie van haaien en roggen en hij spookt met zijn groene, dode ogen en lapwerk van een huid rond in de diepe, donkere oceaan. Ze worden nog een stapje raarder gemaakt door de intrekbare genitaliën die ze op hun voorhoofd hebben groeien – ze hebben letterlijk een kutkop.

Videos by VICE

Als je moeite hebt met dit beest voor de geest halen, vrees niet. Wetenschappers hebben voor het eerst ooit videobeelden gemaakt van een puntsnuitdraakvis. Aanschouw hieronder een van de raarste levensvormen die onze planeet te bieden heeft:

De toevallige ontmoeting werd geregistreerd door een op afstand bestuurbare onderzeeboot in 2009, en de beelden werden onlangs vrijgegeven door de Monterey Bay Aquarium Research Institute (MBARI). Het dier werd voor de kunst van Californië ruim twee kilometer onder het wateroppervlak gevonden en leidde tot een explosie van onderzoeken naar de taxonomische achtergrond van de draakvis.

“Vergelijkbare, maar tot nog toe ongeïdentificeerde draakvissen zijn ook gevonden voor de kust Zuid-Amerika, Zuid-Afrika en de Indische Oceaan,” vertelt MBARI-woordvoerder Kim Fulton-Bennet.

“Als deze dieren uiteindelijk dezelfde soort blijken als de draakvissen die onlangs bij Californië gevonden zijn, is het bewijs dat de draakvis, net als veel andere diepzeedieren, op veel plekken kan overleven.”

We zijn weer op zoek naar stagiairs die graag willen schrijven over de toekomst en andere leuke dingen. Mail wester.vangaal@vice.com of kijk hier voor meer info.