De mislukte drone-aanslag op president Maduro is het begin van een nieuw tijdperk

Een mislukte aanslag met een drone vol explosieven op de Venezolaanse president Nicolas Maduro zou heel goed het voorzichtige begin kunnen zijn van een nieuw tijdperk. Drones lijken een ideale manier om aanslagen te plegen. Het is nog even afwachten of huurmoordenaars ze ook daadwerkelijk succesvol gaan inzetten.

Op 4 augustus liet iemand twee hexacopter-drones op Maduro los, terwijl hij een speech gaf in de open lucht in Caracas. Elke drone had een kilo explosieven bij zich.

Videos by VICE

Het Venezolaanse leger verstoorde het elektronische signaal van één van de drones waardoor-ie uit koers raakte. De andere drone boorde zich in een appartementencomplex twee straten van Maduro vandaan.

CaracasNews24 toonde beelden van een van de drones die in de lucht explodeerde. In ander video’s werd vooral de kordate reactie van de veiligheidstroepen getoond die Maduro in een muur van schilden en trefzekerheid in veiligheid brachten.

De aanslag was in uitvoering niet erg geslaagd – een cynicus zou zelfs kunnen zeggen ‘radicaal mislukt’ – maar toch is het goed om hier even bij stil te staan. “Omdat de drempel zo laag is, is het waarschijnlijk dat dit soort aanslagen veel vaker gaan voorkomen,” vertelt Peter W. Singer, een drone-expert verbonden aan de New America Foundation, me in een telefonisch interview. “Het is inderdaad moeilijker om aan die bom te komen, dan aan een drone.”

IS-strijders hebben jaren geleden al drones ingezet in de strijd tegen hun talloze vijanden. Als moordwapen waren die niet bijzonder succesvol, maar volgens een kolonel van het Amerikaanse leger waren ze wel bijzonder effectief in het demoraliseren van de troepen.

Mexicaanse drugskartels maken ook al een tijd gebruik van drones om elkaar te bestrijden, en om drugs van het ene adres naar het andere te brengen. Als je een drone kunt gebruiken om je aankoop bij Amazon of Bol.com aan huis te leveren, dan kan je ze ook gebruiken voor illegale middelen of zelfs als moordwapen.

“We moeten nu niet in paniek raken en gaan proberen de klok terug te draaien. Dat gaat nooit gebeuren,” zegt Singer. “De eerste aanslag met een ‘paardloze koets’ was in 1905 en was gericht op de Ottomaanse sultan.” Nu meer dan 100 jaar later worden auto’s nog steeds gebruikt als wapen – niet meer tegen koningen of keizers, maar tegen onschuldige mensen.

Er zijn middelen om dit soort aanslagen te voorkomen – hetzelfde geld voor drones. “Paniek kan leiden tot overdreven regelgeving,” zegt Singer. “Het is heel goed denkbaar dat het bijvoorbeeld moeilijk wordt om een drone te krijgen, dan een AR-15-geweer waarmee je tientallen mensen kunt neerschieten in een paar minuten tijd op een school of bij een concert.”

Volg Motherboard op Facebook, Twitter en Flipboard.