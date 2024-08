Acht miljoen flessen champagne zullen door hagel nooit het levenslicht zien

Cyril Giresse, een wijnboer uit Bordeaux, heeft aan The Times verteld dat er hagelstenen ter grootte van duiveneieren op zijn wijngaard neerkwamen. De storm duurde maar vijftien minuten, maar de verwoesting was enorm. “Geen bladeren, geen druiven – alle wijnstokken waren leeg, alsof alle druiven waren geplukt,” verzuchtte Giresse.



De krant meldt dat de hagel 6 procent van de wijngaarden in Bordeaux totaal verwoest heeft, en 14 procent van de wijngaarden rondom Cognac. Het hoofd van de wijnbrouwersorganisatie Côtes de Bourg zegt dat de schade aan de wijnstokken de wijnproductie de komende twee jaar zou kunnen beïnvloeden. Hij maakt zich ook zorgen dat sommige wijnboeren mogelijk failliet zullen gaan, als gevolg van het helse kwartiertje.

Bordeaux kon dit echt niet gebruiken. The Times zegt dat vorst en hagel vorig jaar ook al schade aanrichtten in de regio, wat leidde tot de kleinste oogst sinds 1991. De totale oogst, voor heel Frankrijk, was zelfs de kleinste sinds de Tweede Wereldoorlog. Dus nee, Moeder Natuur, dit was niet echt ideaal.

De storm vond niet alleen in Bordeaux plaats. Volgens The Telegraph werd in Champagne 1800 hectare aan wijngaarden beschadigd, en 2470 hectare volledig verwoest. Daardoor werden genoeg druiven vernietigd om acht miljoen flessen champagne te maken. (Laten we even een moment stilte houden voor alle mimosa’s die nooit gemaakt zullen worden.) Het verlies voor de wijnboeren wordt op 125 miljoen euro’s geschat.

“Storm en hagel zijn geen ongewone verschijnselen in Champagne, maar is zeldzaam om het in dit vroege stadium en met dit geweld te zien,” zegt Thibaut Le Mailloux, de communicatiedirecteur van het Comité Interprofessionnel du vin de Champagne. “Drie procent van de potentiële toekomstige oogst is voor onze ogen verdwenen. En het gebeurde op een heel slecht moment, omdat de wijnstokken afgelopen week pas begonnen te bloeien.”

Hoewel de prijs van bordeauxwijnen volgend jaar zou kunnen stijgen, is dat niet per se het geval voor de champagnes. De streek heeft een reservesysteem, waarmee producenten hun bubbels dit jaar kunnen combineren met “voorraden uit voorgaande jaren.” Dat betekent dat er geen tekort aan champies zal zijn – althans niet vanwege hagel.

De regio is nog steeds sterk genoeg om een storm per seizoen te overleven, maar ik vraag me af of mijn bodemloze brunchbehoefte de streek uiteindelijk de das om gaat doen.

