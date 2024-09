Activistisch clubben op geflipte gabberdancehall tijdens Progress Bar

Sonic Acts Festival zag in 1994 het levenslicht. Amsterdam was in één klap een plek voor kunst, muziek en wetenschap rijker. Van 23 tot en met 26 februari vindt alweer de zeventiende editie plaats in Paradiso (dat klopt rekenwonders, ze hebben soms een jaar overgeslagen). Een van de feesten die voortkomt uit het festival is Progress Bar, waar je heen kunt om te dansen op vooruitstrevende muziek. Zo stonden eerder ALX9696 en Toxe van het Zweedse Staycore en een doodenge en dystopische show van Amnesia Scanner op het programma. Deze editie, die dus gehouden wordt op vrijdag 24 februari tijdens Sonic Acts, kun je kijken naar onder andere Evian Christ, Le1f, Marfox, DJ Earl, Kamixlo en An Ni.

Het feest moet je zien als de nachtelijke tegenhanger van Sonic Acts in clubvorm, waar een grime-plaat zomaar kan omslaan in hardstyle, om daarna te worden gemixt met iets dat doet denken aan reggaeton. Dat is alleen nog maar het muziekonderdeel: van tevoren zijn er talks over uiteenlopende onderwerpen en in de kelder van Paradiso komt een interactieve kunstinstallatie te staan van Sam Rolfes, die ook deze videoclip voor Amnesia Scanner maakte. We spraken Juha van ’t Zelfde, medeorganisator van Progress Bar, over wat zijn feestje zo bijzonder maakt. Klik anders eerst even hieronder op play om de mixtape die An Ni speciaal voor ons maakte te luisteren terwijl je verder leest. Weet je alvast een beetje wat je qua muziek kunt verwachten van Progress Bar

THUMP: Hoi Juha! Progress Bar wordt omschreven als een showcase van ‘urgent sounds and voices’. Wat bedoel je daarmee?

Juha van ’t Zelfde: Uitgaan is niet alleen fijn dansen, maar ook bewustwording. Met Progress Bar geven we een stem aan wat er aan de hand is in de wereld, zoals de economische crisis, klimaatontwikkeling, ongelijkheid, racisme en discriminatie. Muzikanten doen dat ook, maar op hun eigen manier. Denk aan Mykki Blanco en wat hij doet voor de zwarte- en queer gemeenschap. Al die verschillende stemmen, verhalen, bewegingen en ontwikkelingen willen we een plek geven.

Lukt dat een beetje?

Het belangrijkste doel van Progress Bar is om op een bewuste manier naar het belang van clubs te kijken. Ik zie clubs als kunstinstellingen van de nacht: niet alleen entertainment, maar ook een platform voor nieuwe creativiteit. Voor mij is een plek als De School net zo belangrijk als het Stedelijk Museum.

In de kelder van Paradiso komt een kunstwerk van Sam Rolfes te staan. Wat is dat voor iets?

Het wordt een ongelofelijk uitgebreide en toffe installatie. Zie het als de meest intense PlayStation 4-kunstgame ooit. Sam Rolfes heeft zijn werk ruimtelijk en interactief voor ons gemaakt, waardoor je in de kelder echt in een andere wereld terechtkomt.

Dat is niet de enige randprogrammering: voordat het feest losbarst zijn er ook nog talks. Waar gaan jullie het zoal over hebben?

We willen het vooral hebben over scenes en genres die niet zo zichtbaar zijn. Hoezo is de technoscene zo wit als die is ontstaan uit de zwarte gemeenschap? Waarom zijn er zo weinig vrouwen in elektronische muziek? De laatste keer hadden we echt een volle zaal en waren er tegen de honderd mensen. Sommige diehards zijn er van begin tot eind en dat creëert een opstandige dynamiek.

Je woont in Brighton en daar organiseer je ook Progress Bar-feestjes. Hoe gaat het er daar aan toe?

De Engelse edities zijn gekker, want Engeland is kapot aan het gaan door Brexit. Er is veel ongelijkheid en oneerlijkheid in dat land, en door de hele Wilders- en PVV-ontwikkeling komt er in Nederland zo’n zelfde soort vibe. Vanwege de Brexit verhuis ik terug naar Nederland en zal Progress Bar daar ophouden te bestaan, maar we zijn begonnen als activistische clubavond. Zie het als een occupy-beweging, waarvan ik hoop dat iemand in Brighton het verder oppakt. In Amsterdam gaan we gewoon door en dat is goed, want we hebben een eigen scene opgebouwd met studenten, jonge muzikanten en oudere kunstenaars. We zijn een vluchtheuvel voor al die verschillende scenes.

Zelf draai je ‘new internet dance music’. Wat is dat in godsnaam?

Ik zit op platforms als Soundcloud, Twitter en Facebook constant te ouwehoeren en muziek te delen met muzikanten over de hele wereld. Ik vind al mijn tracks zonder ooit naar een platenzaak te gaan. Ik krijg veel muziek toegestuurd, dus het is een mengeling van verschillende genres – net zoals het internet trouwens, dat is ook niet in een hokje te stoppen.

Dat zie je ook terug in de programmering, maar het maakt me ook een beetje in de war. Hoe zou je Progress Bar uitleggen aan iemand die het nog niet kent?

Als een feest waar je nieuwe muziek ontdekt. Twintig jaar geleden had de RoXY deze functie, tien jaar geleden deed Trouw het, en nu is het Progress Bar.

Progress Bar vindt plaats op 24 februari in Paradiso tijdens Sonic Acts. Check hier voor de volledige line-up en tickets en ga daarheen!