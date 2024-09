We vroegen bezoekers van Breakfast Club naar hun ontbijt en wanneer ze voor het laatst sliepen

Breakfast Club is een feest dat om zeven uur ’s ochtends begint en waar de meeste mensen zonder nachtrust komen dansen. Ook tijdens deze ADE-editie, die twee dagen achter elkaar plaatsvond, was er gratis ontbijt: minitosti’s met zelfgemaakte ketchup, polenta, spinaziemuffins en brownies. Toch kwamen we na onze diepte-interviews bij de portretten van Lotte Dale erachter dat de meeste mensen vooral bananen aten en soms een klein beetje drugs.

Sofie

THUMP: Wat was je ontbijt?

Sofie: Onderweg heb ik een Breaker gegeten, maar verder nog niks.

Hoe is je vooruitzicht op nachtrust?

Ach, slapen komt wel weer een keer.

Brent

THUMP: Wat heb jij ontbeten?

Brent: Ik organiseer dit feest, dus ik heb eigenlijk van alles wat geproefd.

Wat zijn je slaapplannen?

We zien wel hoe het loopt. Vorig jaar had ik helemaal niet geslapen, maar dat bleek een slecht idee. We gaan het dit jaar dus anders doen.

Denise

THUMP: Heb je al wat gegeten vanochtend?

Denise: Het is te vroeg om te eten. Ik heb gewoon geslapen en ik ben nog niet zo lang wakker. Ik heb nog geen tijd en zin gehad om wat te eten.

Rosalie

THUMP: Wat heb je ontbeten?

Rosalie: Yoghurt met harde stukjes muesli.

Raymond

THUMP: Wat was jouw ontbijt vandaag?

Raymond: Net voor m’n dutje twee kippenpootjes. Net een paar microtosti’s, en nu ga ik na deze banaan nog wat muffins proberen.

Heleen

THUMP: Wat was jouw ontbijt?

Heleen: Een banaan, een stuk bananenbrood, een halve tosti en twee mandarijnen.

Heb je nog geslapen voordat je hierheen kwam?

Nee, ik ben wakker sinds elf uur gisteren.

Wanneer duik je weer je bed in?

Binnenkort. Tijd is relatief.

Dede

THUMP: Sinds wanneer ben je wakker?

Dede: Sinds drie uur vanmiddag.

Heb je al ontbeten?

Ja, tosti’s, taart, een banaan en iets van chocolade. Eigenlijk van alles wat.

Alison

THUMP: Wanneer werd je wakker?

Alison: Om zes uur vanochtend, na vier uur slaap. Ik werd gedesoriënteerd wakker doordat mijn vriend luidruchtig thuiskwam. Uiteindelijk heb ik ontbeten met een mueslireep, een banaan en een klein beetje LSD.

George

THUMP: Wat was jouw ontbijt?

George: Liefde en verbondenheid.

Heb je wel geslapen?

Fundamenteel recht om te creëren is het echte wakker zijn.

Ayesha

THUMP: Hoe lang ben je al wakker?

Ayesha: Zeker vierentwintig uur.

En wat was je ontbijt?

Bananen, zoenen met een leuke Nederlandse jongen en drie koffie.

Joost

THUMP: Wanneer stond jij op?

Joost: Om zeven uur. Ik ging al om half twaalf slapen, dus ik heb eigenlijk een prima nachtrust gehad en ik ben nog helemaal fris. Het leek me wel lachen om hier helemaal nuchter aan te komen en mijn vrienden te ontmoeten die de hele nacht wakker zijn.

Waar bestond je ontbijt uit?

Bananenbrood, dat was erg lekker.

Reyer

THUMP: Heb je geslapen?

Reyer: Ja, twee uurtjes.

Wat was je ontbijt?

Om eerlijk te zijn: coke en bier.

Jinden

THUMP: Wat heb je vandaag ontbeten?

Jinden: Een banaan en een biertje.

Hoe lang ben je al wakker?

Sinds half zes gisteren, ik ben wel een beetje moe. Ik moet vanavond weer werken, dus ik probeer straks nog even een dutje te doen.

Greg

THUMP: Wat heb jij vanochtend gegeten?

Greg: Drie bananen.

Hoe lang ben je al wakker?

Minstens achtenveertig uur. Deze bril is overigens zelfgemaakt.

Lisa

THUMP: Vertel me eens wat je hebt ontbeten?

Lisa: Waarom is dit nodig? Ik wil helemaal niet op de foto. Maar goed, ik heb dus een pecanbroodje op en ik heb nog een extra verfrommeld pecanbroodje voor later. Ik heb ook een cappuccino gedronken.

Anyah

THUMP: Hoe laat werd je wakker?

Anyah: Ik stond om zeven uur op, na zes uur slaap.

Wat heb je ontbeten?

Een banaan. Ik heb nog een extra banaan voor straks. Verder vier aardbeien en drie shotjes Bombay.

Iray

THUMP: Hoe laat stond je op?

Iray: Ik stond pas om tien uur op, en ik heb prima geslapen. Ik ben nog helemaal nuchter en fris.

Wat heb je ontbeten?

Een banaan. Ik heb donderdag nog drie kilo bananen gekocht.

Immanuel



THUMP: Goedemorgen! Lekker geslapen?

Immanuel: Ik heb drie uur geslapen, tussen kwart voor twee en kwart voor vijf. Ik moet morgen naar de housewarming van m’n schoonmoeder, dus ik moet straks ook nog wel even goed slapen.

Kan je twerken?

Ja hoor.