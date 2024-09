We vroegen mensen die in de bediening werken naar hun grootste ergernissen bij het afrekenen

<span class=”redactor-invisible-space”></span>

Dankzij technologie en social media is het leven er een stuk makkelijker op geworden. Met Google Maps verdwaal je bijna nooit meer, je zakelijk netwerk kan uitgebreid worden vanaf de luie bank, en met één druk van de duim kun je al je vrienden laten weten wat voor belangrijke dingen je aan het uitspoken bent. Social media kan vanaf nu ook voor iets anders gebruikt worden: om te voorkomen dat je na een avond borrelen of uit eten gaan een kwartier over de rekening gebogen zit, en in dat proces de bediening regelrecht een burn-out induwt.

Dankzij de nieuwe functie Betaalverzoek in de ING Mobiel Bankieren App, kun je rechtstreeks vanuit de app betaalverzoeken delen met je vrienden via WhatsApp, Facebook, of een andere vorm van social media. Die krijgen dan een linkje waarmee ze met een paar klikken hun schuld kunnen vereffenen —zo hoef jij niet dagenlang te wachten op je de centen.

Leuk voor jou, maar nog leuker voor de bediening, want laat hun goedlachse masker je niet bedotten. Niemand vindt het leuk als een groep na een avond eten en drinken besluit om de rekening te splitten. Ik vroeg een paar mensen uit de Amsterdamse horeca waarom het apart afrekenen voor zoveel irritatie zorgt.

Lauren (22 jaar), Restaurant Burgers & Taco’s

Foto’s door Rebecca Camphens

Erger je je soms aan groepen die de rekening willen splitten?

Ja. Ik haat het als groepen pas zeggen dat ze de rekening willen splitten als ik de bon al op tafel leg. Dan moet ik alles zelf gaan opdelen. Het is veel handiger als mensen bij hun eerste bestelling al zeggen dat ze apart willen betalen, want dan kan ik de bestellingen in het computersysteem op aparte rekeningen zetten.

Wanneer was de laatste keer dat je dacht: ik haat groepen die rekeningen delen?

Het was een groep Fransen. Ze gaven het seintje dat ze klaar waren om te betalen, maar toen ik bij ze kwam hadden ze nog heel veel tijd nodig om de bon te bespreken. Ze vroegen dingen zoals “hoe heet het gerecht dat ik heb gehad ook alweer” of “waar staat de cola op de bon?” Als ik hen meer tijd wilde geven om alles uit te zoeken, zeiden ze: “Nee, blijf maar hoor, we zijn er bijna.” Ondertussen zag ik andere mensen wachten, oogcontact zoekend, en ik kon alleen maar kijken op een manier die zei, sorry, ik doe mijn best om zo snel mogelijk bij jullie te komen.

Dat klinkt stressvol! Heb je persoonlijke trucjes om dat soort chaos te voorkomen?

Meestal leg ik gewoon de bon op tafel en zeg ik gelijk: “Ik zie het zo wel.” Dan loop ik snel weg en laat het ze zelf uitzoeken.

Koen (26 jaar), café Schiller

Vind je het irritant als een groep mensen één per één wil betalen?

Ik lig er niet wakker van, het is hoogstens vervelend op momenten dat het heel druk is. Ik vind het persoonlijk veel irritanter als mensen met z’n tweeën iets komen drinken, en achteraf allebei apart hun colaatje willen betalen. Dat vind ik gierig.

Vertel eens over de laatste groep waarbij het bij het afrekenen mis ging.

We hebben vaak problemen met hele grote groepen. Ze beginnen met z’n vieren en dan haken er steeds meer mensen bij aan. Die slaan aan het drinken, en af en toe komt iemand een paar drankjes afrekenen omdat ze weggaan. De een wil vier biertjes pinnen terwijl die er soms zes heeft gehad – mensen die hard hebben gedronken, rekenen bijna altijd minder af – en de ander vraagt om een bedrag te pinnen, zeven euro bijvoorbeeld. Daar wordt het al ingewikkeld. Uiteindelijk blijven er nog twee hangen en die zijn de lul, want zij moeten plots een openstaande rekening van twintig bier betalen.

Probeer je soms niet mensen subtiel aan te zetten tot samen betalen?

Als ik het echt druk heb en er is zo’n koppeltje dat twee bier wil pinnen, geef ik uit mezelf het volledige bedrag in. Dan durven ze niet te vragen om apart te betalen, denk ik, want er is altijd wel eentje die naar voren stapt om te betalen.

Gia (26 jaar), Restaurant Rose’s Cantina

Erger jij je soms aan groepen waarvan mensen één voor één willen afrekenen?

Elk weekend! Het gaat meestal zo: ze willen de rekening delen, en als ik het geld kom tellen is er altijd te weinig. Dan begint de discussie. “Ik had geen voorgerecht, maar wel een koffie,” of “ik had geen dessert, alleen een biertje, dus ik moet minder geld leggen.” Je verliest er tijd door, maar dat is niet het ergste. Ik vind het vooral ongemakkelijk om bij die discussies te staan.

Zijn er nog andere dingen die je vervelend vindt aan apart afrekenen?

Ja, bij groepen die apart willen pinnen. Onze pinautomaat werkt niet bij alle kaarten even snel, dus soms moet ik bij acht verschillende mensen veertig seconden opvullen met geklets over het eten, de sfeer, en het weer. Soms is het stil, en dan maken gasten vrijwel altijd dezelfde ongemakkelijke grapjes. ‘Hoho, hopelijk doet mijn kaart het nog” of “en nu is mijn saldo ontoereikend!”

In de horeca zijn er heel veel trucjes om betaling vlotter te laten lopen. Heb jij er zo eentje voor groepen?

Een klein trucje: als een groep van bijvoorbeeld zes aangeeft dat ze de rekening willen delen, stel ik direct het totaalbedrag gedeeld door zes voor. Meestal vinden ze dat oké.

Julia (28 jaar), Restaurant Guts & Glory

Kan jij het irritant vinden als groepen beslissen om één voor één af te rekenen?

Ha, van splitten een gedoe maken is echt zo’n Nederlands ding! In andere landen maken mensen met gemak geld naar elkaar over, omdat ze het de ober niet willen aandoen dat die alles moet opdelen. Hier komt het vaak voor dat mensen er een heel raar bedrag van maken, 38 euro en 73 cent elk of zo.

Wat vind je vervelender: mensen die één voor één pinnen of één voor één cash betalen?

Allebei wel. Met cash is het vooral vervelend als iedereen zijn of haar eigen wisselgeld terug wil hebben. Met pinnen kan het me niet zoveel schelen dat ik een bedrag vier keer moet intikken in plaats van één keer. Ik vind het wel erg als mensen verwachten dat ik zelf ga uitrekenen wie wat moet betalen. Dan heb ik zoiets van, reken zelf maar uit! Maar goed, zoiets zou ik natuurlijk nooit zeggen.

Wat zeg je dan wel?

Iets van: “Had u al gekeken welk bedrag u wilde betalen, of moet ik mijn telefoon erbij pakken?” Of: “Weten jullie hoeveel je wil pinnen, of zal ik mijn rekenmachine halen?” Dan worden ze een beetje ongemakkelijk. Meestal rekenen ze dan zelf even uit, of splitten ze de rekening in gelijke delen. Opgelost!

