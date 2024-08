Advies voor als je dit weekend aan ernstige festivalfomo lijdt

Je zou het in deze dagen bijna vergeten, maar naast alle mensen die dit jaar naar Lowlands gaan – en die geen gelegenheid voorbij laten gaan om dat te laten weten aan iedereen die het wil horen en ook en vooral aan iedereen die het niet wil horen – zijn er een paar mensen die dit jaar niét naar Lowlands gaan. Het zijn normale mensen, mensen zoals jij en ik. De kans dat jij een van die mensen bent is statistisch gezien zelfs best wel groot. Loop even naar een spiegel, bekijk jezelf, en loop weer terug naar waar je vandaan kwam. Stel jezelf ondertussen de vraag: ben ik een thuisblijver? Als het antwoord ‘ja’ is, lees dan verder. Als het antwoord ‘nee’ is, en je dus wel naar Lowlands gaat, of er zelfs al bent, moet je ook verder lezen, want als je wel gaat wil je alles over Lowlands lezen, zelfs artikelen die expliciet gaan over niet naar Lowlands gaan.



Oké, jij blijft dit weekend dus thuis. Met thuis bedoel ik voor het gemak even ‘niet op Lowlands’. Misschien blijf je helemaal niet thuis maar ga je een weekendje vogelspotten op het onbewoonde Duitse Waddeneiland Lütje Hörn, dat moet je verder lekker zelf weten, maar dit weekend zijn er maar twee plekken waar je kunt zijn: wel op Lowlands en niet op Lowlands. Als je niet op Lowlands bent kunnen daar verschillende redenen voor bestaan. Redenen om niet naar Lowlands te gaan zijn:

-Je was te laat met het kopen van een kaartje

-Je bent blut (of dacht: fuck 185 euro betalen voor drie dagen in een tent tukken).

-Je houdt niet van plezier

-Je wist al voordat Lowlands uitverkocht dat het dit weekend ging regenen en toevallig ben je ook nog gemaakt van poedersuiker

-Je hebt niet zoveel met mensen

Dit zijn allemaal zeer legitieme redenen om thuis te blijven, maar wat de reden ook is, en hoe overtuigd je er ook over bent dat het een prima idee is om een thuisblijver te zijn, er gaat dit weekend een moment komen dat je een soort knagend gevoel in je buik voelt, een gevoel dat je er toch bij had moeten zijn, ondanks die slagregens en ondanks het feit dat je langs het huis van je ex had moeten gaan om te kijken of die ene slaapzak die je daar twee jaar geleden had laten liggen er nog ergens rondslingert. Je gaat dit weekend door je instafeed scrollen en een foto van gekleurde lichtjes zien, en van mensen die er net iets gelukkiger uitzien dan fysiek mogelijk is – zeker onder deze weersomstandigheden.

Om deze ernstige vorm van fomo – waarvan je misschien ontkent dat je hem hebt, maar wie houd je nou helemaal voor de gek? – te lijf te gaan kun je verschillende technieken toepassen. Je kunt ter afleiding gaan vogelen op een niet nader te noemen Duits waddeneiland, als vogelen je hobby is. Je kunt er ook voor kiezen het weekend op een uiterst nuttige manier te besteden, bijvoorbeeld door dat kruidenrekje waar je uitpuilende keukenkastjes al jaren om schreeuwen eindelijk eens in elkaar te timmeren, of je kunt ervoor opteren het weekend als een kluizenaar door te brengen in de geborgenheid van je eigen huis, wifi voor een weekend uit te schakelen zodat je niet doodgegooid wordt met live-updates vanuit de partypolder, en eindelijk eens een Goed Boek lezen. Al deze keuzes zijn te verdedigen, maar je zult merken dat het knagende gevoel in je buik er niet van verdwijnt.

De enige aanpak die werkt tegen de angst om iets te missen waarvan je had gewild dat je het niet zou missen is de totale overgave. Ja, mensen die wel op Lowlands zijn hebben dit weekend meer lol dan jij. Je kunt het wel ontkennen, maar het is soms nou eenmaal niet anders. Probeer daarmee te leven, en geniet zoveel mogelijk mee. Let even op, want ik ga dit advies waarschijnlijk nooit meer geven, maar stel voor dit weekend 3voor12 in als je homepage. Abonneer je op zoveel mogelijk twitterkanalen, instagramaccounts en snapvloggers die vanuit Biddinghuizen elk concert en elke debiel die in een plas valt je woonkamer binnen slingeren. Trek kaplaarzen aan, gewoon voor het gevoel. Slaap in een natte slaapzak voor de beleving. Stem je radio af op 3FM, je tv op NPO3 en laat al het geluid door elkaar lopen. Dompel jezelf onder in alles wat je mist, omhels het feit dat je er niet bij bent, wentel rond in al je festivalfomo. Het is de enige manier om dit weekend door te komen. Succes.