Het verhaal van de man met de Ajax-motor

Appie Stuivenberg poseert trots op zijn Ajax-motor voor een portret van Johan Cruijff. “Zo, nu heb ik Johan toch nog op mijn motor,” zegt hij. Ik ben niet de enige die probeert een foto van Stuivenberg op de motor te maken. Voorbijgangers stoppen constant, halen hun telefoons uit hun zakken en schieten snel een foto van het wit-rood-witte voertuig. Stuivenberg is het inmiddels wel gewend.

De Ajax-motor staat voor elke thuiswedstrijd bij de zuidingang van de Johan Cruijff Arena geparkeerd. De complete motor is rood en wit geverfd, het oude logo van Ajax staat groot op het zadel en de tank, de achterlichten zijn drie rode andreaskruizen, op de zijkant staat ‘AFC Ajax Amsterdam’ en overal zijn metalen F-side-logootjes geplaatst.

De motor is de trots van Stuivenberg. De afgelopen jaren zijn talloze Ajacieden ermee op de foto geweest, van Ahmed Hossam Mido en Frank de Boer tot Davy Klaassen en Marko Pantelic. “Zo, laten we nu even binnen gaan zitten,” zegt Stuivenberg als we genoeg foto’s hebben geschoten. We lopen naar een nabijgelegen cafeetje, om te praten over de geschiedenis van zijn motor.

VICE Sports: Ha Appie, sinds wanneer kom je bij Ajax?

Appie Stuivenberg: Ik kom al zeker 48 jaar bij Ajax. In De Meer werd ik stiekem het stadion ingesmokkeld door mijn ooms. Dat was een familie-uitje, haha. Alle neefjes gingen mee. Bij de controle zeiden mijn ooms dan: “Lopen jullie maar vast door.” Terwijl we eigenlijk maar een paar kaarten hadden. Maar bij de trappen gaven we zo’n beveiliger vijf gulden, en konden zo we met zijn allen doorlopen.

Hoe ben je op het idee gekomen om een Ajax-motor te bouwen?

Ik werkte in de bouw en reed in een rood busje, met Ajax-vlaggen eraan. Na een tijdje wilde het bedrijf waarvoor ik werkte die bus vervangen. Maar dat wilde ik helemaal niet. Die bus reed prima en was Ajax-rood. Ik zou een bus in champagnekleur krijgen. Daar wilde ik niet mee rijden, klaar. “Ik heb Ajax-rood in mijn hart, geen champagnekleur,” zei ik. Toen hebben ze een wit busje gekocht, waar ik een rode baan overheen mocht laten trekken. Zo kreeg ik een Ajax-bus. Daar begon het mee, daarna kwam de motor.

Hoe ben je van die bus naar de motor gegaan?

Toen ik tien jaar droog stond met drinken, heeft mijn vader me mijn motorrijbewijs cadeau gegeven. Daarna kwam ik deze motor tegen in de motorzaak van een vriend van me. Hij was toen nog gewoon blauw. Ik heb die hele motorzaak verbouwd, en alle uren weggeschreven tegen die motor. Een andere vriend van me is autospuiter. Ik had zijn tuin helemaal gemetseld, en daarna hebben we samen de motor verbouwd tot een Ajax-motor.

Wat hebben jullie allemaal aangepast?

We zijn elf dagen bezig geweest en hebben hem helemaal uit elkaar gehaald. De achterlichten hebben we laten maken en zelf in elkaar gelast. Het spatbord is verlengd, op de tank hebben we een logo gemaakt, en ga zo maar door. Toen hij af was, ben ik gelijk naar De Toekomst gereden. De allereerste die erop zat was Sjaak Swart. Hij zat in een bespreking, maar ik dacht: ik ga het toch vragen. “Meneer Swart, ik heb een Ajax-motor gebouwd,” zei ik. Hij liep zijn bespreking meteen uit en kwam er foto’s mee maken. Daarna is bijna iedereen ermee op de foto geweest.

Ik zag op internet foto’s met allerlei spelers staan, van Eyong Enoh tot Derk Boerrigter.

Het leukste was toen Davy Klaassen erop ging. Zijn familie ken ik al heel lang, omdat de opa van Davy vroeger mijn meester was op de basisschool. Meester Klaassen noemden we hem, die had een uitstraling! Daar had je ontzag voor. Omdat ik zijn opa en vader kende, ging Davy al in de B1 met mijn motor op de foto. Echt een scharminkeltje was hij toen nog. Met Mido was het trouwens ook mooi, die wou de motor meenemen. En David Endt heeft nog een keer geregeld dat de hele selectie met de motor op de foto ging. Zo stom dat Ajax die man heeft weggedaan. David Endt was voor heel veel jonge jongens een houvast.

Kenneth Vermeer heeft ook op de motor gezeten. Hij houdt van motorrijden, volgens mij. Wat dacht je toen hij naar Feyenoord ging?

Kut. Tuurlijk, hij wou niet op de bank blijven zitten als sportman. Maar daarheen… Hij denkt er natuurlijk anders over, maar dat kan eigenlijk niet.

Toen je net voor de Arena poseerde, zei je dat je Johan Cruijff eindelijk op je motor hebt. Is het nooit gelukt hem er in levende lijve op te krijgen?

Nee, daar heb ik heel wat jaartjes achteraan gelopen. Als ik hoorde dat hij in Amsterdam was, ging ik echt uren en uren wachten bij de Arena en de Toekomst. Ik heb zijn foundation en zo ook berichten gestuurd, maar het is helaas niet gelukt. Ik vind het heel jammer, maar ik snap het wel, die man was druk. Maar nu hebben we alsnog een foto gemaakt met Cruijffs foto erbij.

Reageerde iedereen die je op de foto probeerde te krijgen goed, of zaten er ook mindere reacties tussen?

Marco van Basten was een lul. Man, man, man. We keken vroeger allemaal naar hem op. Maar toen hij trainer werd, sloot hij bij de trainingen alles af voor het publiek. Hekken ervoor en zo. “Meneer Van Basten, hoe vind je die motor?”, vroeg ik toch een keer. Hij vond hem mooi, dus ik vroeg of hij erop wilde zitten voor een foto. “Nee, ik heb geen rijbewijs,” zei hij, heel lullig. Dus ik zei: “Volgens mij heb je ook geen trainerspapieren.” Toen werd hij kwaad, want het ging helemaal niet lekker dat seizoen.

Heb je van Ajax-supporters weleens biedingen gehad op de motor?

Ja, voor elf- of twaalfduizend euro. Dat is toch wel veel geld. Maar weet je wat het is? Je koopt of maakt hem daar niet meer voor. Ik wil hem niet kwijt. Vorig jaar was mijn motorblok op. Man, ik stierf zowat.

Dat klinkt niet goed. Wat gebeurde er toen?

Het is heel moeilijk om dat type motorblok te vinden. Ik heb zowat alle motorzaken in Nederland gebeld, maar niemand had het. Er was alleen een hele dure optie in Amerika. Met verschepen kostte dat 1.500 euro, een hoop geld. Toen heb ik een oproep geplaatst op Facebook. Heb je die gezien? Daarop was ik echt aangeslagen. Dat filmpje is 196 keer gedeeld. Meer dan 27.000 mensen hebben het bekeken. Op een gegeven moment kreeg ik een berichtje binnen, pling!, van een nummer dat ik niet kende. “Dat motorblok heb ik liggen, bel maar,” stond er. Dus ik bellen. Had een Nederlander dat filmpje gezien en een paar van die blokken liggen. Het kostte maar 550 euro, en ik kon hem meteen halen.

Je hebt in 2009 tegen AT5 gezegd dat je een keer naar Rotterdam wilde rijden. Is dat er nog van gekomen?

Nee, maar ik ben wel heel dicht in de buurt van Rotterdam geweest. Weet je wat het is? Ik zou gewoon door Rotterdam kunnen rijden. Wie wil er wat doen dan, als ik rij? Maar ik ga mijn motor niet in 010 zetten als ze daar moeten voetballen. Een 010-wagen zou hier bij de Arena ook niet schadevrij wegkomen op een speeldag. Ik zet de motor wel vaak in Hilversum, waar ik veel kom. In Hilversum wonen heel veel kakkerlakken. Die jongens gaan echt niks uithalen met mijn motor, want ze weten hoe ik ben. Als je aan mijn Ajax-motor komt, kom je aan mijn leven.

Wat voor rol is de motor in jouw leven gaan spelen?

Iedereen kent die motor, maar niet iedereen kent mij. Het is niet normaal wat die motor teweegbrengt. Als ik rij, rijdt een vriend van me vaak achter me. “Er zijn alweer een stuk of zestig filmpjes en foto’s van je gemaakt onderweg,” zegt hij dan. Soms word ik onderweg achtervolgd. Dan snap ik er niks van, totdat ik het lampje van een telefooncamera zie branden. Zijn ze de motor aan het filmen.

Staat de motor voor jou ook symbool voor je nuchtere periode?

Misschien wel. Toen ik naar Jelinek ging om af te kicken van de drank en cocaïne, had Ajax net een heel goed jaar. Ze wonnen alles en werden Europees kampioen. Maar zelf kwam ik toen tot het inzicht dat ik niet door leven zoals ik deed, dan zou het helemaal mis gaan. Ik was te wild. Nu ben ik rustiger. Ik werk in een sportschool, Burning Heart, en heb mijn Ajax-motor.

Wat denk je dat Ajax gaat doen in de komende Klassieker?

Ik zeg altijd dat Ajax met 3-0 gaat winnen. Maar dit keer wordt het zelfs nog meer.