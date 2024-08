Maak vistaco’s al pastor

Porties: 4

Voorbereiding: 10 minuten

Totaal: 30 minuten

Benodigdheden

Videos by VICE

voor de pastor-marinade 45 g witte ui

100 g tomaten

25 g gedroogde poblano chilipeper (of andere milde groene pepers)

25 g guajillo-chilipepers (of andere hete rode pepers)

25 g cascabel chilipepers

10 g knoflook

200 ml water

1 snuf komijn

1 snuf paprikapoeder

1 snuf zwarte peper

1 snuf zout

35 ml plantaardige olie

voor de gestoofde ananas 50 g boter

200 g ananas, in stukjes

1 snuf zout

1 snuf gemalen zwarte peper

voor de taco’s 30 ml plantaardige olie

225 g zeebaars, in kleine stukjes en gemarineerd in de marinade

4 kleine zachte tortilla’s

25 g gestoofde ananas

15 g koriander, fijngehakt

25 g witte ui, fijngehakt

limoenen, om er over heen te druppelen

Bereidingswijze

1. Rooster voor de marinade de tomaten en ui in een hete koekenpan tot ze bruin zijn. Doe hetzelfde met de chilipepers: grill ze zo’n 20 seconden per kant.

2. Doe daarna de tomaten, ui, geroosterde chili’s, knoflook en kruiden in de blender en maal alles fijn. Haal het goedje door een fijne zeef om de velletjes van de tomaten en zaadjes eruit te halen.

3. Verwarm de olie in een kleine pan en doe hier de tomaten-chilisalsa bij. Kook de saus op medium vuur gedurende 20 minuten. Proef, breng op smaak en haal de saus van het vuur.

4. Verwarm een andere pan met boter voor de ananas. Als de boter helemaal is gesmolten doe je de ananasblokjes erbij. Breng ze op smaak met peper en zout en laat ongeveer 15 minuten stoven. Giet het vocht af en laat de ananas afkoelen.

5. En nu is het tijd voor de taco’s. Verwarm olie in een koekenpan en laat de gemarineerde vis erin glijden. Bak de vis gaar en check of-ie op smaak is.

6. Verwarm in nog een ander klein koekenpannetje de tortilla’s op laag vuur.

7. Leg de tortilla’s op een schoon bord en verdeel de vis over de vier tortilla’s.

8. Doe de ui, koriander en ananas boven op de vis en knijp een beetje limoen uit over je taco’s. Eet onmiddellijk op!