Alle bijna ongelukken met kernbommen in een interactieve tijdlijn

Een tijdje geleden namen we jullie mee in een korte geschiedenis van bijna-atoomexplosies. Over de angstaanjagendste ramp die net voorkomen kon worden, is een documentaire gemaakt die The Man Who Saved The World heet.

Kolonel Stanislav Petrov drukte in 1983 tegen alle protocollen in niet op de alarmknop toen de computer een Amerikaanse nucleaire aanval doorgaf, omdat hij dacht dat de computer het mis had. Hij heeft de wereld gered. De docu werkt langzaam toe naar dit moment. Het lot van de wereld is door één man is beslecht. Dat jij dit leest, is een direct gevolg van het feit dat er iemand in de geschiedenis op de juiste plek op de juiste tijd was. Nucleaire technologie is niet veilig, het is te vaak bijna mis gegaan.

Videos by VICE

The Future of Life Institute (FLI) heeft om dat te benadrukken een overzichtelijke tijdlijn gemaakt van alle bijna-ongelukken. FLI is opgericht door een groep wetenschappers die overtuigt is dat technologie een positieve kracht is, maar willen dat mensen bewuster zijn van de kansen en gevaren van technologie.

Ze hebben het dan vooral over kunstmatige intelligentie, biotech en nucleaire wapens “dingen waar je geen fouten mee kunt maken.” Fouten die zoals blijkt uit de tijdlijn met nucleaire wapens enorm veel voorkomen. Je zou kunnen zeggen dat het tot nu toe altijd goed is gegaan, en we ons dus niet zoveel zorgen hoeven maken.

Aan die mensen richt zich de laatste notitie, die naar de toekomst kijkt. “We gokken ermee,” schrijven ze. We leven in een wereld waarin 1800 atoombommen op ‘hair trigger alert’ staan, wat wil zeggen dat ze automatisch afgaan als er een signaal binnenkomt van radar, satelliet of een ander systeem. Signalen die mogelijk gehackt kunnen worden zodat er een vals alarm ontstaat, vergelijkbaar met 1983, maar dan volautomatisch zonder een kolonel Petrov die nog op een knop hoeft te drukken.

Generaal Cartwright, voormalig hoofd van het Amerikaanse nucleaire arsenaal, waarschuwde onlangs voor het uit de hand gelopen gevaar: “Door toegenomen spanningen kan een klein probleem nu escaleren tot een full scale nucleaire oorlog.”

Voor een volledig overzicht van de nucleaire dreiging, zie hier het rapport van Cartwright.