Alle soorten klanten die je tegenkomt als mannelijke sekswerker

Illustratie door George Yarnton

Seks verkoopt. Sterker nog, rond de 72.800 mensen in het Verenigd Koninkrijk verkopen het. (Hoeveel dat er in Nederland precies zijn is niet bekend.) In de media worden vooral verhalen van vrouwelijke sekswerkers verteld; over mannelijke sekswerkers hoor je een stuk minder. Toch zijn tussen de 5 en 17 procent, afhankelijk van welk onderzoek je gelooft, van alle sekswerkers mannen.

Een paar weken geleden keken we naar alle soorten klanten die een 22-jarige vrouwelijke escort was tegengekomen tijdens haar werk. Omdat ik me afvroeg of de wereld van mannelijke escorts heel anders is, sprak ik met Michael, een 58-jarige man die al 12 jaar in het vak zit, over zijn verschillende soorten klanten.

Klanten met heel specifieke fetisjen

Ik had een klant die een ding had voor pudding en slagroom. Hij wilde er altijd mee ingesmeerd worden; elke keer als hij langskwam moest ik drie hoeslakens om het bed doen. Een andere man had een fetisj voor een hogedrukspuit – ik kan me nog goed herinneren dat ik hem een keertje om twee uur ’s nachts natspoot, en hij daar heel geil van werd. Er waren er ook twee met een voorliefde voor brandnetels, dus ik zorgde er altijd voor dat ik er wat in de achtertuin had groeien. Die wreef ik dan over hun hele lichaam.

Nu heb ik een cliënt met een fetisj voor vieze sokken. Het begon ermee dat hij aan mijn sokken wilde ruiken en wilde dat ik ze op zijn gezicht legde. Nu bereid ik me goed voor als ik een afspraak met hem heb; ik heb een speciaal paar sokken in huis dat ik elke ochtend even onder mijn oksels wrijf voor ik ga douchen. Daarna stop ik ze in een luchtdichte zak, klaar voor wanneer ik hem weer zie. Hij heeft ook al meerdere paren van me gekocht.

Klanten die van rare standjes houden

Ik sta erom bekend dat ik seks kan hebben in standjes die ze zelfs niet in een pornofilm zouden proberen. Mijn speciale standje is wat ik de “helicopter fuck” noem: de klant zit op handen en voeten richting de muur en ik zit er andersom bovenop, en ga er achterwaarts in. Ik kan ze van achteren penetreren, met onze billen tegen elkaar, en een volle 360 graden draaien terwijl ik dit doe. Dat is niet slecht voor iemand achter in de vijftig. Veel van mijn klanten lezen hierover in mijn recensies en vragen er speciaal om.

Klanten die om een onmogelijk scenario vragen

Deze klanten bedenken scenario’s die zo idioot zijn dat ze compleet onrealistisch zijn. Ze willen seks hebben op een begraafplaats, of vernederd worden op een heel openbare plek, zoals een drukke straat. Sommigen zeggen dat ze groepsseks willen en vragen dan: “Hoeveel mannen kan je bij elkaar krijgen?” En dan zeg ik: “Oké, je begrijpt dat dit allemaal escorts zullen zijn, toch? Als je dat wil zul je vijftig procent vooraf moeten betalen.”

Gehandicapte klanten

Met gehandicapte klanten werken is een vrij groot deel van mijn baan. Ik wou dat ik mensen die in die situatie zitten vaker kon helpen – ze hebben, net als iedereen, behoeftes. Jaren geleden ging ik regelmatig naar een kerel in een rolstoel toe, and hij vertelde me dat hij ooit een escort belde en toen hij vertelde over zijn handicap, hij de hoorn erop gooide. Dat maakte me zo boos. Als een escort een probleem heeft met iemand vanwege een aandoening, zijn ze niet geschikt voor dit beroep.

Ik heb zat klanten gehad die in gebarentaal praten – soms moeten we dingen opschrijven, maar we weten altijd prima te communiceren. Ik had een bijzondere ervaring waarbij ik de ouders van een klant moest ontmoeten. Deze klant – die aan meerdere monitors zat vanwege zijn handicap – was door meerdere escorts flink afgezet. Ik was erg onder de indruk van de ouders; ze wilden me ontmoeten zodat ze wisten wat voor vlees ze in de kuip hadden. Dus ging ik met ze lunchen voor de daad, en daarna boden ze me zelfs een bed aan om te blijven logeren.

Klanten met hun eigen attributen

Sommige klanten willen bepaalde dingen klaar hebben staan wanneer ze aankomen. Ik heb een klant die zijn eigen doos in mijn kamer heeft staan, omdat hij zo erg van leer en rubberkleding houdt. Hij heeft ook voor een lading speeltjes betaald die in de doos zitten, omdat hij dol is op fisten. Hij eist dat er altijd een nieuw flesje poppers op hem staat te wachten wanneer hij arriveert voor zijn sessie.

Vips

Deze klanten hebben speciale privileges. Als ik bijvoorbeeld een klant heb die me mee wil nemen naar het buitenland, geef ik hem korting op m’n dagprijs. Als een vip me wil boeken maak ik mijn agenda leeg. Dit soort man boekt me voor bijvoorbeeld 22 uur, dus als ik al een boeking heb voor een uur moet ik die helaas afzeggen.

Mensen die niet komen opdagen

De grootste uitdaging in mijn werk is wanneer een nieuwe klant me boekt en nooit komt opdagen. Ik heb een hoop klanten die een afspraak maken en dan gewoon afzeggen. De meest gebruikelijke excuses zijn: “Ik krijg mijn navigatiesysteem niet aan de praat”, “mijn zus heeft een ongeluk gehad” en “ik heb net te horen gekregen dat ik een operatie nodig heb.” Ik weet meestal niet of er echt iets aan de hand is, of dat ze gewoon opgewonden raken van alleen de boeking maken, waardoor ze dus al hebben gekregen wat ze wilden.

Angstige groentjes

Een van de uitdagingen in mijn werk is om mogelijke klanten die voor het eerst naar een sekswerker gaan over die drempel van zenuwen te krijgen. Het is een enge situatie voor hen; ze spreken af met een vreemde. Ik denk altijd dat het een beetje hetzelfde is als mensen die hun eerste tattoo laten zetten. Ondanks alles wat ik op mijn profiel zet om ze gerust te stellen – en mijn website is erg gedetailleerd – zijn ze nog steeds zenuwachtig. Sommigen denken dat wanneer ik hen voor het eerst anaal neuk, hun anus volledig uit zal scheuren, wat niet zo is. Ik ben erg professioneel; ik neem altijd ruim de tijd en biedt ze ook poppers aan.

Vrouwelijke klanten

Ongeveer 99 procent van mijn klanten is mannelijk; vrouwelijke klanten zijn zeldzaam. Maar zo nu en dan komt er een jong, welgesteld meisje langs dat prosecco meeneemt.

Weglopers

Dit gebeurt niet heel vaak. Ze zeggen dat ze even naar hun auto of de geldautomaat moeten en komen dan niet terug. Over het algemeen willen escorts dat hun klanten vooraf betalen, maar ik maak er geen probleem van. Mijn idee is dat als ik ze een ervaring geef die aan hun verwachtingen voldoet of deze overstijgt, ze een fooi geven. Maar als je het geld vooraf vraagt krijg je geen fooi. Het is alsof je naar een restaurant gaat; je geeft het personeel geen fooi als ze hun werk niet goed doen.

Rijke stinkerds die compleet de weg kwijt zijn

“Michael, lieverd, kun je naar mijn flat komen?” zeggen ze als ze me om 2 uur ’s nachts bellen. Meestal is het een flat in Kensington, of een andere peperdure wijk in Londen. Als je daar dan aankomt is het huis één grote bende en zijn ze compleet naar de klote. Ze proberen champagne voor je in te schenken en laten het glas vallen. Meestal wordt het daarna niet beter.