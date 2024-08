Alles wat je moet weten voordat je ‘Black Panther’ gaat zien

Oh, dus jij weet niks over Black Panther of Wakanda en je denkt dat T’Challa iets is wat je zegt als je ervandoor gaat? Dat is niet erg, het is waarschijnlijk precies waarom je dit artikel nu zit te lezen. Ik wil je graag helpen, zodat je in gesprekken over deze superheld nooit meer hoeft te doen alsof je weet waar je het over hebt. Om dat te bewerkstelligen heb ik veel tijd gestoken in het bestuderen van de wereld van Black Panther. Scheelt jou weer tijd. Laten we beginnen!

Wie verdient de eer voor het maken van Black Panther?

Videos by VICE

Van links naar rechts, Jack Kirby en Stan Lee | Afbeeldingen via Wikipedia Commons.

In principe verdienen Stan Lee (schrijver, uitgever) en Jack Kirby (schrijver, tekenaar) van Marvel de eer. In de late jaren zestig sympathiseerden zij met de burgerrechtenbeweging. Daarom besloten ze een superheld te maken die het soort Afro-heroïsme belichaamde dat niemand toen nog kende. De eerste keer dat de Black Panther geïntroduceerd werd was in Fantastic 4 nummer 52 en hij was slim, rijk, een koning en zeer Afrikaans. En nee, hij is niet vernoemd naar de Black Panther-beweging. De eerste keer dat Black Panther verscheen was namelijk in juli 1966, terwijl de antifascistische groep pas in oktober van dat jaar werd opgericht.

Van links naar rechts, Christopher Priest en Ta-Nehisi Coates.

Daarnaast gaat alle eer naar stripboekschrijver en allround coole guy Christopher Priest en tekenaar Mark Texeira voor het uitbreiden van de Black Panther-mythologie tot iets wat niet stereotiep is. Ta-Nehisi Coates kwam er later bij, in 2016, om verder te bouwen op de concepten van Priest, door de focus te leggen op de politieke randjes van de heerschappij van een koning.

Oké, en wie is T’Challa?

T’Challa gespeeld door Chadwick Boseman | Afbeeldingen eigendom van Marvel.

De koning. De hoofdpersoon. Iemand met rijke ouders, die toevallig koning is. Het verhaal gaat als volgt: zijn moeder sterft tijdens de bevalling en zijn vader, koning T’Chaka, hertrouwt en gebruikt zijn vermogen om zijn zoon naar Engeland te sturen om daar te studeren en te promoveren in de natuurkunde aan de Universiteit van Oxford. Hij is ook een kei in turnen en verschillende vechtsporten, want waarom niet. T’Challa wordt vaak gezien als een van de meer intellectuele figuren in de Marvel-wereld. Hij vecht niet alleen tegen het kwaad, maar is ook de leider van een land. Nadat zijn vader tijdens een terroristische aanslag wordt vermoord in Captain America: Civil War wordt T’Challa de Black Panther. Zo wordt hij feitelijk de leider van een natie.

Wie en wat is een Black Panther?

Van links naar rechts, zus van T’Challa, Queen Shuri en King T’Challa.

Om te beginnen: de Black Panther kan iedereen zijn met koninklijk bloed. Dat is het grote verschil met andere superhelden. T’Challa zal altijd T’Challa blijven en het Black Panther-pak zal altijd een Black Panther-pak blijven. Een stuk spandex met vibranium (daar kom ik zo op terug), maar nog steeds gewoon een pak. De drager maakt hier het verschil, een object omtoveren tot de figuurlijke kroon die het is. Het dragen van een zwart stuk spandex, gemodelleerd naar een mystieke pantergod is als koning of koningin zijn van een eeuwenoude dynastie. Net als bij elk ander soort leiderschap zitten er wat leuke voordelen aan: panterachtige krachten, lijfwachten en toegang tot futuristische technologieën, een leger en een boel geld uit Wakanda.

Maar wat is Wakanda?

Afbeeldingen eigendom van Marvel.

Wakanda is een fictief land in het zuiden van Afrika dat zowel geïsoleerd als extreem welvarend is dankzij een substantie die vibranium heet. Het is een soort nationalistische utopie, een prachtige, weelderige, afro-futuristische plek. Maar wel een plek waar ze zoiets hebben van: “Blijf lekker weg, dan laten we jou ook met rust.” Om te begrijpen waar dat vandaan komt, moet je Wakanda zien voor wat het is: een stukkie land dat toevallig zit op een enorme klomp goud. Of nou ja, geen goud, maar een magisch, onbreekbaar metaal dat 10.000 euro per gram waard is. Geld betekent vooruitgang, dus Wakanda is op technologisch gebied een stuk verder dan de rest van de wereld. Ze hebben iets om te beschermen, dus het land is nooit bezet door anderen. Sinds kort treedt het land naar buiten om de rest van de wereld te helpen.

Vibranium? Wat is dat nou weer?

Dit spul is op Aarde terechtgekomen dankzij een meteoriet die 10.000 jaar geleden insloeg. Het wordt ook wel antimetaal genoemd, omdat het andere metalen kan laten smelten. Het werd voor het eerst ontdekt tijdens een expeditie in Antarctica in de jaren veertig (het schild van Captain America is ook gemaakt van vibranium). Het werd ook in grote hoeveelheden ontdekt in Wakanda door koning T’Chaka. Het soort vibranium dat in Wakanda is gevonden kan geluidsgolven en vibraties absorberen. Zo’n beetje de hele stad en het pak van Black Panther worden erdoor aangedreven.

Je had het daarnet over lijfwachten?

De Dora Milaje | Afbeelding eigendom van Marvel.

Ja, die heten de Dora Milaje. Stel je een groep zwarte vrouwen voor die net zo cool zijn als Grace Jones met dezelfde krachten als de Black Panther. Het wordt gezegd dat deze vrouwen gerekruteerd zijn uit elke stam in Wakanda. Traditioneel gezien zouden ze uitgekozen zijn als potentiële koningin voor de ongehuwde koning. Dit idee uit Christopher Priests originele stripreeks werd geschrapt in de film. Producent Nate Moore legde die keuze als volgt uit: “We vonden dat dit gedeelte niet nodig was om het verhaal van de Dora Milaje te vertellen. We vonden het ook een beetje creepy.”

Zijn er ook slechteriken in Wakanda?

Killermonger gespeeld door Michael B. Jordan.

Tsja, het is een koninkrijk. Dan heb je uiteraard ook tegenstanders nodig. Afgezien van wat opstandjes is er bijvoorbeeld de Nederlands/Zuid Afrikaanse Ulysses Klaue. Hij heeft een lange geschiedenis van pogingen om aan vibranium te komen. Dan heb je nog Killermonger, die de Wakanda’s haat. Hij is een soort tegenpool van T’Challa: geboren in een arm deel van Harlem. Zijn intellect en vaardigheden komen dicht bij die van T’Challa in de buurt. Hij diende in het leger terwijl hij studeerde aan het Massachusetts Institute of Technology.

Waar past Black Panther in het hele universum van Marvel?

Zoals eerder gezegd: de Black Panther (gespeeld door Chadwick Boseman) is net als de meeste Wakandians historisch gezien een isolationist, tenzij er een conflict is op eigen grondgebied. T’Chaka, de vader van T’Challa, is toevallig gestorven op Amerikaans grondgebied. Als reactie daarop ging de Black Panther zich bemoeien met een internationaal conflict, waardoor hij tegenover The Avengers kwam te staan ( Captain America: Civil War) om de moordenaar te vinden en die te berechten. De moordenaar werd gevonden en alles was goed. T’Challa kwam naar huis om weer de koning uit te hangen. Twee tegenstanders kwamen langs en schopten een deuk in die vredige periode. Afgezien daarvan werd hij die guy die komt helpen als het nodig is, dankzij al zijn welvaart en spullen. Maar vergis je niet: Wakanda staat bij hem altijd op nummer één.

Is het een goede film?

In het kort: ja. Heel goed.