Als Dalí een computer had, zou hij deze GIFs gemaakt hebben

Als Salvador Dalí in het glorieuze tijdperk van de GIF leefde, zou hij waarschijnlijk iets gemaakt hebben zoals de filmische droombeelden van GIF-kunstenaar Milos Rajkovic, a.k.a. Sholim.

De creaties van Sholim gaan een stapje verder dan de traditionele GIF. Hij combineert vintage filmclips met geanimeerde effecten en maakt surrealistische droomlandschappen die lijken op de werken van M.C. Escher en Terry Gilliam. De GIFs van Sholim zijn misschien zelfs net een tikkeltje beter, want ze bewegen én zitten boordevol details, waardoor je jezelf urenlang kan verliezen in zijn absurde beelden.

“Ik gebruik Photoshop en After Effects om de afbeeldingen te animeren,” zegt Sholim. “Voor de GIFs gebruik ik mijn eigen beeld of zoek ik interessant beeldmateriaal van oude films. Ik hou erg van beelden uit Joegoslavische films van de jaren zeventig en tachtig.” Het stuntelige acteerwerk en de korrelige beelden van Amerikaanse televisiefilms passen ook perfect in zijn werk.

Dream no. 3

Dream no. 8

De GIFs gaan alle kanten op, maar zijn serie Dream heeft een opvallend thema: verwilderde, lege of uitgesneden ogen. “Er gebeurt iets heel vreemds als ik karakters zonder ogen creëer,” zegt hij. “Het is griezelig, maar tegelijkertijd ook mooi, want je weet niet of ze kunnen zien of voelen wat er rondom hen gebeurt. Dat creëert een soort mysterieuze atmosfeer die ik boeiend vind in kunst.”

Ik vroeg Sholim naar zijn invloeden. In plaats van te verwijzen naar de beroemde kunstenaars van de twintigste eeuw, antwoordde hij: “Het internet is een grote inspiratiebron. Er is zoveel creativiteit en onnozelheid te vinden. Zelfs memes inspireren mijn werk.”

Los van de GIFs die je hier kan zien, bestaan er nog stapels GIFs van Sholim om je aan te vergapen, waaronder steampunkmachines van uit klassieke sculpturen, een kerstman die in je kerstcadeautjes poept of een bijzonder portret van Mark Zuckerberg.

Dream no. 11 (censored version)

Dream no. 1

Dream no. 6

Dream no. 9

Dream no. 10

Laat je hersens exploderen met nog meer GIFs en updates op Sholims website.