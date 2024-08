Deze voetballer pakt elke week het vliegtuig voor potjes in de derde klasse

Als je op de hoogte wil blijven van onze beste stukken zonder je suf te scrollen, schrijf je dan in voor onze wekelijkse nieuwsbrief.

Voor veel amateurvoetballers is een regenbui of een Champions League-avondje met vrienden vaak al een reden om een training af te zeggen. Maar amateurvoetballer Rick Vervaart (25) vindt zelfs ‘in een ander land wonen’ geen geldig excuus. Hij woont in Newcastle, en pakt iedere donderdag het vliegtuig naar Nederland om nog diezelfde avond aan te kunnen sluiten bij de training van VV Desk, zijn club uit Kaatsheuvel. Nadat hij op zondagmiddag zijn wedstrijd heeft gespeeld, vliegt hij op maandag vervolgens weer terug. Hij komt uit in de derde klasse.

We zochten Vervaart op in Kaatsheuvel om te vragen waar deze toewijding vandaan komt, en in welke bochten hij zich hiervoor moet wringen.

VICE Sports: Ha Rick, hoe heb je jezelf in dit parket gewerkt?

Rick Vervaart: Ik werk bij Biscuit International, een internationale koek- en banketfabrikant, en was altijd al verantwoordelijk voor de Engelse afzetmarkt. Toen het bedrijf een ander bedrijf in Engeland had overgenomen, leek het ze wel zo handig dat ik vaker daar zou zijn. Mijn eerste reactie was: “Oké, dat wil ik best doen, maar hoe ga ik dat met voetbal combineren?” Ik was op dat moment net hersteld van een knieblessure waar ik anderhalf jaar mee had rondgelopen, en wilde graag weer het veld op. Als je zo lang geblesseerd bent, besef je pas echt hoe mooi dat is.

Waarom ben je niet in Newcastle gaan voetballen?

Dat was ook best een optie, maar het kwam eigenlijk wel goed uit om op en neer naar Nederland te gaan: mijn vriendin woont er nog en het is handig om wekelijks met mijn Nederlandse collega’s te kunnen overleggen. Het jammere is wel dat het uitgaansleven in Newcastle net op donderdag op gang komt. Mensen associëren dat vaak met Geordie Shore, en dat is zeker niet aangedikt. Laatst met Halloween liepen alle vrouwen over straat in korte rokjes, hoge hakken en hun gezichten vol geplamuurd.

Amateurvoetballer Rick Vervaart bij zijn club VV DESK.

Je bent dus behoorlijk vaak onderweg.

Jazeker. En ik reis doordeweeks ook nog veel binnen Engeland, omdat ik klanten heb in Londen en Manchester. Als ik dan in Nederland ben, moet ik eerst donderdag trainen, en heb ik op vrijdag of zaterdag ook nog meestal een inhaaltraining. Soms ben ik dan de enige die traint, en moet mijn trainer zich speciaal voor mij in moeilijke bochten wringen.

Wat voor bochten?

Die is vaker op de club dan dat hij zijn eigen vrouw ziet. Soms heeft hij eigenlijk al met zijn vrouw afgesproken om uit eten te gaan, en moet hij dus even met haar onderhandelen. “Mijn vrouw denkt al bijna dat ik andere dingen aan het doen ben,” zei hij een keer. Als bewijs stuurt hij dan een foto waarop ze kan zien dat hij met mij aan het trainen is.

Levert het constant op en neer vliegen jouzelf ook problemen op?

Sowieso. Op maandag reis ik meestal ik tijdens de ochtendspits naar Schiphol, dus ga ik het liefst met de trein. En laat dat nou net het minst betrouwbare vervoersmiddel van Nederland zijn. Het is al twee keer voorgekomen dat ik hierdoor mijn vlucht gemist heb, moest omboeken en uiteindelijk pas drie uur later kon vliegen. De laatste weken was het met de wind ook een ellende om te landen, waardoor ik wel een aantal keer te laat was voor de training.

Loop je dan te stressen?

Ik denk dat mensen die veel voor hun werk reizen dit wel kunnen bevestigen: op een gegeven moment laat je het los. Ik doe er alles voor om mijn vlucht te halen, maar als dat niet lukt, klap ik gewoon mijn laptopje open en wacht ik op de volgende. Als ik niet zo zou denken, zou ik ook gek worden.

Hoeveel speling heb je?

Als er niks verkeerd gaat heb ik een uur speling. Ik land meestal om half vier op Schiphol, en dan moet het vliegtuig nog naar de terminal toe. In de zomer staat het bij de poortjes natuurlijk helemaal vol met Nederlanders, dus dat kan nog weleens wat vertraging opleveren. Dan rijd ik naar Tilburg, en als alles meezit ben ik om half zes thuis bij mijn ouders, eet ik nog even snel wat moeders klaar heeft staan en ga ik weer door naar de club in Kaatsheuvel.

Amateurvoetballer Rick Vervaart bij zijn club VV DESK.

Heb je tijdens dat haasten weleens een moment dat je denkt: wat ben ik in hemelsnaam aan het doen?

Nee, voor mij is zo’n zondag lekker voetballen gewoon heel belangrijk. Misschien had ik het ook niet gedaan als ik die blessure niet had gehad, want mijn liefde voor het spelletje is sindsdien alleen maar groter geworden. Ik ben ook zuiniger op mijn lichaam. Als ik zondag een zware wedstrijd heb gehad, zit ik maandag op het fietsje om uit te rijden – of dat nou in Engeland is of hier.

Sta je wissel als je niet aan twee trainingen toekomt?

Als ik te laat dreig te komen bel ik de trainer op, en die kan dan bijvoorbeeld zeggen dat het voor mij geen zin heeft om voor een half uur te komen. De intentie is altijd om twee keer te trainen, maar soms lukt het maar één keer. Gelukkig doen mijn teamgenoten daar niet moeilijk over.

Krijg je eigenlijk een beetje betaald hier?

Haha, we krijgen een soort vrijwilligersvergoeding. Twintig euro per punt, maar dat is het. Verder betaal ik netjes contributie. De vliegkosten worden trouwens wel betaald door mijn werk.

Wat vinden je teamgenoten ervan dat je dit doet?

Veel gasten vonden me in eerste instantie knettergek. Nu doen ze vaak wat lacherig als ik probeer uit te leggen wat er allemaal bij komt kijken. Laatst kon ik een keer niet landen en toen had de trainer ervan gemaakt dat “het luchtruim dichtzat”. In de groepsapp zat iedereen te kloten: “Dat is een mooi excuus, die kunnen wij niet gebruiken.” Als ik er nu niet ben is de standaard grap: “O, het luchtruim zat zeker weer dicht.”



Zit je maandag altijd fris en fruitig in het vliegtuig, of laat de derde helft dat niet toe?

Op zondag staat hier met gemak een man of zeventig in de kantine. We hebben een speler in het team genaamd Koen, en die vindt het mooi om op te treden als zanger Kafke. Die blèrt dan lekker door de kantine heen. Maar op maandag heb ik meestal nergens last van hoor. Omdat ik altijd met de auto kom is het na twee drankjes ook wel weer goed geweest.

Blijf je voorlopig op en neer vliegen?

Het is natuurlijk een apart verhaal, maar ik wist van tevoren ook dat ik maar een jaar in Newcastle zou blijven. Ik had er ook van alles aan kunnen doen om daar een leven op te bouwen, maar voordat je dat voor elkaar krijgt zou ik alweer bijna terug moeten. Het vergt nu al een tijdje aardig veel van mezelf, die wekelijkse potjes geven me weer veel voldoening.

