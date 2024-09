“Amerikaanse slachting”: een analyse van de eerste toespraak van president Donald Trump

Een paar minuten voordat Donald John Trump de president van de Verenigde Staten van Amerika werd, volgden nieuwscamera’s hem terwijl hij naar het platform aan de westelijke kant van het Capitool liep. Hij liet samen met andere Republikeinse leiders, maar een paar passen erachter, in zijn eentje, en zag eruit als een man die ergens mee zat. De bluf, het haantjesgedrag, het onmetelijke zelfvertrouwen dat zijn tegenstanders woedend maakt – dat was allemaal verdwenen. Hij was gewoon een man met een kapsel en een hele lange stropdas die op het punt stond om de belangrijkste baan ter wereld te krijgen.

Maar toen, in een flits, keerde hij weer terug naar zijn normale staat van zijn. Zijn inaugurale rede was zijn eerste kans om het Amerikaanse volk toe te spreken als hun nieuwe president, maar het was ook een kans om alle beloftes die hij had gedaan tijdens de campagne te herhalen, om het verhaal te vertellen dat hem dreef tijdens zijn surrealistische gooi naar het Witte Huis: Amerika valt uit elkaar, het gaat helemaal mis, en ik ben de enige die ons kan redden.

Deze rede, in tegenstelling tot de onsamenhangende en warrige speeches bij zijn rally’s, was van tevoren geschreven (als het goed is door Trump zelf), wat betekent dat we dit kunnen zien als een meer afgewogen uiteenzetting van zijn opvattingen en visie dan zijn spontane statements. Dit is hoe Trump zichzelf wil presenteren aan het land en de wereld, dit is de visie voor Amerika waar hij de komende vier jaar aan zal werken. Gezien de toon van zijn campagne was het geen verrassing dat de inauguratierede van Trump pessimistischer en meer gekleurd door angst was dan die van vorige presidenten – in zijn optiek is Amerika een plek waar mensen sterven door misdaad en drugs, waar kinderen verraden worden door slechte scholen, en de stem van het volk niet gehoord wordt door een corrupte overheid.

Dit waren de belangrijkste momenten uit de speech, en de context erachter:

Al te lang heeft een kleine groep in de hoofdstad van ons land profijt gehad van de regering, terwijl het volk de prijs betaalde. Washington floreerde, maar het volk deelde niet mee in de welvaart. Politici hadden succes, maar de banen verdwenen en de fabrieken sloten.

Het establishment beschermde zichzelf, maar niet de burgers van ons land. Hun overwinningen waren niet jullie overwinningen. Hun triomfen waren niet jullie triomfen. En terwijl zij feest vierden in onze hoofdstad, hadden worstelende gezinnen door ons hele land weinig te vieren.

Dit verhaal is waarom Trump de Republikeinse voorverkiezingen won en de Midwesterse staten aan zijn kant kreeg die hem z’n nipte overwinning op Hillary Clinton opleverden. Barack Obama en de Democraten hamerden op de gedaalde werkloosheidscijfers en andere indicatoren van een verbeterde economie, naast de miljoenen mensen die nu een zorgverzekering hebben dankzij de Affordable Care Act. Maar wat als jouw leven niet beter is geworden in het Obamatijdperk? Wat als je het nog steeds moeilijk hebt, en niets merkt van al die zogenaamde verbeteringen? Dan wordt het verhaal van Trump opeens logisch. Iemand moet de vruchten hebben geplukt van het beleid van Obama. Maar wie dan? Die corrupte politici in Washington natuurlijk!

Dat gaat hier allemaal veranderen, nu meteen, want dit is jullie moment. Het is van jullie.

De vergeten mannen en vrouwen van ons land zullen niet langer vergeten worden. Iedereen luistert nu naar jullie.

Zeggen dat het er slecht voorstaat met het land is een beproefde manier om in het Witte Huis te komen – in zijn eigen inaugurale rede, zei Obama dat hij de presidentiële ede aflegde “te midden van dreigende wolken en zware stormen.” Maar Obama noemde ook dingen als diversiteit, de multiculturele samenstelling van het land, en het idee dat Amerika “hoop had verkozen boven angst, eensgezindheid boven conflict en onenigheid.”

Trump riep niet op tot eenheid. Hij specificeert niet wie er “vergeten” is, maar dat kan je zelf wel invullen – hij bedoelt zijn aanhangers, mensen die grotendeels wonen op plekken die witter, ouder en minder hoogopgeleid zijn dan andere delen van de VS. De drijvende kracht achter zijn kandidaatschap is het idee dat hij een betere president zal zijn voor die Amerikanen dan Obama was. Maar de grote vraag is hoe hij dat gaat bereiken.

Amerikanen willen geweldige scholen voor hun kinderen, veilige buurten voor hun families, en goede banen voor henzelf. Dat zijn gerechtvaardigde en redelijke eisen van rechtvaardige mensen en een rechtvaardig volk. Maar voor te veel van onze burgers is de realiteit anders.

Dit is het punt waarop Trump specifieker wordt.

Moeders en kinderen die gevangen zitten in armoede in onze steden, verroeste fabrieken die als grafzerken verspreid staan over het landschap van onze natie. Een onderwijsstelsel dat barst van het geld, maar dat onze jonge, prachtige leerlingen alle kennis ontzegt.

Het idee dat het Amerikaanse onderwijsstelsel “barst van het geld” is gewoon niet waar, maar helpt wel om Trumps plannen om het onderwijs te privatiseren te pushen. Maar het is ook de moeite waard om te kijken naar hoe Trump armoede wil bestrijden en banen wil scheppen. Afgaande op het zeer beknopte plan op de nieuwe website van het Witte Huis, lijkt het erop dat Trumps antwoord eigenlijk gewoon het traditionele antwoord is van de Republikeinen op alles: belastingen verlagen en minder regulering. Gaat dat stedelijke armoede verminderen? Zal dat de lange-termijntrends omkeren die de Amerikaanse productiesector hebben lamgelegd?

En de misdaad en bendes en drugs die te veel levens hebben gestolen en zoveel van het onbenutte potentieel van ons land weg roofden. Deze Amerikaanse slachting stopt hier, nu meteen.

Trump legt niet uit hoe hij deze “Amerikaanse slachting” gaat stoppen, maar de website van het Witte Huis wel. Hij wil meer blauw op straat, meer deportaties, meer wapens in handen van burgers, en een einde aan de zogenaamde “anti-politiestemming” in het land. Trump praat niet veel over de war on drugs, maar het is moeilijk voor te stellen dat hij deze zal de-escaleren.

Vanaf vandaag is het ‘America First’, komt Amerika op de eerste plaats. Elke beslissing over handel, belasting, immigratie, buitenlandse zaken, zal gemaakt worden in het voordeel van Amerikaanse arbeiders en Amerikaanse gezinnen. We moeten onze grenzen beschermen tegen de verwoesting van andere landen die onze producten maken, onze bedrijven pikken en onze banen vernietigen.

Bescherming zal leiden tot grote welvaart en kracht. Ik zal voor jullie vechten met elke ademtocht in mijn lichaam, en ik zal jullie nooit teleurstellen.

Protectionisme is een groot issue waarover Trump en de Republikeinse partij het oneens zijn – Trump wil belastingen heffen op buitenlandse goederen, wat veel producten duurder zou maken, maar in theorie ook bedrijven zou kunnen overhalen om de productie binnen de Amerikaanse landsgrenzen te houden. De markten werden hier al een beetje zenuwachtig van.

We zullen nieuwe wegen en snelwegen en nieuwe bruggen en luchthavens en tunnels en spoorwegen aanleggen door ons hele prachtige land. We zullen onze burgers uit de bijstand halen en terug aan het werk krijgen, en ons land heropbouwen met Amerikaanse handen en Amerikaanse arbeid.

Trump praat vaak over de noodzaak van meer infrastructuur, en de Democraten zijn er ook voor om meer geld uit te geven aan infrastructuur. Maar er staat nog geen plan op papier, en het lijkt erop dat Trump gebruik wil maken van publieke-private-partnerships waarbij bedrijven (bijvoorbeeld) wegen aanleggen, en dan tol heffen op die wegen om winst te maken – niet echt een ding waar de Democraten in het Congres enthousiast van zullen worden.

We zullen oude verbonden versterken en nieuwe smeden, en de beschaafde wereld verenigen tegen radicaal islamitisch terrorisme, dat we volledig zullen uitroeien van de aarde.

Na infrastructuur springt Trump over naar buitenlandse zaken. Obama deed jarenlang zijn best om te vermijden te zeggen dat Amerika in oorlog was tegen “radicale islam” – wat de conservatieven woedend maakte. Dus deze zin was muziek in de oren van bloeddorstige Republikeinen. En door “de beschaafde wereld” tegenover deze vijand te zetten, en woorden te gebruiken als “uitroeien” gaf Trump zijn impliciete goedkeuring aan het idee dat het conflict met IS, al Qaida en andere terroristische groepen een “botsing van beschavingen” is – wat hetzelfde wereldbeeld is als deze terroristen erop nahouden.

Het fundament van onze politiek zal een volledige loyaliteit zijn aan de Verenigde Staten van Amerika, en door onze loyaliteit aan ons land zullen we ook onze loyaliteit aan elkaar weer ontdekken. Wanneer je je hart openstelt voor vaderlandsliefde, is er geen ruimte voor vooroordelen.

Als veel mensen, waaronder Obama, praten over het bestrijden van racisme, dan benadrukken ze hoeveel werk daarin gaat zitten. Eeuwen van slavernij en institutionele discriminatie en geweld jegens minderheden verdwijnen niet zomaar. En het gaat er ook niet om wat er in de harten van individuen leeft, het gaat erom dat systemen minderheden en vrouwen onderdrukken op manieren waarop ze niet witte mannen onderdrukken.

Trump gaat hier niet expliciet tegen in, maar hij lijkt er ook niet echt om te geven. Als je vaderlandslievend bent, ben je geen racist, dus het enige dat je hoeft te doen is “je hart open te stellen voor vaderlandsliefde.” Het is allemaal niet zo moeilijk.

Wanneer Amerika verenigd is, is Amerika niet te stoppen. Er zou geen angst moeten zijn. We worden beschermd, en zullen altijd beschermd worden. We zullen beschermd worden door de fantastische mannen en vrouwen van ons leger en onze politie. En bovenal zullen we beschermd worden door God.

Zelfs in de relatief nietszeggende gedeeltes van zijn speech, maakt Trump duidelijk dat hij het wel tegen sommige mensen heeft en niet tegen anderen – hij heeft het bijvoorbeeld niet tegen de mensen die zich niet beschermd voelen door de politie.

We staan aan het begin van een nieuw millennium, klaar om de mysteries van de ruimte te doorgronden, om de aarde te bevrijden van ziekte, en om de energie, industrie en technologie van morgen te benutten.

Dus wacht, Trump wil de ruimte in? Ja, dat wil-ie. Maar in het algemeen, wanneer Trump praat over alle dingen die Amerika kan bereiken, heeft hij het over Amerikaanse bedrijven die deze dingen gaan doen, niet de Amerikaanse overheid.

In zijn speech noemde hij niet de plannen van zijn kabinet om op het federale budget te bezuinigen, waardoor veel financiering voor wetenschappelijk onderzoek zal verdwijnen, vooral voor onderzoek naar klimaatverandering.

Dus aan alle Amerikanen in elke stad, dichtbij en ver weg, groot en klein, van berg tot berg, van oceaan tot oceaan, hoor deze woorden: je zal nooit meer genegeerd worden. Jouw stem, jouw hoop en jouw dromen zullen onze Amerikaanse lotsbestemming bepalen. En jouw moed en goedheid en liefde zal ons altijd de weg wijzen.

Dit is het lied van de populist. Het lastige voor Trump is dat hij niet een bijzonder populaire populist is, met dalende goedkeuringscijfersen een electorale overwinning die hij behaalde terwijl hij de volksstemming met meer dan drie miljoen verloor. Trumps plannen, van protectionisme tot bezuinigingen tot het afschaffen van Obamacare, lijken in marmer gehouwen. Maar wat gebeurt er als al die stemmen vanuit de bergen en oceanen gaan roepen dat ze willen dat hij stopt?

