Wat Amerikanen hebben een brand veroorzaakt door pasta zonder water te koken

De Amerikaanse verzekeraar Allstate heeft op zijn site een handige lijst met brandveiligheidstips voor studenten staan. Natuurlijk staan er ook wat tips bij over hoe je je huis niet moet laten affikken tijdens het maken van een voedzame maaltijd. Ze geven het advies om in de keuken te blijven tijdens het koken, dat je ervoor moet zorgen dat je kookgerei magnetronbestendig is en dat je geen ovenwanten op het fornuis moet liggen.

Ze hadden hun landgenoten alleen wel mogen vertellen dat het niet zo’n slim idee is om spaghetti zonder water te koken. Want dan vliegt je keuken namelijk in de fik. Ze dachten waarschijnlijk dat niemand zo dom zou zijn. Ze hadden blijkbaar geen rekening gehouden met drie Amerikaanse uitwisselingsstudenten.



Volgens de Italiaanse krant La Nazione kochten de drie 20-jarigen wat pasta om een verschrikkelijk authentieke Italiaanse pasta te maken in hun appartement in Florence. In plaats van een liter water te koken voordat de pasta de pan in ging – je weet wel, stap één – hebben ze ze gewoon droog proberen te bakken.

Omdat het natuurlijk niet de bedoeling is om spaghetti van een lekker krokant baklaagje te voorzien, vloog het meteen in de fik. Je kunt ervan uitgaan dat mensen die niet weten hoe ze pasta bereiden, ook niet weten hoe ze een vlam in de pan moeten blussen. En dus belden ze meteen de brandweer. Volgens de krant Il Giornale zeiden de brandweermannen tegen de studenten dat ze ook niet wisten hoe ze spaghetti moeten maken. Maar dat is moeilijk om te geloven.

Niet geheel verrassend reageerden de Italianen nogal zelfvoldaan op de actie van de studenten. “Ga lekker terug naar Amerika. Naar jullie hamburgers en friet van de McDonald’s,” zei iemand. “Een van die drie zou de volgende Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken kunnen zijn, of de volgende president!”, waarschuwde een ander. Hé Italië laten we het niet over politiek gaan hebben. Jullie hebben Berlusconi voortgebracht.

De juiste manier om pasta te koken.. in water. Foto via Flickr-gebruiker Vassilis

Chef-kok Fabio Picchi uit Florence is wat liever; hij bood de meisjes vier uur Italiaanse kooklessen in een van zijn restaurants aan. “We bieden ze een lunch in ons restaurant samen met twee van mijn beste koks aan,” zei hij. “Ze gaan ze de basistechnieken van het koken leren. Ik denk dat dit zeker nuttig voor ze kan zijn, maar ook voor ons. Inzicht is het allerbelangrijkste.”



Misschien kunnen die drie studenten vrienden worden met John Silva en Derrick Irving. De twee mannen uit Florida werden vorige week gearresteerd omdat ze met een pan spaghettisaus een brand hadden geprobeerd te stichten in het huis van een oude vriend. Ze zouden zijn huis binnengedrongen zijn, pastasaus in een pan hebben opgezet en een washandje naast het fornuis hebben gelegd. Doordat het slachtoffer iets zag bewegen op zijn bewakingscamera kon hij snel de politie bellen om het washandje te doven, voordat het huis in de fik zou vliegen. Jongens, hebben jullie de blog van Allstate gelezen?

“Hij probeerde het eruit te laten zien alsof ik zelf het vuur had aangestoken, maar welke idioot staat er om twee uur ‘s nachts pasta de koken?”, vroeg het slachtoffer aan radiozender WKMG. Hij voegde eraan toe: “Misschien is hij gewoon boos of beledigd omdat ik hem laatst 150 dollar heb gegeven om iets aan z’n tanden te laten doen.”



Het laatste advies van de verzekeraar: “Meld brandgevaar.” En als je een van deze mensen de keuken in ziet lopen met een doos pasta, bel dan meteen de politie.