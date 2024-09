Amie Galbraith portretteerde de uitstekend geklede bezoekers op Progress Bar

Het was weer genieten geblazen voor liefhebbers van vooruitstrevende dansmuziek, want afgelopen zaterdag werd de torrent van Progress Bar s02e07 irl binnengehaald in de Tolhuistuin, naar verluidt met een indrukwekkende 34 mb per seconde. Op het programma stond onder andere een lezing van schrijver en feminist Meredith Greer en optredens van DJ Nigga Fox, Lotic, Moro, Yon Eta en Ziúr. Amie Galbraith was erbij en schoot portretfoto’s van de bezoekers en dj’s.

De volgende editie van Progress Bar is op 27 mei, met onder andere Bambii, Endgame en Kamixlo.