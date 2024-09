​Amstelveen werd gisteren getroffen door een lokale poepregen

Foto via

Er is weinig zo vervelend als regen. Voor plantjes is regen misschien wel chill, maar voor mensen die op de fiets op weg zijn naar hun werk is regen gewoon helemaal kut. Een ding dat wél vervelender is dan regen, is een regen van poep. Als die poep ook nog eens bevroren is, waardoor een levensgevaarlijk brok poepijs ontstaat dat zich door je dakraam boort, heb je alle recht om je te beklagen.

Een inwoonster van Amstelveen kreeg gisteren te maken met zo’n – zeer lokale – ijspoepbui. Toen de vrouw thuiskwam, merkte ze dat er een gat in haar dakraam zat. Dat gat was veroorzaakt door een object dat uit de lucht was komen zetten. Aanvankelijk dacht ze dat een meteoriet door het raam naar binnen was gekomen, maar bij nader onderzoek bleek het om een bevroren drol te gaan. Omdat Amstelveen direct onder de aanvliegroute naar Schiphol ligt, trok de politie al snel de conclusie dat het stuk poep afkomstig moest zijn van een vliegtuig.

Vliegtuigen zijn een handige uitkomst voor wie in korte tijd grote afstanden wil afleggen, maar het is natuurlijk niet de bedoeling dat de ontlasting van vliegtuigpassagiers op de onschuldige bewoners van Amstelveen wordt gedumpt – intercontinentale vluchten zijn prima, incontinent luchtverkeer is minder wenselijk. Om te vragen hoe het kan dat een vliegtuig zomaar zijn poep verliest, belde ik met Benno Baksteen, de man met meer autoriteit op het gebied van luchtvaart dan de Luchtvaartautoriteit.

VICE: Dag Benno. Hoe kan het dat er gisteren opeens een stuk poep uit een vliegtuig kon vallen?

Benno Baksteen: Ik vind het vreemd. Ik weet niet precies wat er gisteren is gebeurd, maar deze kwestie verdient absoluut nader onderzoek.

Het lijkt erop dat er dus een stuk bevroren poep uit een vliegtuig is gevallen. Is dat zo vreemd?

Ja, zeker. Afval van toiletten wordt aan boord opgeslagen in een tank met water en ontsmettingsmiddel. Die tank wordt na de vlucht schoongemaakt met een speciale wagen. Er zit een klep aan de buitenkant van het toestel, die de tank afsluit. Vroeger gebeurde het weleens dat die kleppen wat lekten. Daarbij kan zogenaamd ‘blue ice’ ontstaan. Dat is een mix van ontlasting en het ontsmettingsmiddel, dat een blauwe kleur heeft. Als een vliegtuig gaat dalen, ontdooit dat blue ice, en kan het naar beneden vallen. Dat is in het verleden wel voorgekomen, maar naar aanleiding van die incidenten zijn die kleppen allemaal aangepast en verbeterd. Daarom verbaast het mij zo.

Bovendien gaat het hier niet om een beetje lekkage, er wordt gesproken van een bevroren drol.

Dat is heel raar. Als het al lekt, dan is dat heel miniem. Ik kan haast geen scenario bedenken waarin een hele drol naar beneden komt vallen, of het moet zo zijn dat de hele klep openstond, maar dat lijkt me ook erg onwaarschijnlijk. Het is een mysterie.

Valt er behalve poep verder weleens iets van een vliegtuig af?

Dat gebeurt wel, maar het is extreem zeldzaam. Het komt heel sporadisch voor dat paneeltjes en deurtjes aan de buitenkant van het vliegtuig afbreken en naar beneden vallen. Ook stukken ijs vallen bijna nooit naar beneden. Vliegtuigen die op routes vliegen waar ijsafzetting kan plaatsvinden, worden daartegen beschermd door de buitenkant van het vliegtuig te verwarmen.

De inwoners van Amstelveen kunnen dus nog met een gerust hart over straat?

Er zijn natuurlijk allerlei bedreigingen, maar de luchtvaart hoort daar niet bij.

Gelukkig maar. Bedankt, Benno!