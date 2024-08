Dit jaar zet Amsterdam Open Air de lokale clubscene weer in het zonnetje

Dit artikel wordt gepresenteerd door Amsterdam Open Air



Op 2 en 3 juni ademt het Gaasperpark niets anders dan Amsterdam Open Air. Twee dagen lang staat het park in het teken van de meest uiteenlopende (live)muziek en top-dj’s uit Nederland en ver daarbuiten. Om de een of andere reden is het bijna altijd hartstikke lekker weer tijdens Amsterdam Open Air, en het mag vast geen verrassing zijn dat het festival al een tijd stijf uitverkocht is. En dat ligt absoluut niet alleen aan de fantastische line-up die opgetrommeld is, met onder anderen jonge hiphopiconen Jacin Trill en Leafs, maar ook dj-grootheden als Roman Flügel en Boys Noize.



Om helemaal in de stemming te komen voor dit festival-avontuur, is er een merchandise-lijn op touw gezet, bestaande uit onder andere een samenwerking met de stijlgoden van Daily Paper en 2morrowshype. Deze mooie spullen zijn te vinden in de Amsterdam Open Air-shop, of in de AOA Pop-Up Store (Molsteeg 8, Amsterdam), geopend van vrijdag 25 mei tot en met vrijdag 1 juni.



Maar eventjes terug naar het festival: gaan al je haren al overeind staan bij de gedachte aan die barman die ineens de laatste ronde omroept, of wanneer je vrienden arm in arm “WE WANT MORE” beginnen te brullen, maar dit enkel wordt beantwoord met een alles vernietigende stilte? Niet gevreesd. Je kunt dus je allerlaatste stoom afblazen op de AOA Campsite en pas echt voldaan neerploffen op je luchtbed of matje na een fikse afterparty. Dit bespaart je een propvolle pendelbus instappen, een dure taxirit of een lange fietstocht.



Maar er is meer: AOA gaat ‘s nachts terug naar waar het allemaal begon: de vele clubs die onze hoofdstad rijk is. Ooit, in een duister verleden toen er nog geen pendelbussen maar trekschuiten richting Gaasperplas gingen, is het festival opgezet om collectieven uit de nacht een plekje onder de zon te geven, lekker overdag op de festivalwei. De tijd is gekomen om de clubscene ook ‘s nachts weer in het zonnetje te zetten.



Neem dus even een paar tellen de tijd, adem diep in, zet een pot kalmerende thee, bel je moeder en laat deze programmering rustig op je inwerken. Gelukt? Probeer dan maar eens de allerbeste keuze te maken.



Zaterdag 2 juni:

AIR: Jacin Trill (live) // Ray Fuego (live) // Yung Feurich // Drivah // Colorful SoundSystem // Patchwork // Darren Deandre // Claire Lyons // Hosted by Nevsdeboi

Claire (hosted by LAPA): Jarreau Vandal // WaxFiend // Daily Paper Soundsystem // Drknghts Collective // AFRIKABOOMNADA // Philou Louzolo // Paula Tape

De Marktkantine: George FitzGerald // De Sluwe Vos // Konstantin Sibold // Nuno Dos Santos // Pitto // Lucky Done Gone

Shelter (hosted by Vault Sessions): Perc // Henning Baer // Abstract Division // VSC



Zondag 3 juni

Shelter (hosted by Cartel): Omar-S // Pender Street Steppers // Mino Abadier



Let goed op: dit is dus allemaal extra, bovenop al het fraais dat AOA zelf al te bieden heeft. Klik hier om vast je tickets voor AOA By Night veilig te stellen, dit scheelt je een hoop tijd aan de deur, en neemt de tergende onzekerheid weg over het überhaupt binnenkomen die nacht.



Alsof dit alles niet zorgt voor genoeg keuzestress, is er ook nog programmering op de camping die dag en nacht doorgaat. Dan hebben we het niet alleen over de muziek, nee. Er is namelijk overheerlijk eten uit alle denkbare windstreken, en je kunt even onthaasten door mee te doen aan allerlei soorten yoga waarvan je niet eens wist dat ze bestonden. Upgraden van je ticket doe je hier.



Er broeit al van alles, dus houdt AOA goed in de smiezen via Facebook en Instagram de komende tijd. Tot dan!