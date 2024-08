Anouk Hoogendijk over vieze voetbalhumor en wat ze kookt om iemand te versieren

Het WK is begonnen! Lees, kijk en beluister hier de komende weken alles wat we maken over de Leeuwinnen en andere vrouwen die voetballen.

Over sporters wordt vaak gezegd dat ze altijd dezelfde saaie antwoorden geven. Maar misschien komt dat wel door de vragen die ze gesteld krijgen. In de serie ‘De VICE Sports Q&A’ stellen we elke keer dezelfde ietwat ongemakkelijke en zeer uiteenlopende vragen aan beroemde en/of interessante sporters. In deze aflevering spreken we Anouk Hoogendijk (34), de voormalig international die rondom het WK in Frankrijk weer veel op tv te zien zal zijn.

VICE: Als je de VAR mocht gebruiken om een moment uit je leven terug te draaien, wat zou dat dan zijn?

Anouk Hoogendijk: Toen we derde werden bij het EK in 2009, stonden we er nauwelijks bij stil wat voor wereldprestatie dat was. Het was pas het eerste eindtoernooi waar het Nederlands vrouwenelftal aan meedeed. Volgens mij hebben we één drankje in de bar gedaan, meer niet. Dat feestje zou dus eigenlijk wel over moeten.

Ik zou ook de ontlading na mijn beslissende penalty in de kwartfinale tegen Frankrijk wel opnieuw willen beleven. Ik hield bij die penalty heel erg vast aan de tips van de bondscoach, Vera Pauw. Ze had ons vooraf aanwijzingen gegeven die gebaseerd zijn op wetenschappelijk onderzoek. Als je bijvoorbeeld de bal neerlegt, moest je volgens haar achteruit teruglopen, en niet je rug naar de bal keren. Dat heeft blijkbaar aardig gewerkt.

Wat is het domste dat je ooit heb gekocht met het geld van je sportcarrière?

Ik heb natuurlijk nooit zoveel verdiend als de mannen: bij FC Utrecht ging het bijvoorbeeld om iets meer dan een reiskostenvergoeding. Maar van het geld dat ik had gespaard kocht ik op een gegeven moment een tweedehands Peugeot 106. Echt een miskoop, want er was van alles mis met dat ding. Mijn stoel schoof altijd naar achter en als ik op de snelweg reed waaide soms ineens de achterklep open, waardoor de auto alle kanten op slingerde. Gelukkig is dat altijd goed afgelopen. Ik stond wel veel vaker dan me lief was bij de autogarage, waar de de monteurs dan zeiden: “Je remschijven zijn kapot, dat wordt 300 euro.” Nou, daar ging weer een maandsalaris.

Stel, je hebt een tijdmachine. Naar welke periode reis je en wat ga je daar doen?

Ik zou graag naar de allerbeste tijd van Johan Cruijff willen afreizen. Ik zit ook bij zijn foundation en heb in zijn laatste jaren nog regelmatig toernooitjes en wedstrijden met hem gespeeld. Zelfs op die leeftijd zag je aan zijn inzicht en passjes hoe briljant hij was. Ik heb zijn beste tijd nooit bewust kunnen meemaken, dus ik zou een seizoenkaart kopen en alles met eigen ogen willen zien.

Wat is het domste dat je ooit hebt meegemaakt op het gebied van voetbalhumor?

Tot mijn achttiende zat ik in een jongensteam en toen ik de overstap maakte naar de vrouwen, dacht ik: nu zal het wel iets minder oversekst en lomp worden. Niets was minder waar. Ik heb bij de vrouwen nooit gezien dat er in shampooflesjes werd gepist of zo, maar ik heb wel een keer gehoord dat er zakjes met hondenpoep in jaszakken werden gestopt. Dat is wel exceptioneel vies hoor, ik zie er de humor ook niet van in.

Ik weet ook nog wel dat we tegen een jongensteam speelden, en zij het licht uitdeden toen wij naakt onder de douche stonden. De lichtknop zat buiten de kleedkamer, dus dat vonden die gasten hartstikke grappig. Op een gegeven moment klopte een van ons gewoon naakt bij ze aan: “Hadden jullie nog wat?” Die jochies wisten niet waar ze moesten kijken, en toen was het ook meteen klaar.

Wanneer moest je voor het laatst keihard huilen, en waarom?

Ik ben best vaak ziek. Laatst bijna drie weken, daar werd ik echt moedeloos van. Ik was wel even flink overstuur. Maar verder huil ik niet echt snel, behalve als ik ongesteld ben. Dan kan er bij een goede film zomaar ineens een traan over mijn wang rollen.

Wat is het vreemdste privéberichtje op social media dat je ooit hebt gehad van een fan?

Laatst was er iemand die een strakke broek of een legging van mij wilde kopen. Daar wilde hij dan aan ruiken. Hij begon met 1000 euro en was uiteindelijk bereid om 3500 euro te betalen. Dat heb ik natuurlijk niet gedaan. En ik krijg ook regelmatig dickpics doorgestuurd. Laatst kreeg ik er weer eentje en schreef hij: “Ik word heel groot van jou.” Ik kon het niet laten om te reageren: “Nou, noem je dit groot?” Later vroeg hij nog of ik bereid was om hem een keer in zijn ballen te trappen. Ik vind het ook grappig om dit soort gesprekken in mijn stories te delen, dat werkt wel als je van dat soort figuren af wil komen.

Wat is het grootste object dat je ooit hebt gesloopt?

Als voetballer was ik niet het type dat iets sloopte uit woede. Als ik iets kapotmaak, is het vaak onbewust omdat ik mijn spullen laat slingeren. Dan zit ik bijvoorbeeld in bad en denk ik ineens: wat ligt daar nou? Vind ik gewoon mijn telefoon op de bodem. Op mijn verjaardag heb ik van mijn oude team ook een keer een boek gekregen waar al dit soort chaotische acties in waren gebundeld. Ik word ook regelmatig Miss Chaos genoemd.

Welke leraar of coach heeft jou getekend voor het leven?

Een leraar niet echt, maar er zijn wel twee trainers die me op een positieve manier hebben getekend. Rik de Groot was mijn eerste trainer in het vrouwenvoetbal en met hem ben ik nog steeds bevriend. Hij was een echte people manager en verzon altijd wel wat om de sfeer in een team te verbeteren, zoals karaoke-avondjes.

Van Vera Pauw heb ik weer compleet andere dingen geleerd, dat was een harde leerschool. Haar denkwijze had wel iets weg van die van Johan Cruijff. Vera is heel perfectionistisch en had overal haar eigen ideeën over. Ze vond bijvoorbeeld dat we ons haar vast moesten dragen tijdens het spelen. We vonden dat aan het begin echt onzin, maar zij wilde dat we ons als topsporters zouden opstellen. Topsport stond voor haar altijd op één, daarna waren we pas vrouw.

Als je iemand wil versieren met een dinertje, wat maak je dan klaar?

Pfoe, dat is al lang niet meer voorgekomen. Ik hou wel heel erg van koken, vorig jaar heb ik nog meegedaan aan het tv-programma Superstar Chef. Daar kreeg ik ook tips van een chef met een Michelinster, Joris Bijdendijk. Maar als ik iemand zou willen versieren, dan ga ik voor iets uit de Marokkaanse keuken. Een tajine of een lekkere couscous bijvoorbeeld. Die gerechten heb ik trouwens van mijn moeder geleerd, niet van die sterrenchef.

Wat zou je doen als je een dag de onzichtbaarheidsmantel van Harry Potter zou mogen dragen?

Ik zou naar de sauna gaan, want dat vind ik altijd heel erg lekker. Er is alleen één probleem: ik word altijd herkend. Het is best ongemakkelijk als mensen naar je gaan kijken. Misschien nemen ze wel stiekem een foto. Laatst ben ik wel naar een badkledingdag gegaan. Dat klinkt heel preuts, maar dat maakt het voor mij wel veel ontspannender.

Vind je het een eng idee dat je een steeds ouder lichaam krijgt?

Soms denk ik: zet die tijd nou maar even stil, want ik vind het leven zoals het nu is veel te leuk. Ik praat altijd met veel emotie, dus de kans is best aanwezig dat ik snel rimpels krijg. Ik denk niet dat ik er iets aan ga laten doen, want bij oudere vrouwen vind ik het vaak juist wel mooi staan. Het is denk ik de kunst om ouderdom te omarmen. Ik probeer altijd naar vrouwen te kijken die een jaar of tien ouder zijn dan ik. Esther Goergen van mijn management bijvoorbeeld, die is nog superfit, energiek en ziet er altijd mooi uit. Zo wil ik ook wel ouder worden.

Stel, de apocalyps breekt uit. Bij welke collega ga je schuilen?

Dan ga ik weer voor mijn oude trainer, Rik de Groot. Bij hem voel ik me veilig. Voor grote toernooien ging ik ook altijd even bij hem langs. Dan vertelde ik over mijn onzekerheden en zei hij waar ik juist wél goed in ben. Hij heeft trouwens ook een mooi en groot huis, waar we vaak met het hele team zijn geweest. Dus we zouden dan ook met iedereen kunnen schuilen. Dat is best handig.