AOC belichaamt een nieuw en positief soort internetpopulisme waar ik fan van ben

Ik zoek de laatste tijd naar lichtpuntjes op het internet. Het leven is namelijk een grote balanceertruc, en buiten is het koud en onvriendelijk.



Soms is de zoektocht bar en boos. Soms krijg je de parels gepresenteerd op een zilveren Twitter-schaal. Dat overkwam me vanochtend.

Ik werd wakker om 06:30 dus Amerikaanse avondtwitteraars overstemden de Nederlandse ochtend nog. Tussen alle ruzies door, trof ik een link aan naar een marathon-Twitch-stream van Donkey Kong 64. Youtuber HbomberGuy, wiens echte naam Harry Brewis is, begon op zaterdag een 101 procent-run van het N64-spelletje. Hij bleef tot gister, met nauwelijks pauzes, 57 uur met apen slingeren voor het goede doel.



In die tijd logde het Amerikaanse congreslid Alexandria Ocasio-Cortez (AOC) in; en ook klokkenluider Chelsea Manning; en John Romero, de man achter Doom, Quake en Wolfenstein. Om te kleppen, maar vooral om hun steun te betuigen.

Brewis deed de run namelijk om geld binnen te halen voor Mermaids UK, een Britse liefdadigheidsorganisatie die opkomt voor de rechten van transgender kinderen. Hij heeft uiteindelijk ongeveer 300.000 euro binnengehaald.

Dat AOC even inlogde op de gamestream, maakte (op mij in elk geval) het meeste impact. Ze is het jongste vrouwelijke congreslid ooit, en zit sinds 3 januari dit jaar namens de Democraten als vertegenwoordiger van de Bronx in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden.

Ze is nu al een van de opzienbarendste politici van haar generatie. Ze is toegankelijk, en authentiek. Ze spreekt de taal van haar volgers: terwijl ze kookt, zet ze vaak een livestream aan om vragen van haar Snapchat-volgers te beantwoorden. Ze doet, kortom, wat politici van de generatie voor haar niet kunnen. Daarom gaf ze haar Democratische mede-congresleden deze week een socialmediacursus. De les is simpel: “wees authentiek” en “deel geen memes als je niet weet wat een meme is”.

Maar behalve authenticiteit, is ze ook origineel. Ze logde gister volledig onaangekondigd in op de Twitch-stream die toen al 50 uur bezig was. Het fontanelletje van Brewis vliegt van verrassing zowat het scherm uit als AOC begint met praten.

De actie van Brewis is vet. Het is een van de leuke dingen aan deze tijd dat individuen met iets hyperpersoonlijks zoveel geld kunnen inzamelen voor een goed doel. Wat ook opbeurend is, is om te zien hoe AOC, iemand van mijn generatie, en misschien maar een beetje ouder dan sommigen van jullie, moderne culturele uitingen begrijpt.



Ze wordt een van de grootste mediatalenten van dit moment genoemd – ze heeft 2,59 miljoen Twittervolgers, en inloggen op een Twitch-stream om over politiek te praten is een uiting van dat talent. Het is onversneden populisme, maar het is ook een voorbeeld van een politicus die op een vindingrijke en authentieke manier onze generatie vertegenwoordigt. Het is, volgens mij, een positieve vorm van populisme waar ook Nederlandse politici in spe inspiratie uit kunnen halen.

Geen belegen meet-ups. Geen race naar het zo lomp mogelijke waar jonge Nederlandse parlementariërs zo graag aan meedoen, en geen naaktfoto’s op een reclamezuil. Nee, het is echt iets nieuws.

Het is aan Brewis te danken dat hij een platform biedt voor een onderbelicht maatschappelijk probleem, en dat het via een Donkey Kong 64-marathon gebeurt, maakt de cirkel rond. Het is een spel op een console uit de jaren negentig, het decennium waarin de millennials die nu langzaam aan de macht komen zijn opgegroeid.

AOC legt de lat voor een politicus verschrikkelijk hoog, want de meeste mensen hebben niet zo’n leuk karakter als deze vrouw. Gisteren benadrukte ze in The Late Show with Stephen Colbert nog eens het belang van jezelf zijn: “Als je een moeder bent die van tuinieren houdt, wees een moeder die van tuinieren houdt.”

Een slag om de arm is wel op z’n plaats. Iedereen loopt nu wel met haar weg, maar ze heeft nog niet zoveel gedaan. Maar haar credo “wees jezelf” is een belangrijke les. Politici zoeken hun doelgroep nu vaak op door precies te zeggen wat ze willen horen. Hun populisme speelt in op de onderbuik, en is vooraf door een marketingbureau goedgekeurd.

AOC zal vast ook een mooi marketingteam hebben, maar ik geloof ook dat haar populisme niet geveinsd is, maar voortkomt uit overtuiging, en een echte connectie met haar doelgroep. Ze staat niet op een podium te scanderen wat boze mensen willen horen. En ze channelt ook niet de jaren 70 door op een markt te gaan staan met een rode bus en een roos tussen haar tanden. Ze logt á la minute in tijdens het 50ste uur van een Twitch-marathon van Donkey Kong 64, waar geld wordt ingezameld voor een doel waar zij achter staat. Onder dit soort internetpopulisme, zet ik graag mijn handtekening.

