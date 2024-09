Appelsap maakt nieuwe namen bekend, met onder meer Young M.A, LouiVos en J Hus

Afgelopen Valentijnsdag werden de eerste namen van Appelsap 2017 bekendgemaakt en daar ging ons hartje sneller van kloppen. Zo staan onder meer Kempi, Dave en cultfiguur Killer Kamal op 12 augustus in het Flevopark voor jou kijk- en luisterplezier. Maar vooral één naam verraste iedereen in positieve zin. Niemand minder dan de legendarische Lil Wayne aka Weezy F Baby (please say the baby) geeft een show in Amsterdam-Oost. Thanks a milli, Appelsap.

Vandaag maakt het Amsterdamse festival nog een hele rits namen bekend met helemaal bovenaan het lijstje de huidige koningin van de rapgame: Young M.A. Verder zijn J Hus (VK), Lunice (CA), Bokoesam, LouiVos, 070 Shake (VS), Amy Becker (VK), Jozo, De Fellas, Lion Kojo en Thomson & Ismael aan de line-up toegevoegd.

