Appelsap was in Groningen, en Groningen was op Appelsap

Het is twee uur ’s nachts op een donderdag en er staat nog steeds een obsceen lange rij buiten bij OOST in Groningen. “Waarom dan?” hoor ik je hardop denken. Nou, Appelsap gaf gisteren een onofficieel Eurosonic Noorderslag-feestje en de line-up was om je vingers bij af te likken. Onder anderen Wiley, Ray Fuego, Naaz, Jarreau Vandal, Jamz Supernova, Yung Internet, Vic Crezée en Fosa YG vermaakten het hondsdolle publiek. Onze fotograaf Roos Pierson was erbij en kwam terug met de onderstaande beelden.