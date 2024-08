Stop T-Pain als hij van plan is om naar de begrafenis van Appie Mussa te gaan

In onze serie ‘Het VICE Interview’ stellen we elke keer ietwat ongemakkelijke en zeer uiteenlopende vragen aan beroemde en/of interessante mensen. In deze aflevering spreken we internet enigma Appie Mussa over T-Pain, het slopen van bushokjes en kwarkgooiende oppositie.



Wat is het grootste wat je ooit hebt gesloopt?

Een televisie, per ongeluk. Ik zat als kind televisie te kijken, en bij een spannende scène van Avatar duwde ik tegen het scherm omdat ik er zo in zat. HIj viel om, maar ik probeerde ‘m te stoppen. Toen zaten er twee kleine handjes in het scherm. Daarna heb ik ‘m maar helemaal laten vallen, en schreeuwde ik naar m’n moeder dat de televisie zomaar kapot was gegaan. Verschrikkelijk. Het was ook zo’n televisie met een kast erachter, ik had wel dood kunnen zijn. Vind het vooral vervelend dat ik tegen m’n moeder heb gelogen.

Ik ben normaal gesproken wel een chille guy, die het liefst niets wil breken. Graffiti spuiten is ook lame. Als je echt zo graag vandaal wil zijn, moet je een bushokje kapotmaken. Go all the way, or don’t go at all. Sta je dan, terwijl je je naam schrijft. ‘Bob’. Faka met die? Dan kun je er beter volledig voor gaan. ‘Ik ben Bob! Ik breek een bushok’. Dat respecteer ik meer.

Als je morgen sterft, wie is er dan niet welkom op de begrafenis?

M’n ouwe juffrouw, zij was niet echt mijn G. “Appie, niet dat doen!” Dus als ik ooit dood ben, juf, you’re not allowed. T-Pain ook niet. Ik vind z’n pokoes niet zo great. Dus als hij eraan denkt om langs te komen op m’n begrafenis, zomaar, stop hem dan. Alle aandacht gaat dan naar hem. Maar, I died, je wordt maar een keer begraven. Laat alle shine naar mij gaan. Daarom: alleen maar saaie mensen op m’n begrafenis. Gooi het wel op YouTube. Livestream het.

Wanneer zei je voor het laatst tegen jezelf: ‘ik ga nooit meer drinken’?

Toen ik in de wc van de club stond en alles stond te shaken. Ik zat daar solo, en zei tegen mezelf: dit is ridicuul, is dit waarom je vanochtend wakker werd en je huis verliet? Daarna kwam ik terug, en ben ik weer gaan feesten. Maar het gesprek wat ik met mezelf heb gevoerd was waardevol genoeg. Het heeft niet gewerkt, maar toch.

Wanneer heb je voor het laatst ongelofelijk hard gejankt?

Ik keek een gevecht in Naruto terug, waarin een personage doodging. Dat heeft me gebroken. Ik voelde ineens nattigheid, maar ik zat binnen en daar regent het niet. Dit is echt aan het gebeuren. Verraad pakt mij ook altijd. Laatst was ik met matties, en toen zei ik: ik moet even plassen, maar ik wil wel hier blijven zitten. Maar iemand wilde koste wat het kost vasthouden aan de ‘opgestaan, plaats vergaan’-regel. Nou, dan voel je je verraden hoor.

Wanneer heeft er voor het laatst iemand gezegd dat hij of zij trots op je is?

Ik was met mijn broer aan het optreden in Gent. Het was een superleuke show, we hebben de iCarly themesong gedaan, en niemand snapte wat we precies aan het doen waren. Maar na afloop kwamen er wel mensen naar ons toe om te zeggen dat ze trots waren. Toen voelde ik het wel, en zei ik tegen m’n broer: weet je nog dat we deze grap op onze slaapkamer hebben bedacht? It worked.

En wat gebeurde er allemaal bij Rarri Jackson z’n show? De iCarly themesong kwam voorbij, All I Want For Christmas Is You werd helemaal gedraaid (!?) 😂😅 pic.twitter.com/05aUEuhGrQ — Yordi Dam (@yordidam) October 17, 2019

Welke beautyproducten gebruik je?

Ik stap uit de douche, en dan smeer ik vaseline op. Niet meer, niet minder. Water en vaseline. Met vaseline glibber je door het leven. Dan voel ik me helemaal smooth. Die shine doet echt veel met je. Obama gebruikt het ook, dat kan ik je garanderen.

Zijn er complottheorieën waar je in gelooft?

Ik geloof dat er helemaal niets in AREA51 is. Het is een grote grap om de mensen weg te houden bij een andere plek, waar wel dingen gebeuren. Dat is waar de aliens zitten, en waar allemaal leipe shit gebeurt. Het is waarschijnlijk ook een gewoon huis, ergens.

Maak de volgende zin af: ‘het grootste probleem met jongeren tegenwoordig is…’

Instagram. Het is een probleem, maar het is wel een probleem wat we met z’n allen delen. Mensen voelen zich naar omdat ze niet genoeg likes krijgen. Messen zijn ook grote problemen. Jongeren houden van messen. Geen idee waarom. Of draag een lepel bij je. Voor yoghurt. Als de oppositie kwark naar mij gooit zit ik niet in de problemen.

Als je twee dieren mocht samenvoegen tot een superdier, welke dieren zouden dit dan zijn en waarom?

Een struisvogel en een giraffe. Stel je voor: je hebt een gigantische vogel, met een intens lange nek. Hij rent ook nog, met die lange nek. Een ultimate destruction animal. Ik hoop dat je daar op kunt rijden.

Als je een kickbokser was, met welk nummer zou je dan opkomen?

Er staat een paard in de gang. Dat is een heel goed anthem. Iedereen in de zaal zal het daar ook mee eens zijn. En het maakt niet eens uit of je wint of verliest. Als je hiermee opkomt heb je al gewonnen.

Voor welke Nederlandse traditie zou jij de barricade opgaan?

Peperkoek happen. Dat is lauw. Of spijkerpoepen. Dat zijn de klassiekers. Sta je daar, met een spijker uit je ass. Ik heb een goede ass-naar-fles controle. Dat oudhollandse vind ik echt sick. Zaklopen is ook geweldig. Ik hou van hoe idioot dit is. Sta je in een zak te springen. Dat zou een verplichte les moeten zijn op school. Of een nationale sport.

Wat is de belangrijkste les die je van je ouders hebt geleerd?

Doe iets. That’s it, echt. Al maak je een stoep, of je kamer schoon. Al eet je een koekje. Je leeft, dus doe iets. Blijf niet in je bed liggen. Het maakt oprecht niet uit wat je doet, maar doe gewoon iets. Daarom kan ik ook niet nietsen. Vind je het leuk om mensen te slaan? Doe het. Als je een mes wil dragen, kijk, just do it. Een botermes, dan. Don’t kill people.

Wat zou je doen als je een dag de onzichtbaarheidsmantel van Harry Potter had?

Naar de Albert Heijn gaan, en daar wat spullen pakken. Niet veel. Gewoon, voor tien euro of zo. Paar croissantjes, wat energy, misschien wat kauwgum. Daarna ga ik naar de bioscoop, kijk ik stiekem naar de Avengers zonder te betalen. Zit ik nog naast een hot girl. Dan een paar baantjes zwemmen in het zwembad. Dat zou een sicke dag zijn.

Vind je het een eng idee dat je steeds een ouder lichaam krijgt?

Nee ik vind het wel lauw, eigenlijk. Stel je bent tachtig jaar, berimpeld, en je hebt alles meegemaakt. Ik heb respect voor oude mensen, man. Soms val ik en denk ik: hoe ga ik dit tachtig jaar volhouden? Zij hebben dat al gedaan. S/o naar iedereen die dertig is, ook. Een awkward tijd in je leven. Maar ook voor hen komt het goed. Ook zij gaan tachtig worden.