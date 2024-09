Apple denkt dat jij twee keer zoveel gaat betalen voor hun nieuwe HomePod

De geruchten bleken waar. Apple heeft zijn eigen slimme speaker voor thuis aangekondigd. Machineleren en AI zijn de nieuwe hype in de techwereld. Apple ging echt niet blijven toekijken terwijl de Google Home en Amazon Echo deze markt veroverden.

Even de feiten op een rijtje. Hij heet de HomePod, wat meer als een broedkamer voor aliens klinkt dan als een speaker in je huiskamer. Als ‘ie in december in de verkoop gaat, is hij voor $ 349,– van jou. Dat is bijna twee keer zo duur als de Amazon Echo ($ 179,–) en nog veel duurder dan de Google Home. Je kunt ‘m krijgen in iedere kleur die je wilt, zolang dat zwart of wit is.

Videos by VICE

Apple richt zich met dit apparaat op muziekliefhebbers en belooft veel betere geluidskwaliteit dan die andere speakers. Het heeft zeven tweeters (luidsprekers voor hoge tonen) die het geluid verschillende kanten op kunnen pompen. Daar zit dan ook nog een op maat gemaakte woofer bij die volgens Apple het geluid niet vervormd als je ‘m harder zet. De HomePod heeft zes microfoons om je niet alleen beter te kunnen horen, maar ook om de akoestiek van de kamer te meten en het geluid daarop aan te passen. Je kunt er zelfs twee tegelijk gebruiken, dan werken ze samen. Want waarom zou je niet $ 700,– aan twee speakers uitgeven?

Siri heeft er een paar nieuwe, op muziek-features bijgekregen, gebaseerd op natuurlijke taalherkenning in plaats van bepaalde woorden. Je kunt de opdracht geven “voeg dit nummer toe aan mijn sportafspeellijst” of vragen wie er drumt in een bepaald nummer. Door gebruik te maken van machineleren, neemt Siri jouw voorkeuren mee om je nummers aan te raden.

De nadruk lijkt op muziek te liggen (want hoe kun je anders zo’n prijs voor betere speakers verantwoorden?), maar de HomePod is natuurlijk ook een huisje in je woonkamer voor Siri. Je kunt om het nieuws of weer vragen, reminders maken, wekkers en timers zetten, sportuitslagen krijgen, en alle standaard dingen die je ook van Siri op je iPhone of iPad te horen krijgt.

Maar er zijn nog steeds vragen waar we geen antwoord op hebben. De belangrijkste is of HomePod meerdere gebruikers ondersteunt. Siri op je telefoon is specifiek op jou afgestemd. Als je in je huiskamer naar een speaker loopt te schreeuwen, kun je er donder op zeggen dat je niet de enige bent die ‘m gebruikt. De Home-speaker van Google ondersteunt sinds kort tot zes gebruikers dankzij stemherkenning. Apple heeft niets gezegd over het ondersteunen van meerdere gebruikers. Straks heb je dus waarschijnlijk heel handig de muziek van je kinderen in je afspeellijst of stelt je wederhelft reminders in die jij vervolgens te zien krijgt.