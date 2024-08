Een lijst hapklare tegenargumenten om klimaatontkenners de mond te snoeren

Als je op de hoogte wil blijven van onze beste stukken zonder je suf te scrollen, schrijf je dan in voor onze wekelijkse nieuwsbrief.

Het klimaat is fucked, en er zijn gelukkig steeds meer mensen die zich daarvan bewust zijn, en die zich willen inzetten om er iets aan te doen. Helaas zijn er ook nog best veel mensen die graag willen dat er niets aan de hand is – omdat ze bang zijn voor verandering of om andere redenen – en die daarom met argumenten komen waaruit zou moeten blijken dat het allemaal enorm meevalt met die klimaatverandering, of dat mensen helemaal niets te maken hebben met het feit dat we nauwelijks winters meer hebben.



Omdat de punten die op facebookgroepen met aangrijpende namen als ‘Linkse Klimaatleugens Ontmaskerd’ vaak dezelfde zijn, en omdat ze stuk voor stuk vrij makkelijk te weerleggen zijn, hebben we een aantal van de meest gebruikte argumenten van klimaatontkenners voor je op een rij gezet, en voorzien van hapklare tegenargumenten om sceptici de mond te snoeren. Je hebt wel iets beters te doen dan eindeloos discussiëren – er moet immers een planeet gered worden!

De gemiddelde temperatuur op aarde schommelt altijd, daar heeft de mens niets mee te maken

Het is hartstikke waar dat de gemiddelde temperatuur op aarde soms verschilt. Tijdens de Kleine IJstijd, die duurde van de vijftiende tot de negentiende eeuw, was het gemiddeld ongeveer een graad kouder dan in de periodes daarvoor en daarna. Maar in de afgelopen eeuw is de temperatuur keihard omhoog gegaan, en voorlopig lijkt die stijging alleen maar door te gaan. Sinds 1906 is de gemiddelde temperatuur in Nederland met bijna 2 graden gestegen. Wereldwijd is de temperatuurstijging in die periode iets minder groot, maar nog steeds behoorlijk. En dat komt dus door ons. Dat zeggen wij niet alleen, maar dat zegt ook het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) van de VN. Daar schatten ze de kans dat mensen volledig verantwoordelijk zijn voor alle temperatuurstijging van de afgelopen zestig jaar op 95 procent.

Van een beetje extra CO2 wordt de aarde juist groener

Dit is een argument dat Thierry Baudet begin dit jaar aanhaalde in een tweet. Daar reageerde Gerrit Hiemstra op, waarop Thierry Baudet riep dat hij vond dat Gerrit ontslagen zou moeten worden, want als weerman moet je het altijd met Thierry eens zijn, of zoiets.

Welnee, die film van Gore slaat echt werkelijk helemaal nergens op. Er is geen toename in extreme weersomstandigheden. Het klimaat warmt veel minder op dan altijd voorspeld. Meer CO2 heeft geweldig positief effect op plantengroei. Smog in India heeft niets met CO2 te maken. Etc. https://t.co/CFwIfYCAAn — Thierry Baudet (@thierrybaudet) January 3, 2018

Het ding met dit argument is: het klopt. De aarde wordt inderdaad groener van meer CO2, want zoals je ooit bij biologie hebt geleerd – als je niet stiekem aan het blowen was in het fietsenhok – gaan planten enorm lekker op CO2, en hoe meer van dat spul, hoe beter planten groeien. Dat is hartstikke mooi voor de plantjes, maar het is geen argument tegen de invloed van CO2 op de opwarming van de aarde. Want naast dat het essentieel is voor planten, heeft CO2 nog een eigenschap: het houdt de warmte van de zon vast. En daarmee is het de belangrijkste veroorzaker van de opwarming van de planeet. Daar kan je CO2 natuurlijk niet de schuld van geven. Je kunt er mensen wel de schuld van geven: wij hebben er de afgelopen anderhalve eeuw namelijk voor gezorgd dat de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer met 146 procent is toegenomen. Thanks, mensheid!

Nederland is zo’n klein land, we kunnen nooit het verschil maken

Nederland is inderdaad een klein land, zeker als je het vergelijkt met bijvoorbeeld Rusland – een land dat naast van die poppetjes met nog zo’n poppetje erin bekend staat om zijn grootte. En inderdaad, als alleen Nederland zijn best gaat doen voor het klimaat, en andere landen lekker constant de motor stationair laten lopen, schiet dat niet veel op. Daarom is het belangrijk dat Nederland niet alleen zelf wat minder CO2 gaat uitstoten – en andere maatregelen neemt – maar zich er ook hard voor maakt dat andere landen dat gaan doen. Samenwerken.

Het maken van zulke afspraken heeft alleen nut als je je ook aan die afspraken houdt. En dat is precies wat Nederland niet aan het doen is. Op die manier is het natuurlijk lastig om andere landen wel aan de afspraken te laten houden. Normaal heb ik nogal een broertje dood aan het braafste jongetje van de klas, maar laten we ‘m toch voor één keer zijn. De klas loopt namelijk langzaam vol met water en alleen braaf zijn kan ons misschien redden.

En nu, mag ik niet meer vliegen? En ik mag zeker ook geen lekker karbonaadje meer eten?

Je mag alles en je hoeft helemaal niks. Niemand wil jou iets verbieden. Behalve als jij Shell bent of een fabriek die heel veel koolstofdioxide uitstoot misschien. Het is vooral de bedoeling dat je straks zélf wil dat je minder gaat vliegen, en dat je zelf op z’n minst een paar dagen in de week geen enorm stuk rood vlees naar binnen werkt. Vliegen is namelijk de meest vervuilende manier van reizen die er is. Dat wil niet zeggen dat je nooit meer mag vliegen, maar het kan voor niemand kwaad als je, de volgende keer dat je een stedentripje naar Londen overweegt, even naar de site van de spoorwegen surft om te kijken of de trein niet eigenlijk een prima alternatief is (spoiler: dat is zo).

En niemand gaat met een scheidsrechtersfluit in jouw keuken staan en keihard op die fluit blazen als jij voor de zesde dag op rij een biefstuk in de pan legt, maar het zit niemand in de weg om op z’n minst te wéten dat veehouderij een grote impact heeft op het klimaat. En als je het niet voor het milieu doet, laat die biefstuk dan voor jezelf liggen, want je krijgt er nog kanker van ook.

We merken er nu toch niks van? Ik vind het heerlijk dat we lekker veel op het terras kunnen zitten

Ja, het is inderdaad heerlijk om op het terras te zitten. En we hebben allemaal ook best genoten van die lange, hete zomer van vorig jaar. Maar probeer even iets verder te kijken dan je neus lang (en roodverbrand door de zon) is.

Het ontkennen van het probleem met ons klimaat, of het ontkennen van de verantwoordelijkheid voor dat probleem, is het onderwerp van het boek What We Think About When We Try Not to Think About Global Warming van de Noor Per Espen Stoknes. Mensen weten wel dat er iets aan de hand is, maar jij als klein individu kan daar toch niets aan doen. Bovendien staat het water nog niet in onze woonkamers en verschroeit de zon het gras in de voortuin nog niet, dus moeten we ons echt zorgen maken? Het antwoord is ja, want het probleem is echt en er zijn oplossingen. Misschien doen die oplossingen pijn – bijvoorbeeld als je extra moet betalen voor de CO2 die je uitstoot – maar het wordt nog veel vervelender als we wachten tot het echt te laat is, en we niet meer op onze terrassen kunnen zitten omdat onze terrassen onder water staan.