We vroegen scholieren wat ze eten om hun eindexamens te overleven

Jarenlang heb je in muffe lokalen naar verhalen van leraren geluisterd. Soms boeide het, meestal niet. En nu is het moment aangebroken om die kennis toe te passen. Om twee zweterige weken lang rekenformules en geschiedkundige data in je hoofd te rammen, om vervolgens plaats te nemen op een oncomfortabele stoel in een kille gymzaal en ~ De Eindexamens ~ in te vullen.

Stresszweet en de problemen die daarbij komen kijken worden ook op Twitter bediscussieerd.

Dit is zonder twijfel de meest stressvolle periode van de middelbareschooltijd, en al die stress heeft invloed op je eetpatroon. Zelf dook ik tijdens mijn examenperiode het liefst met een soepstengel in een pot chocopasta om die vervolgens in een dikke laag hagelslag te dippen. Dat was puur genot, en het sleurde me dwars door de stress heen. Een collega maakte er een gewoonte van om elke ochtend haar wekker om vier uur te zetten om vervolgens, voordat ze haar hele schoolboek nog eens doorliep, twee van die gekke Red Bull-shots achterover te klappen. “Om niet in slaap te vallen tijdens het examen, en om het allemaal een beetje beter uit te houden.”

Een tijd geleden zeiden voedingsdeskundigen dat je tijdens de examenperiode gezond moet eten: weinig suikers en de juiste eiwitten. Je moet noten, avocado’s, kwark en bananen eten. Om te kijken hoe het gemiddelde puberbrein hier tegenover staat, ging ik terug naar het schoolplein om te kijken wat ze in deze zenuwslopende weken allemaal naar binnen werken.

Ashley (17)

Alle foto’s door Fleur Groenen.

MUNCHIES: Wat eet je tijdens de examens voor optimale energie?

Ashley: Ik eet sowieso veel minder omdat ik heel veel stress heb. Maar dat is best nadelig, want daardoor ben ik minder geconcentreerd. Daarom zorg ik ervoor dat ik wel af en toe een energiereep eet, daar krijg je een energiekick van. Ik drink ook een stuk of vier Red Bulls op een dag, terwijl ik dat normaal nooit drink. Energiedrankjes zorgen ervoor dat ik diep in mijn boek kan duiken.

Geef je dan nu ook meer geld uit aan eten?

Veel meer! Normaal gezien minder dan tien euro per week maar nu is dat meer dan twintig euro. Ik haal vooral koekjes en snoep. Ik vergeet ook vaak te ontbijten, dus dan eet ik snel een banaan of haal ik bij de supermarkt een energiereep.

En thuis? Eet je daar anders dan anders?

Mijn moeder maakt speciaal voor de examenweek van die lekkere Surinaamse koeken met kokos, melk en héél veel suiker. Dat sleept me er wel doorheen. Ze maakt ook bami zodat ik, als ik tot laat studeer, nog een bakje kan opwarmen.



Mats (16)

MUNCHIES: Wat eet je zoal om met frisse energie een examen te maken?

Mats: Ik haal elke middag McDonald’s! Nuggets, friet, milkshake, en een BigMac. En ik drink cola, daar krijg ik ook energie van. Tijdens het examen zelf eet ik niets, of een boterham met worst, want je mag niets eten wat geluid maakt. En dat is niet voor de energie, maar dus gewoon omdat ik dan honger heb.

En, ga je echt beter presteren door die McDonald’s-dingen?

Haha, nee. Ik eet het vooral omdat ik het lekker vind en altijd heel veel honger heb. Tijdens de examens moet je eten wat je lekker vindt, het is al lastig genoeg.

En thuis, eet je daar tijdens de examenweek anders dan normaal?

Ik eet later op de avond, omdat ik geen zin heb om naar beneden te lopen als ik aan het studeren ben op mijn kamer. Pas als ik écht honger heb, ga ik naar beneden om voor mezelf een pasta te maken. Dat is makkelijk en dan kan ik er weer tegenaan, want koolhydraten!

Geef je nu meer geld uit aan eten dan anders?

Nee, maar er zijn ook maar drie dingen waaraan ik mijn geld uitgeef: wiet, sigaretten en drank. Dat is nu niet meer dan anders. Ik weet toch al dat ik ga slagen.

Max (18)

MUNCHIES: Wat heb je net gegeten om met volle energie je examen in te gaan?

Max: Een tosti met hummus, salami en kaas. Het is een goede bodem en gewoon lekker. Tijdens een examen zelf eet ik niks, ook niet als ik honger heb, want dat is irritant voor andere mensen. Je wil echt niemand horen kauwen.

Verander je je eetgewoontes deze week, om beter te kunnen studeren?

Ik eet meer fruit, dat schijnt te helpen. Een banaan geeft ook wel energie, en ik eet ook mueslirepen. En ik drink veel water, dat is ook goed voor de energie!

Je hebt ook een Red Bull in je hand, zie ik.

Dat is mijn ochtendritueel tijdens examenweek. Normaal drink ik drie blikjes op een dag maar nu minstens vier of vijf. Want je lichaam raakt gewend aan energiedrankjes, dus nu heb ik er meer nodig.

Geef je ook meer geld uit aan eten?

Ik heb in twee weken tijd meer dan vijftig euro uitgegeven. Dat is meer dan normaal, en komt doordat ik zo vaak snacks haal bij de AH To Go. Veel B’tween repen met melkchocolade bijvoorbeeld. Het is niet dat ik heel bewust met eten bezig ben. Als ik trek heb, moet ik gewoon wat eten zodat ik weer energie heb om verder te studeren. Dat kan een mueslireep zijn maar ook chocola.

Jan (18)

MUNCHIES: Wat eet jij om zoveel mogelijk energie te hebben om te studeren?

Jan: Spaghetti met bolognesesaus en een shitload aan kaas. Dat zijn koolhydraten, toch? Dat geeft sowieso wel energie. Verder eet ik niet anders dan gewoon: een boterham met smeerworst tussen het studeren door of zo.

Eva (17)

MUNCHIES: Wat eet je om energie te krijgen zodat je een examen kunt gaan maken?

Eva: Iets met suiker, al werkt dat vaak wel snel uit. Net heb ik een boterham met pindakaas gegeten.

Ziet je eetpatroon er anders uit dan normaal, tijdens deze examenperiode?

Voordat de examens begonnen heb ik een hele voorraad Snelle Jelle en mueslirepen ingeslagen. Dat leek me handig. Ik eet namelijk veel meer tussendoortjes nu, zodat ik daar energie van krijg.

Eet je ook tijdens een toets?

Ik heb het één keer gedaan, maar dat vond ik te veel geluid maken. Ik voelde me ongemakkelijk, dus eet liever ervoor of erna. Ook ben je tijdens het examen heel geconcentreerd, en is er niet echt tijd om honger te hebben. Al heb ik voor de zekerheid altijd wel kauwgom en iets van een mueslireep op tafel liggen.

Josefien (17)

MUNCHIES: Ben je bewust bezig met wat je eet in deze stressvolle weken?

Josefien: Ik ben vooral heel bewust bezig met wat ik drink. Ik vermijd koffie, cola en Red Bull juist heel erg omdat dat niet goed voor je is, terwijl ik dat normaal wel eens drink omdat ik het lekker vind. Nu drink ik juist vooral thee.

Wat eet je voorafgaand aan een examen, om er goed tegenaan te kunnen?

Meestal brood met beleg, niet heel bijzonder. Tijdens het leren eet ik wel van die gezonde mueslirepen en dat helpt. En mijn moeder heeft ook roze koeken in huis gehaald. Tijdens het examen zelf zorg ik ervoor dat ik altijd een appel bij me heb, al vergeet ik die vaak op te eten door de stress.