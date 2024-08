Artiesten vertellen over de werken die ze maakten op het terrein van Horst

Vorige week namen we een kijkje op de verlaten militaire site in Vilvoorde waar Horst Arts & Music Festival dit jaar plaatsvindt. Het onkruid dat de achtergelaten gebouwen hier heeft overgenomen geeft je het gevoel dat je in een soort aftermath van de apocalyps bent beland.

Op een bepaald moment besloten mensen om er een heleboel illegale raves te houden, maar dit jaar maakt Horst Arts & Music Festival gebruik van deze gigantische, verlaten locatie voor het festival.

Videos by VICE

Horst Arts & Music Festival besloot dat apocalyptische gevoel niet te verdoezelen, maar juist te omarmen. Niet alleen tijdens hun festival in september, maar ook tijdens de Horst Exhibition die afgelopen weekend van start is gegaan. “In een tijd waarin het makkelijk is om cynisch te worden door de economie en wereldpolitiek, moeten we deze apocalyps zien als een nieuw begin”, vertelt curator Evelyn Simons.

Al maanden zijn kunstenaars en architecten uit het binnen-en buitenland keihard aan het werk om met deze expo mensen te overtuigen al voor het festival naar het Vilvoordse militaire kwartier af te zakken. En dat is ze gelukt. Wij spraken met vijf artiesten uit Italië, Oostenrijk, Griekenland en België over hoe hun werk tot stand is gekomen, en wat ze ermee willen vertellen.

Benni Bosetto uit Italië (32)

VICE: Hey Benni. Vertel eens: waar gaat je werk over?

Benni: In mijn werk probeer ik de werkelijkheid in vraag te stellen door een alternatieve realiteit te creëren. Daarvoor heb ik hier een ruimte ontwikkeld die iets heilig heeft. Elk beeld dat je omhoog ziet hangen, representeert een kracht om te genezen. Depressie, paranoia,… Elk sculptuur heeft een apart karakter. Het water zorgt ervoor dat alle beelden elkaar versterken en een geheel vormen. Daarnaast is water altijd al een heilig element geweest en heeft water het vermogen om te herinneren.

Is dat een verwijzing naar het experiment van de Japanse professor Masaru Emoto?

Ja, exact. Zijn experiment werd niet erg geapprecieerd door de wetenschap, maar het is erg zinvol. We geloven in de wetenschap omdat dat onze realiteit is, maar die realiteit en waarheid was duizend jaar geleden anders. En die waarheid klopte voor de maatschappij van toen. Daarmee wil ik zeggen dat er verschillende waarheden bestaan naast de wetenschap. Ik wil mensen daarvan bewust maken. We hebben de mogelijkheid om in een heel andere realiteit te geloven als we dat willen.

Over water gesproken, hoe heb je ervoor gezorgd dat het water hier zo mooi blijft staan?

Dat was eerlijk gezegd niet makkelijk. We hebben alle muren onderaan met een soort waterdicht product dichtgemaakt. We hadden geen idee of het zou lukken, maar op dit moment lijkt het te werken. Ik hoop dat het nog heel de expo lang zal blijven standhouden.

Hoe was het voor je om samen te werken met Horst?

Het was eigenlijk exact wat ik nodig had om mijn werk tentoon te stellen. Ik kwam hier toe met Evelyn, de curator, om de verschillende ruimtes te bekijken en dat ging allemaal supervlot. Ik ben iemand die eerst een ruimte kiest en dan pas gaat nadenken over het beeldaspect. Ik had al een paar sculpturen, maar nadat ik de ruimte had gezien heb ik dit project verder vormgegeven.

Maarten van Roy uit België (34)

VICE: Hé Maarten, wat heb je in deze ruimte gemaakt? Maarten: Ik werk met de ruimte zoals ik die heb gevonden. Door zo weinig mogelijk te veranderen wil ik de kijker een gevoel van bewustheid geven op de plaats waarin hij of zij zich bevindt. Wat mij in deze ruimte het meeste aansprak was de grote groene plas die lijkt op een gigantische aquarel. Ik probeer mijn opvattingen van de ruimte toegankelijker te maken voor het publiek, dus ben ik op zoek gegaan naar een marmeren steen. Deze Breccia Verde was perfect. De groene aders in de steen representeren de aquarel die je op de grond ziet.

Je bent erg bezig met hoe de kijker je werk ervaart. Kan je me daar meer over vertellen?

Het idee achter mijn werk is altijd om tijd te laten vervliegen. Mijn doel is om iets te creëren dat erg genereus is, maar als auteur van het werk wil ik zoveel mogelijk op de achtergrond staan. Dat is een moeilijke positie om te nemen omdat er altijd een naamkaartje zal staan die naar de auteur verwijst.

Begrijp ik het goed dat je je afwezigheid probeert te benadrukken door zo min mogelijk te veranderen aan de ruimte?

Ja, exact.

Hoe was het voor jou om te werken met Horst?

We hebben heel veel ruimte gekregen om alles mogelijk te maken. Dat is een fantastisch cadeau om te krijgen als kunstenaar. Maar dat komt vooral door de fantastische curator. Ik denk dat deze expo zo anders is omdat je het poëtische, maar doelbewuste brein van de curator kunt aanvoelen doorheen de ruimtes.

Lito Kattou uit Cyprus (28)

VICE: Hey Lito, vertel eens wat we in deze ruimte zien.

Lito: Ik heb deze plek zo gevonden, met al die rommel op de grond. Het plafond was ingestort en de ruimte was helemaal overgenomen door de natuur. Het had een post-human vibe en dat is ook het thema waarrond ik werk. Ik heb mijn sculpturen in de bestaande ruimte verwerkt, en ik wil op die manier een momentum creëren in een soort van aftermath in een post-human tijdperk.

Heb je de figuren gemaakt uit materiaal dat je hier hebt gevonden?

Nee, het zijn figuren die ik had gemaakt in mijn studio in Griekenland. Maar het materiaal waarmee ik ze maakte, staal en aluminium, zijn hier ook terug te vinden.

Hoe was het om samen te werken met Horst Arts & Music Festival?

Het was leuk om met zoveel andere kunstenaars samen te werken aan een geheel, terwijl iedereen tegelijk een verschillend narratief heeft. Zo’n grote locatie en zo veel vrijheid krijgen als kunstenaar is zalig.

Is het de eerste keer dat je in zo’n grote locatie hebt gewerkt?

Ja. Zoals ik al zei is: de locatie perfect, maar tegelijk was dat ook een beetje een uitdaging, omdat het hier zo groot is.

Manolis D. Lemos uit Griekenland (30)

VICE: Hey Manolis, vertel eens over je werk.

Manolis: Deze video is gebaseerd op een kortverhaal dat ik heb geschreven. De muziek op de achtergrond is van mijn band, Ori. Met mijn vocals vind ik dat er een erg expressieve, dromerige vibe ontstaat. Kortom, ik wil een ervaring creëren die sterk lijkt op een droom. Dat gevoel wordt nog eens versterkt door de reflectie van de video in het water op de grond.

Waar gaat je kortverhaal precies over?

De vrouw die je ziet lopen op het strand is de protagonist. Ze is apathisch in haar dagelijks leven, maar door een reeks kleine gebeurtenissen slaagt ze erin om toch geluk en emotie te vinden.

Dat droomgevoel, werk je daar vaker rond?

Het is een thema waarrond ik al drie jaar werk. Ik heb er nu ook een tentoonstelling in Athene over. Maar ik wil niet te specifiek worden, ik laat het liever over aan de interpretatie van de bezoekers.

Hoe was het om samen te werken met Horst?

Ik hou van ruimtes met een geschiedenis die een andere betekenis krijgen in de toekomst. Het was leuk en iedereen was behulpzaam, dat gebeurt niet zo vaak. Je ziet ook dat iedereen echt z’n best heeft gedaan om dit te laten slagen.

Christoph Meier uit Oostenrijk (39)

VICE: Hey Christoph, waar gaat je werk over?

Christoph: Mijn werk is een hommage aan de 16de-eeuwse kunstenaar Albrecht Dürer. Hij had een totem gemaakt voor de boeren door hun objecten te stapelen en de boer er bovenop te zetten. Ik wou hetzelfde maken maar dan de link leggen met de mensen die hier vroeger hebben gewerkt. We komen hier vandaag als kunstenaars of bezoekers toe en proberen ons in te beelden hoe het hier was. Maar we gaan nooit weten of ons beeld van de arbeiders hier klopt. Daarom ben ik op zoek gegaan naar objecten die hier achtergelaten werden. Deze objecten zijn als het ware de vocabulaire van de arbeiders van toen. Op die manier ga ik op zoek naar een link met hen.

Hoe ben je erin geslaagd de objecten zo hoog te stapelen?

Met twee sterke mannen en veel tactiek. Het lijkt wel alsof het elk moment kan omvallen.

Was dat de bedoeling?

Laten we zeggen dat het een work in progress is.

Kan je me wat meer vertellen over de objecten?

Ze zijn hier achtergelaten omdat ze, volgens mij, werden gezien als iets waardeloos. Maar voor mij hebben ze wel een waarde naast hun voor de hand liggende functie. Wat maakt iets waardevol en wat niet? Dat is een vraag die mij bezighoudt.

Horst Exhibition is elk weekend gratis en gegidst te zien tot 15 september. Tickets voor het muziekfestival van Horst vind je hier.

Bekijk hieronder meer foto’s van de Horst Exhibition en het terrein.