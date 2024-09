A$AP Rocky legt zijn controversiële standpunt over de Black Lives Matter-beweging uit

Beeld via YouTube

Twitter stortte zich vorige week op A$AP Rocky, nadat er een video van hem opdook waarin hij tegen TimeOut Magazine zei dat hij niets met de Black Lives Matter-beweging te maken wilde hebben. Gisteren verscheen hij op de radio bij The Breakfast Club om het hele gebeuren te bespreken.

Videos by VICE

Rocky beweert dat hij verkeerd gequote is door “Europese journalisten die snel carrière willen maken.” Over het feit dat hij zich niet vaak uitlaat over het politiegeweld, zei hij: “Ik zou graag de wereld willen veranderen. Ik weet alleen niet waar ik moet beginnen.” Hij gaat verder dat hij niet het type rapper is als J. Cole en Kendrick Lamar, die het wel vaak over maatschappelijke problemen hebben. Hij vergelijkt zichzelf meer met Tupac Shakur en André 3000, die hun gemeenschappen hielpen door ‘eclectisch’ te zijn. Bekijk het hele interview bij The Breakfast Club hieronder.