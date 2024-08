Astrid Coppens over viool spelen, haar modellencarrière en bedrogen worden door haar ex-man en haar manager

Dit is de tweede aflevering van The Therapist, de serie van VICELAND waarin bekende Vlamingen tijdens intieme therapiesessies het hemd van het lijf worden gevraagd door psychiater Glenn Helberg.

In deze sessie kijkt Glenn in de ziel van Astrid Bryan, de vrouw die zich nog steeds het best laat omschrijven als de Vlaamse Paris Hilton. Zoals dat gaat in een therapeutisch gesprek staan ze eerst stil bij de kindertijd waarin Astrid tot vijf keer per week vioolles volgde en dus weinig tijd had voor vriendinnetjes. Bovendien werd ze op school gepest omwille van haar lengte. De olifantenhuid die ze toen kweekte, hielp haar later tijdens een internationale modellencarrière en nu in de juridische strijd met haar ex-man en James Bond-slechterik ‘den John’.

The Therapist is iedere donderdag om 20:30 te zien op VICELAND (Telenet kanaal 21, Proximus kanaal 104 en Orange TV 17).