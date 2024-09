Druk rechtsonder op CC voor Nederlandstalige ondertiteling.

Tot twee jaar geleden was twerken iets voor in de stripclub of de donkere krochten van het internet, maar tegenwoordig zijn ook seksloze ouderen er volledig in thuis. In Atlanta: Strip City reizen we naar Atlanta om stripclubs te bezoeken waar de bootyclap al klonk toen Miley Cyrus net leerde lopen. Onze host Jo Fuertes-Knight hangt met superster-strippers, bezoekt een billendokter, krijgt twerkles en spreekt met de gemeente over de legale en mindere legale zaken rondom de stripindustrie.