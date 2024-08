Avocado-tostada’s

Het is van 5 tot en met 11 maart de Nationale Week Zonder Vlees en dus laten we je deze week zien hoeveel heerlijks je naar binnen kunt werken zonder dat daar een stukje dier bij hoeft te komen kijken.

Porties: 4

Voorbereiding: 15 minuten

Totaal: 30 minuten

Benodigdheden

5 gram zeezout, plus iets meer voor eroverheen

3 gram cayennepeper

zonnebloemolie, om in te frituren

1 pak maïstortilla’s

3 rode uien, fijngesnipperd

2 limoenen, uitgeperst

3 gram rietsuiker

225 gram gebakken zwarte bonen

4 rijpe avocado’s, ontpit en in dunne plakken gesneden

15 ml van je favoriete salsa of pittige saus

100 gram feta

verse korianderblaadjes

Bereidingswijze

1. Meng 5 gram zout met de cayennepeper in een kleine kom en zet even apart.

2. Vul een grote pan met zonnebloemolie en verwarm totdat de kookthermometer een temperatuur van 180° C aangeeft. Doe de tortilla’s, één per keer, in de pan en frituur totdat ze goudbruin en knapperig zijn. Dit duurt een minuut of 2. Gebruik een schuimspaan om de tortilla’s uit de pan te halen en laat op een bord met keukenpapier uitlekken. Bestrooi ze telkens met zout.

3. Doe de gesneden uien in een middelgrote kom. Pers het limoensap er boven uit, en strooi er het cayennezout en de rietsuiker overheen. Laat dit zo 5 minuten staan.

4. Verwarm de zwarte bonen in een kleine steelpan en roer goed door het goed warm is.

5. Verspreid ongeveer 15 gram zwarte bonen over elke tostada. Leg er een paar plakjes avocado bovenop en breng op smaak met zout. Leg er wat ingemaakte rode uien op, giet er wat salsa overheen, en verkruimel er de feta over. Garneer met de blaadjes koriander.