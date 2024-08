Babalong laat met ‘Longer’ horen dat ze niet vies zijn van gladgestreken popliedjes

Het debuutalbum van Babalong heet Greatest Hits, wat eigenlijk een gekke naam is voor het eerste dat een band ooit uitbrengt. Tegelijkertijd is het ook volkomen logisch – als je nooit eerder een plaat hebt opgenomen is het eerste dat je voortbrengt per definitie het beste dat je ooit hebt gemaakt. Gevatte jongens dus, die Dave Mollen en Willem Waterschoot, die respectievelijk uit Utrecht en Den Haag komen. Ik ken ze nog niet goed, maar ik mag ze nu al.

Daarnaast is de muziek die ze maken ook nog eens heel erg leuk. Op de single Longer – waarvan de video hier in première gaat – hoor je dat de band niet vies is van een gladgestreken popliedje. En om het extra hitgevoelig te maken, zweven de lyrics van het nummer voorbij zodat je de longen uit je lijf kan meezingen. Ik kijk al uit naar de Anthology – en The Essential-albums die hopelijk niet lang op zich laten wachten.

Greatest Hits van Babalong komt uit op 25 augustus. Bekijk hierboven de video van Longer.