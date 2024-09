Baby Galaxy gooit je op hun debuut ‘Mighty Night’ in een zeemzoete atmosfeer

Toen het heelal zo’n 13,8 miljard jaar geleden ontstond, vormden zich een heleboel kleine sterrenstelsels waaronder ook de onze met onze planeet. Maar op aarde kun je een nieuw fenomeen aanschouwen omdat we nu zelf een piepjong sterrenstelsel in ons midden hebben: Baby Galaxy. In 2015 fuseerden Nick Jongen, Robbert Verwijlen en Kees Berkers in het Limburgse Maastricht tot een explosie van riffs en drumpartijen. De oerknal is er niks bij. En vandaag kun je hier bij ons als eerste naar hun debuutplaat Mighty Night luisteren.

Na intro Tapefulness gooit Baby Galaxy je meteen in hun atmosfeer van zeemzoete melodietjes op Home Alone I & II en heftige drumpartijen op The Lonely End. Naast die intense instrumentaliteiten op het hele album hoor je ook de kalme stem van Jongen die samen de plooien glad strijkt tussen pop en rock. Liedjes zoals Bellyful hebben dan weer van die lekkere indieklanken en doen je verlangen naar dat lauwe biertje op het festivalterrein.

Videos by VICE

Hieronder kan je naar het volledige album luisteren voor het in de winkels ligt op 1 maart.

Daarnaast kan je ze de volgende twee maanden aan het werk zien in Nederland of Duitsland op de volgende speeldata.