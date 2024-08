Badderen is beter voor je lichamelijke en geestelijke gezondheid dan douchen

Als je een gemiddelde Nederlander bent, douche je per dag 0,68 keer. Ben je een Amsterdammer, dan is dat iets meer: 0,78 keer per dag. Misschien is het de manier waarop je ’s ochtends wakker wordt, of laat een douche je juist tot rust komen voor je naar bed gaat. Douchen is fantastisch. De gemiddelde Nederlander doet het wel negen minuten per dag. Maar wat je misschien niet wist, is dat je een hoop voordelen voor je fysieke en psychische gezondheid misloopt als je onder de douche stapt in plaats van even lekker baddert. Dat komt namelijk uit een nieuw onderzoek van vier Japanse wetenschappers.

Het grootste deel van de wereldbevolking lijkt om onduidelijke redenen de douche of een natte washand te hebben omarmd als de beste manier om schoon te worden. Uit verschillende onderzoeken blijkt zelfs dat veel culturen een bijna pathologische aversie hebben tegen het nemen van een bad. Twee uitzonderingen zijn Japan en India, waar badderen even populair is als een stortbad nemen.

In bad gaan is een logische keuze als je zin hebt om te ontspannen. Maar onderzoekers van het Japan Health and Research Center van de Tokyo City University en Jichi Medical University wilden erachter komen of het bad ook echt meetbaare gezondheidsvoordelen heeft ten opzichte van de douche.

De onderzoekers verzamelden online een groep van 33 willekeurige Japanners. Deze proefpersonen werd vervolgens gevraagd om twee weken lang alleen maar in bad te liggen en de twee weken daarop alleen maar douches, of andersom. De deelnemers moesten dagelijks hun gezondheid beschrijven. Hiervoor gebruikten ze een schaal van 1 tot 100, waarop ze hun algemene gezondheid, de toestand van hun huid, pijn, vermoeidheid, stress en hun lach in de spiegel moesten beoordelen. Na iedere twee weken vulden de deelnemers een veelgebruikte gezondheidsenquête en ‘profiel van gemoedstoestanden’ in. Zo konden de onderzoekers peilen hoe de verschillende wasmethodes de algehele fysieke en psychische gezondheid beïnvloeden.

Hieruit bleek dat de badderproefkonijnen zich gezonder voelden en een betere huid hadden in de weken waarin ze alleen in bad gingen. Daarnaast gaven ze aan minder moe te zijn, en minder pijn en stress te hebben tijdens het nemen van een bad vergeleken met een douche. De onderzoekers vermoeden dat deze fysieke voordelen te maken hebben met hyperthermische actie, waardoor het bloed in de bloedvaten onder het huidoppervlak opwarmt. Hierdoor stijgt de lichaamstemperatuur, wordt het metabolisme aangejakkerd en worden afvalstoffen in het lichaam afgevoerd. Hierdoor krijg je het gevoel dat je lichaam is “opgefrist”.

Er kleven een aantal beperkingen aan het onderzoek. Zo was de steekproef relatief klein en zijn Japanners sowieso al dol op badderen. Toch claimen de onderzoekers dat het substantiële gegevens toevoegt aan het groeiende bewijs dat het nemen van bad grote gezondheidsvoordelen heeft.

Hoewel douchen bijna altijd beter is voor het milieu dan in bad gaan, lijkt het bad de grote winnaar te zijn als het aankomt op de lichamelijke en psychische gezondheid van de mens. Het is de hoogste tijd om een van je huisgenoten te dwingen om een ligbad te nemen. Daar kan-ie ook gewoon in slapen. Het is heus belangrijk; het gaat hier om je gezondheid.

