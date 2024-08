In deze game kun je wedden of hitsige algoritmes verliefd op elkaar worden

Zou Abraham Lincoln verliefd worden op de godin Venus,of loopt hij een blauwtje? En hoe zit het met Venus en een spook dat Gary heet? Als dit vraagstukken zijn waar je graag mee te zoet houdt in het dagelijks leven, moet je de nieuwe game BadCupid van de Canadese ontwikkelaar Kitfox Games spelen.

BadCupid is een dating sim. Je weet wel: het aloude genre waarin menselijke spelers npc’s kunnen opgeilen om met ze in bed te krijgen. De oudere gamers onder ons kennen Leisure Suit Larry nog wel.

Videos by VICE

Ikzelf zeg meteen: ‘Viconia romance’ uit Baldur’s Gate 2. Mooie herinneringen uit een tijd dat het internet nog niet zoveel voorstelde.

Kitfox zet het dating-simgenre op de vreemdst mogelijke manier helemaal op z’n kop. In BadCupid doen mensen namelijk niets, maar kijken ze toe hoe computerkarakters met elkaar flirten. Dat gesjans gebeurt met een serie algoritmisch gegenereerde interacties. In het spel moet jij als speler op hun succes wedden met de in-game valuta ‘Arrows’.



Het lijkt wel een beetje op SaltyBet, een populair platform waar je met nepgeld kunt wedden op live gevechten tussen bizarre karakters die door de comunity zelf zijn gemaakt. Maar dan wordt er in BadCupid wat op los geflirt en niet geknokt. Net als bij SaltyBed is het in de date sim ook mogelijk om eigen karakters toe te voegen. Kitfox zegt dat ze het spel zullen blijven ondersteunen na de lancering.

Kitfox noemt de karakters in het spel AI’s, maar het zijn simpele algoritmes die de reacties genereren. Net als in een vechtspelletjes, heeft elk poppetjes een basisset moves waaruit ze kunnen kiezen. In bepaalde situaties wordt de kans groter dat ze voor een bepaalde move kiezen, vertelt Kitfox-medeoprichter Tanya X. Short aan Motherboard in een email.

“De game-industrie heeft veel soorten gameplay verkent, maar AI-flirten voelt nog als onontgonnen terrein. Hopelijk wordt het een nieuw genre,” zegt Short.

Mocht je zin hebben om de uit de hand lopende winterkou te ontvluchten op een gekke en geile manier: BadCupid staat nu online.

Volg Motherboard op Facebook, Twitter en Flipboard.