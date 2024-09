Bekijk de Boiler Room-set van Detroit Swindle, waar ze enkel met vinyl draaien

Maarten Smeets en Lars Dales, aka Detroit Swindle, deelden gisteren hun Boiler Room-set, die op 16 oktober in Madrid werd opgenomen. Het duo heeft er zichtbaar plezier in, en draait voor de gelegenheid alleen maar met vinyl: van weelderige disco naar zompige house en techno.

Tijdens Amsterdam Dance Event werd club Claire nog ontdaan van haar nieuwigheid door Detroit Swindle, samen met dj’s als Matthew Herbert en Frits Wentink. Het tweetal vliegt de komende tijd naar New York, Leeds en Berlijn, maar op 12 november draaien ze gewoon weer in ons land, tijdens We Are Electric.

Videos by VICE

Check de Boiler Room-set van Detroit Swindle hieronder:

[daily_motion src=’//www.dailymotion.com/embed/video/k55hALbBpgq8Ptkgv2f’ width=’480′ height=’270′]

Boiler Room kondigde eerder deze week aan dat ze begin jaar een virtual reality-club in Londen gaan openen. Een maand geleden maakte Matthew Herbert ook al een hele coole remix voor Detroit Swindle.