Bekijk het VICELAND-interview met de extreemrechtse Jared Taylor

De Correspondent publiceerde gisteren een artikel over een ontmoeting tussen Thierry Baudet en Jared Taylor. Op 12 oktober dit jaar spraken de mannen vijf uur lang met elkaar, in het Ambassade Hotel in Amsterdam. Taylor is een berucht figuur in de Amerikaanse alt-rightbeweging. Hij schreef de afgelopen decennia boeken vol over (het witte) ras, ziet ras als een biologische werkelijkheid waarbij ‘het zwarte ras’ de laagste intelligentie bezit, en ziet de uitdunning van het ‘witte ras’ als groot gevaar.

VICELAND sprak eerder met Jared Taylor. In het programma Huang’s World ontmoette host Eddie Huang de extreemrechtse activist in een Chinees restaurant. Ze spraken over rasrealisme, de verschillen die er volgens Taylor bestaan tussen verschillende rassen als het gaat om geweld en criminaliteit, en de angst die de Amerikaan heeft dat witte mensen ooit een minderheid worden in de VS.

Videos by VICE

Bekijk het interview hierboven. De hele aflevering is te zien op 2 januari om 17:40 uur op VICELAND (Ziggo: kanaal 26, Caiway: kanaal 22).