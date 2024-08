De (rommel)hoop van Belgische hiphop: dit was oktober 2020

In de nieuwe reeks De (rommel)hoop van Belgische hiphop houden we je elke maand op de hoogte van de muziekgerelateerde nieuwigheden die ons landje komen verrijken. Singles, debuutalbums en noviteiten, alles en allemaal heet van de naald.

Lockdown pt. 2 maait ondertussen wild om zich heen, en om jullie een riem door het hart te steken (sic) hebben wij de voorbije maand alle uithoeken van ons rijkelijk gevulde muzikale landschap ondersteboven gehaald, en wat blijkt? Er is bijna sprake van een overaanbod aan mooie nummers en harde baslijnen. Gelukkig is er altijd wel iemand gek genoeg om de meest recente releases te gaan oplijsten en jullie daar een overzicht van te bezorgen. Genoeg geleuterd, laat de muziek maar voor zich spreken.

Videos by VICE

2 oktober

Kevin Cloos’ erg gelaagde productie voorzien van verslavende baslijn, glitches en subtiele 808 snare dient als uiterst gepast tapijt voor IKRAAAN’s zijdezachte, haast fluwelen stem. ‘Alles was nooit genoeg’ zingt ze, en ik geloof haar meteen.

Je let even twee minuten niet op en plots is heel de scene waanzinnig professioneel geworden? Wat Cyra en K1D hier onder begeleiding van Lamsi neerzetten is van een werelds niveau dus pas gerust even op, Ariana Grande. Snel een debuutplaat alsjeblief.

Beetje smoken aan de sociale blokken in Hoboken, voor wie in Antwerpen is opgegroeid kan het niet vreemd klinken. Drarrieville Ent. weet de tracks er al een tijdje uit te snuffelen alsof het truffels in de grond zijn, en het resultaat oogt legitiem. Of we helemaal weg zijn van de harp in de beat laat ik voorlopig nog even in het midden.

Yung Drake 2.0 alweer met een nieuwe feature, naast zijn bijdrage op de ONCE1X track is hij hier terug met Geeko op een track van producer eerste klas Chuki Beats. De clip is simpel maar geeft de eindeloze nachten in Brussel perfect weer en de twee mc’s wisten duidelijk wat hen te doen stond. Petje af voor Chuki.

4 oktober

De prachtige Sunday Rose heeft, volledig terecht, een spot veroverd in het FoMu voor de expositie van oude klassebak slash topfotograaf Stephan Vanfleteren, en mocht dat met Our Girls en Worst I Ever Had komen bekronen op nationale televisie. Een dag later shinet ze op Studio Brussel. Kippenvelmomentje? Zeg jij het maar.

Lyricaal zwaargewicht Berry dropte nog maar net zijn ep Exact met Royaz op de beat, maar stilzitten is lam en daarom meteen de clip voor Dubbele Pre. Grove instrumental, donkere clip, en klassieke bars van Fred Berry – wat moet je nog?

9 oktober

Ep Ronnyfokhuana is nog niet eens koud of daar ligt al een volgende single klaar van deze man. Bovenste beste bars (Ben verslaafd aan wat er donker is – thank god, man) rollen over één van de meest eerlijke flows van het land op een lekker droge beat, je kan alleen maar grimassen en boppen met je hoofd. Major labels: Teken Ronny.

Een productie van meer dan 20 man op deze track uit Noah’s Ark. Wow. Het resultaat is een zwart witte rollercoaster van emotie, zo eentje die alleen maar in 2020 gemaakt kan zijn. Guy zag er nog nooit zo droevig uit. Stien is amper 19 maar wist al tracks met Peetvader Sticks en traphuisbaas Yung Nnelg te strikken. Grote dingen in het vooruitzicht.

Berry wist er vlak voor de tweede opslotzetting van onze Constitutionele Monarchie toch nog een gemene liveshow uit te persen in het nieuwe KultuurKaffee aan de VUB, en de beelden leveren nu meer dan ooit een gezonde dosis fomo.

10 oktober

Push music, je moet geen drugshond zijn om deze boys te kunnen plaatsen. Scøpe heeft nog niet heel veel tracks onder z’n naam staan, en je hoort dat er hier en daar nog wat ruimte is voor verbetering, maar met labelmaats Cedje in de buurt kan dat wel ‘s helemaal goed komen.

11 oktober

We zijn letterlijk één week verder en daar is Berry met nog meer zoets. Boombap van de bovenste plank met rauwe visuals, en deze keer ook tekst van Royaz – wat voor een frisse Vlaams-Franse vibe zorgt. Niet stoppen, BurBerry.

12 oktober

Corrupted onderging post-lockdown een ware gedaanteverandering – of toch iets in die aard. De alleraardigste man keert terug naar zijn roots, en doet dat aan de hand van een muzikale ommekeer en deze video voor Vanity. Een niet te versmaden beat die zomaar eventjes uit de vingers van James Blake had kunnen glijden, in een heel sterke en mysterieuze visual. Kom maar op met dat album.

13 oktober

Wat kunnen we nog zeggen over Hamza? Deze levende legende doet wat weinig Belgen hem konden voor- of kunnen nadoen. Niet iedereen heeft zijn flow, zijn unieke stem, of zijn charisma, en de lijst uitverkochte zalen bewijzen dat moeiteloos. Drillbeatleverancier Pierrari maakt van deze track exact wat Gazo en Hamza nodig hadden om zorgeloos tekeer te gaan – brb, even een rondje in m’n Audi A4 doen.

16 oktober

Ook zonder Chuki Beats weet Lil Skid zijn ijzige bars op verschillende flows weg te zetten, en ook zonder Chuki Beats is het aan. Lil Skid blijkt exact te weten wat de volgende stappen zijn. De 32WorldWide gang heeft Lil Skid nog maar begin deze zomer onder zijn vleugels genomen, dus wie weet wat er nog aan zit te komen. S/O naar producer/powerhouse Retnik Beats is hier ook volledig op z’n plaats.

Goed nieuws voor wie zijn trap liefst bij Louis Vos en Mula B gaat halen, want ook Ariieast heeft flink naar de Wilde Westen boys geluisterd. Het resultaat is een groffe track vol erg vervormde Nederlandse taal en een clip die zo hood is als ze maar komen.

19 oktober

Twee minuten van het betere freestylewerk door de ondertussen eindelijk een beetje beruchte Rooftop J op een beat van Yung Offender? Yep, zeg maar waar we moeten tekenen.

20 oktober

https://www.instagram.com/p/CGVUmhPnU36/?igshid=n8ijgnf074w8

Roi is een relatief nieuw gezicht in de scene, maar deze ep vanop VHS raakt je meteen recht op je buis van Eustachius. Beats van Slagter en features van Kleine Crack en 2MILE zorgen op amper tien minuten voor een heel breed gamma aan verschillende vibes, vooral te smaken als de heren die oude Memphis stijl aansnijden. Je moet het maar doen. ‘Roi bitch, killer shit’.

21 oktober

https://www.instagram.com/p/CGnNJ3DnU5V/

Morane scoorde eind augustus een mooie track met een nog mooiere video met We Good/Read My Mind, en voor de fans is er nu ook een ontwapenende behind the scenes video die de sfeer perfect weet in te blikken. Nu een langspeler uitbrengen, als het even kan!

22 oktober

https://www.instagram.com/p/CGqLlIvHNn8/

De piepjonge Rapha wist als geen ander te schijnen in het Sportpaleis en werd zo de Rising Star op MNM met haar bloedeerlijke idontwannabeyouanymore. We kennen dat gevoel denk ik allemaal, Rapha, maar wat jij op je 18e neerzet doen niet veel mensen je na. Diepe buiging.

Om de wereld halfslachtig klaar te stomen voor de banger die zijn gloednieuwe LP BRUTXXL is, dropt Gorik de single voor PAPA ZG, en iedereen mag het geweten hebben. “Ik stap niet, ik Uber.“ Bam.

23 oktober

Een ijskoude zwart-witte clip voor de nieuwste track van Freddie King aka Freddie Konings. De memorabele bars volgen elkaar naar goeie gewoonte in sneltempo op en het geheel smaakt alleen maar naar meer. De laid back beat van Rango maakt het geheel af als de vleugeldeuren van zijn wagen.

Tweede single nog maar voor deze ietwat onbekende topper met een heerlijk zomerse track. Miss Maracuja geeft je de subtropische strandvakantie die je dit jaar nooit hebt gehad.

Thee schenken op 6000 toeren in deze clip van SK, die net als sommigen van zijn labelgenootjes op Push Music graag zijn dagen spendeert met onze Noorderburen bij Wilde Westen luisteren. Eindscore? De beat van Kevoo staat als een huis en het quasi zachte stemtimbre van SK valt verrassend goed te smaken.

24 oktober

Yung Mavu valt niet weg te slaan uit dit overzicht, en dat leveltje van productiviteit kunnen we alleen maar appreciëren. Ook weer een heel volle productie van Chuki Beats, nog zo eentje die klaarblijkelijk niet van ophouden weet. De rapper kiest wel vaker voor Engelstalige teksten, wat voor ons geen noodzaak is, maar hij komt ermee weg. Koop dat huis, Yung Mavu.

Krachtpatser Damso wist net nog het hele land plat te leggen met zijn alweer vierde album QALF, en wat Coeur en Miette betreft mogen we bij deze BringHim Backalive bedanken voor de onofficiële maar heel integere remix. Ter gelegenheid gebracht in zijn geboortetaal, Lingala.

26 oktober

Jonge YouTubeprotégé Gossip Guy, voor sommigen van jullie ook wel bekend als Ender Scholtens, sprak The Black Harry Potter over waarom we liever niet te vaak meer over The Black Harry Potter praten.

https://www.instagram.com/p/CGxV1BCFG9o/

Of er een release aan zit te komen is voorlopig niet echt duidelijk maar deze anderhalve minuut autotune op gitaar met backing vocals werkt alvast opmerkelijk goed. Mogelijks door de engelenstem die het hele ding draagt? Drie singles na z’n eerste EP, tijd dat iemand dit leest en er iets mee doet.

29 oktober

Kan het eigenlijk nog stuk voor Miss Angel? Twee dagen nadat deze heerlijke track dropt is de video er, en het vuur schiet meteen in de pan. De beat is sinister, de rijmschema’s gedegen en de looks kunnen weldegelijk killen. “I don’t see no competition”, inderdaad.

Hoewel deze onverslagen en onvervalste pioneer al veel langer aan de weg timmert in dit minuscule (muziek-)landschap was 2009 toch een behoorlijk groot jaar. Daar was plots zijn debuutalbum vol tracks met Twan, Cloos en andere EM-helden, in hetzelfde jaar als de eerste tape van laatstgenoemd collectief. Reden te meer om deze meteen in je Spotify-playlist te steken.

VHS maar liefst twee keer in deze lijst. Deze keer met Kleine Kova’s ep Moord in Anna ook weer beats van Slagter, met onaards goeie Dirty South vibes waarvan Tommy Wright the Third zelfs onder de indruk zou zijn. Meer van dit.

Ook in Litburg is het doorgedrongen dat goeie drill te maken valt, en kijk naar het resultaat: Goeie Jongens brengen rollende bars op een springlevende beat vergezelt van een clip met heel wat van het beste wat Genk te bieden heeft. Waar anders?

Morgan, afkomstig uit het Le 77-gebeuren, heeft geen enkel probleem met zijn stem de hoogte in te laten gaan wanneer hij dat nodig acht, en hij heeft alleen maar gelijk: Malaise is een spookachtig mooie track geworden die op een heel lichte manier verhaalt over wat ons dit jaar allemaal in zijn greep heeft: onze eigen mentale gezondheid. ‘Si facile de souffrir’, al wouden we allemaal dat het anders was.

30 oktober

Hoeveel Belgen ken jij die op Deep Medi hebben uitgebracht? Amos & Truenoys laten je alleszins even zien hoe je dat doet, met deze zeemzoete lp Waterman vol dromerige producties en bijblijvende zang. Mala wist duidelijk wat hij aan het doen was, want voor het duo wist wat er gaande was kwamen de tracks van hun eerste wapenfeit voorbij op Mary Anne Hobbs’ show op BBC 6 en stonden er remixes door Skream en Commodo op de planning.

Wat valt hier nog over te zeggen? Als je helemaal tot op het einde van deze lijst bent geraakt zonder de nieuwe ZG BRUTXXL te checken dan klopt er mogelijk iets niet in je bovenkamer. Kunnen we Guy geen liveshow cadeau geven in het federaal parlement? Ik zou kijken.

Volg VICE België ook op Instagram.