How-To: bentobox met zalm waarvan elke lunch een feestje wordt

Elena Yamamoto, de co-chef van Karasu uit New York, is neergestreken in de MUNCHIES-testkeuken om ons te leren hoe je een bentobox maakt, de traditionele Japanse meeneemlunch. Volgens Elena voldoet een fantastische bento aan de volgende voorwaarden: het moet makkelijk mee te nemen zijn, heerlijk smaken en een kleurig geheel zijn. In haar zalmbento zitten een heleboel verse groenten, Japanse onigiri- en inarizushi-rijstballetjes. Het is eigenlijk te mooi om op te eten. Maar dan doe je het natuurlijk toch en dan vult je buik zich met rijzende zonnestraaltjes.

Check hier het hele recept: